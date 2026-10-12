(P) Banca Transilvania lansează un nou quiz în cadrul parteneriatului cu McLaren Formula 1

Clienții Băncii Transilvania pasionați de Formula 1 au la dispoziție, până pe 31 octombrie, un nou beneficiu din cadrul parteneriatului BT cu echipa McLaren Mastercard Formula 1®.

Quiz-ul BT x McLaren le oferă participanților șansa de a câștiga un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei, Lando Norris sau Oscar Piastri.

Pentru a participa, aceștia trebuie să răspundă la un set de 7 întrebări, împărțit în două secțiuni: 5 întrebări grilă și 2 întrebări deschise. Pentru a putea câștiga unul dintre cele trei premii principale, este necesară deținerea unui card McLaren F1 Team Mastercard emis de BT – Standard sau Gold.

Doi dintre participanții care nu se vor afla printre câștigătorii apelurilor video cu piloții vor primi, la rândul lor, un kit cu merch oficial McLaren.

Inițiativa continuă seria de experiențe oferite de BT clienților săi prin parteneriatul cu McLaren Mastercard Formula 1®, început anul trecut. Pe parcursul anului, aceștia au avut acces la merch oficial, locuri în Team Priceless, posibilitatea de a participa la curse și vizite la McLaren Technology Centre.

În plus, utilizatorii cardului McLaren F1 Team Mastercard emis de BT pot beneficia de cashback în weekend-urile în care au avut loc Mari Premii de Formula 1.

Quiz-ul BT x McLaren poate fi completat până la sfârșitul acestei luni.

Editor : A.D.V.