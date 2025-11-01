Bogdan Chiriţoiu, președintele Consiliului Concurenţei, despre preluarea Lukoil și situația Carrefour: „Nu am primit nimic oficial”

Consiliul Concurenţei nu a primit nicio notificare oficială privind preluarea Lukoil şi nici legată de Carrefour, a declarat, sâmbătă, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele autorității.

„Noi nu am primit nimic oficial. Zvonuri privind preluarea Carrefour sunt de câteva luni. Nu avem nicio notificare, nimic oficial, iar legat de Lukoil, tot aud de când a început războiul că se vor vinde activele Lukoil. Când vom primi o notificare, o să o analizăm. Momentan, nu am primit nimic”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, în cadrul conferinţei „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor”, la Sinaia, potrivit News.ro.

Acesta subliniază că, în cazul în care o mare companie petrolieră deja prezentă în România ar dori să preia Lukoil, atunci acest lucru ar putea constitui un obstacol, deoarece ar ajunge la un număr prea mare de benzinării.

„Dacă apare un actor care nu e prezent în România, atunci concurenţial nu ai probleme. Dar, dacă avem o concentrare în piaţa românească, atunci asta ar putea fi problematic. Dacă Lukoil ar fi scos la vânzare, ar fi ca urmare a sancţiunilor, deci nu are neapărat legătură cu funcţionarea companiei, ci cu proprietarii companiei”, a mai spus Chiriţoiu.

Comisia de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD), din cadrul Consiliului Concurenţei, este obligată, conform legislaţiei, să verifice şi să avizeze, favorabil sau nefavorabil, orice acord privind tranzacţiile agreate care depăşesc valoarea de 2 milioane de euro, fie că sunt străine sau între companii autohtone.

Ministerul Energiei a anunţat zilele trecute că a luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale şi va demara un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare.

„Am luat act de sancţiunile anunţate de Office of Foreign Assets Control, agenţie din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Înainte de luarea unei decizii, este necesară analiza poziţiei pe care o va adopta Uniunea Europeană, având în vedere faptul că România aplică deja regimul de sancţiuni stabilit la nivel european şi va acţiona strict în acest cadru.

De asemenea, am luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale. Ca urmare a acestui anunţ, va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare. Vom putea exprima o poziţie ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acţionariatului şi a provenienţei capitalului oricărui potenţial investitor, pentru a garanta că tranzacţia se desfăşoară în deplină conformitate cu pachetele de sancţiuni adoptate şi cu standardele de securitate economică ale României”, prcizează ministerul.

În România funcţionează rafinăria Petrotel-Lukoil şi reţeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de staţii de distribuţie, ambele având ca acţionar compania Litasco, cu sediul în Elveţia.

În data de 22 octombrie, preşedintele SUA, Donald Trump, a impus sancţiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft. Anterior, în data de 15 octombrie, Marea Britanie a vizat, de asemenea, Lukoil şi Rosneft, precum şi 44 de aşa-numite nave petroliere care formează flota din umbră a Rusiei, formată în principal din tancuri petroliere vechi şi cu proprietari neclari, într-o nouă încercare de a înăspri sancţiunile energetice şi de a reduce veniturile Kremlinului.

Citește și:

De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”

Editor : Ș.R.