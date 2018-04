Birocrația și instabilitatea fiscală îi determină pe români să deschidă firme în alte țări

Firmă deschisă în străinătate, iar în România doar punct de lucru. Este varianta pe care tot mai mulţi antreprenori români o aleg, forţaţi de birocraţia de la noi şi de desele schimbări ale codului fiscal. Mulţi dintre ei au preferat Estonia, unde sistemul este atât de bine pus la punct încât îţi poţi deschide o firmă online, în doar câteva minute şi cu doar câteva click-uri. Adică fără dosare întregi de acte şi drumuri la diverse ghişee pentru a le depune, ca la noi.

Mihai Moldovanu şi-a deschis o firmă de software şi consultanţă IT în Estonia, dar activitatea o face în ţară. Procesul de înfiinţare al unei companii este incomparabil mai uşor acolo.

Mihai Moldovanu, antrerpenor: Procedura durează 12 zile, ai firma înființată, în schimb trebuie să faci un drum până în Estonia ca sî îți deschzi cont în bancă. Astfel pot să fiu predictibil, pot să știu că peste un an de zile am aceleași prețuri, sau dacă peste un an de zile sunt obligat să cresc prețurile, pot să anunț clienții din timp.

Antreprenorii români caută diverse soluţii pentru a evita birocraţia. În timp ce unii înfiinţează firme în Estonia, alţii deschid companii cu sediul... online. Astfel, reuşesc să şi economisească sume importante de bani.

Mihai Moldovanu, antreprenor: Aproape orice interacțiune cu statul, gen plătit de taxe, coduri de import, le iei online direct.

Laurenţiu Nicolae, antreprenor: Nu avem un sediu fizic, nu trebuie să plătim chirie pentru un sediu, lucrăm de acasă, din cafenele, de oriunde, am lucrat și din mașină destul de mult. Am economisit foarte mulți bani în felul ăsta, dar nu e vorba numai de bani. De timp, de efort și de comfort

Birocraţia şi lipsa de predictibilitate sunt principale motivele pentru care antreprenorii migrează.(SUPER) Dacă e să numărăm doar modificările codului fiscal din primul trimestru al acestui an, vom constata că au fost... 120.

Liviu Rogojinaru, vicepreședintele CNIPMMR: Una e să te duci să te rogi pe la toate ANAF-urile să depui o hârtie cum se întâmplă la noi și alta e să faci totul online.

Peste 30 de români şi-au deschis, până acum, firme în Estonia.