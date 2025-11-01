Live TV

Bogdan Chiriţoiu, președintele Consiliului Concurenţei, despre preluarea Lukoil și situația Carrefour: „Nu am primit nimic oficial”

Data publicării:
bogdan chiritoiu
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. FOTO: Agerpres

Consiliul Concurenţei nu a primit nicio notificare oficială privind preluarea Lukoil şi nici legată de Carrefour, a declarat, sâmbătă, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele autorității.

„Noi nu am primit nimic oficial. Zvonuri privind preluarea Carrefour sunt de câteva luni. Nu avem nicio notificare, nimic oficial, iar legat de Lukoil, tot aud de când a început războiul că se vor vinde activele Lukoil. Când vom primi o notificare, o să o analizăm. Momentan, nu am primit nimic”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, în cadrul conferinţei „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor”, la Sinaia, potrivit News.ro.

Acesta subliniază că, în cazul în care o mare companie petrolieră deja prezentă în România ar dori să preia Lukoil, atunci acest lucru ar putea constitui un obstacol, deoarece ar ajunge la un număr prea mare de benzinării.

„Dacă apare un actor care nu e prezent în România, atunci concurenţial nu ai probleme. Dar, dacă avem o concentrare în piaţa românească, atunci asta ar putea fi problematic. Dacă Lukoil ar fi scos la vânzare, ar fi ca urmare a sancţiunilor, deci nu are neapărat legătură cu funcţionarea companiei, ci cu proprietarii companiei”, a mai spus Chiriţoiu.

Comisia de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD), din cadrul Consiliului Concurenţei, este obligată, conform legislaţiei, să verifice şi să avizeze, favorabil sau nefavorabil, orice acord privind tranzacţiile agreate care depăşesc valoarea de 2 milioane de euro, fie că sunt străine sau între companii autohtone.

Ministerul Energiei a anunţat zilele trecute că a luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale şi va demara un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare.

„Am luat act de sancţiunile anunţate de Office of Foreign Assets Control, agenţie din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Înainte de luarea unei decizii, este necesară analiza poziţiei pe care o va adopta Uniunea Europeană, având în vedere faptul că România aplică deja regimul de sancţiuni stabilit la nivel european şi va acţiona strict în acest cadru. 

De asemenea, am luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale. Ca urmare a acestui anunţ, va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare. Vom putea exprima o poziţie ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acţionariatului şi a provenienţei capitalului oricărui potenţial investitor, pentru a garanta că tranzacţia se desfăşoară în deplină conformitate cu pachetele de sancţiuni adoptate şi cu standardele de securitate economică ale României”, prcizează ministerul.

În România funcţionează rafinăria Petrotel-Lukoil şi reţeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de staţii de distribuţie, ambele având ca acţionar compania Litasco, cu sediul în Elveţia.

În data de 22 octombrie, preşedintele SUA, Donald Trump, a impus sancţiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft. Anterior, în data de 15 octombrie, Marea Britanie a vizat, de asemenea, Lukoil şi Rosneft, precum şi 44 de aşa-numite nave petroliere care formează flota din umbră a Rusiei, formată în principal din tancuri petroliere vechi şi cu proprietari neclari, într-o nouă încercare de a înăspri sancţiunile energetice şi de a reduce veniturile Kremlinului.

Citește și:

De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
Col Toma Marius Cezar
3
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
factura la curent si bani
4
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
5
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
World Liberty Financial and ALT5 Sigma at the Nasdaq Market, in New York
Dezvăluiri despre mașinăria de făcut bani din criptomonede a familiei...
satira mars (1)
Satira momentului. Parodie despre „agentul constatator” care l-a...
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini cu 10.000, în 2026...
avioane f-16 polonia
Alertă în spațiul aerian al NATO. Polonia a mobilizat avioane de...
Ultimele știri
Miting cu zeci de mii de participanți, în Serbia, pentru comemorarea tragediei de la Novi Sad
Un bărbat din Cluj a fost prins în flagrant când vindea o armă de foc, fără serie, pentru 1.200 de euro
Fiul Laurei Vicol, aroganțe pe TikTok vizavi de români: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele Putin alături de oligarhul rus Vagit Alekperov
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Cărucior supermarket
Marile lanțuri de magazine, sub lupa Consiliului Concurenței. Autoritatea a făcut verificări la șase retaileri
benzinarie-lukoil
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei
carrefour
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
lukoil-petrotel
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit Bruxelles-ul: să scoată țițeiul rusesc din Europa
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu...
Adevărul
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski...
Playtech
Cât costă manopera la instalația electrică pentru o casă de 100 mp în 2025. Prețuri actualizate
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Surpriză de proporții: Dan Șucu a ales noul antrenor!
Pro FM
Callum Turner: Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Regula de la care cei doi nu se abat în...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
Johnny Depp donează bani pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundaţii. „Am...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles