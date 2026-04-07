Carmina Fusté: „Atunci când dezinformarea domină, fumătorii adulți rămân fără alternative reale, iar sănătatea publică nu progresează"

Philip Morris România își menține direcția strategică în 2026: construirea unui viitor fără fum, bazat pe știință și responsabilitate. „Mesajul nostru este simplu: să lăsăm știința să vorbească. Doar astfel putem combate confuzia, susține decizii informate și ajuta fumătorii adulți care nu renunță să se îndepărteze de țigări", declară Carmina Fusté într-un interviu Digi24.

Care sunt principalele priorități strategice ale Philip Morris România în 2026?

Carmina Fusté, director general al Philip Morris România: Misiunea noastră rămâne aceeași și în 2026: să contribuim la construirea unui viitor fără fum, prin dezvoltarea și comercializarea unor alternative mai bune la continuarea fumatului. Prioritatea noastră este să sprijinim fumătorii adulți din România, care altfel ar continua să fumeze, să treacă la aceste alternative fără fum, fundamentate științific. Aceste produse nu sunt lipsite de riscuri, însă, pot reprezenta o alternativă mai bună pentru adulții care nu renunță complet la nicotină. Evident, toate operațiunile noastre comerciale sunt derulate cu aceeași rigoare cu care am tratat întotdeauna limitarea accesului minorilor la produsele noastre, atât în cadrul companiei, cât și în colaborarea cu partenerii comerciali. Acest principiu rămâne fundamental în orice piață în care operăm.

A doua noastră prioritate strategică este menținerea unui dialog constant, constructiv și bazat pe dovezi cu autoritățile. Doar un cadru de reglementare care reflectă specificul produselor fără fum poate asigura predictibilitatea economică și fiscală necesară pentru a menține și extinde investițiile pe termen lung în România. Într-o regiune în care țările concurează pentru capital, predictibilitatea devine un element de competitivitate. O reglementare inteligentă și fundamentată științific oferă statului vizibilitate, consolidează încrederea și le permite companiilor, cum este și Philip Morris România, să planifice, să investească și să integreze România în lanțuri globale de valoare. Platforma noastră industrială din Otopeni este cel mai bun exemplu: peste 90% din producție este exportată în mai mult de 50 de piețe, ceea ce demonstrează capacitatea României de a se ancora în lanțuri de aprovizionare strategice și de a genera valoare economică recurentă la nivel local. Așa arată reindustrializarea modernă: producție de înaltă tehnologie, investiții pe termen lung și capacitate de export care întărește stabilitatea economică.

A treia prioritate strategică este investiția în oameni, competențe și capabilități organizaționale. Competitivitatea României nu depinde doar de tehnologie și capital, ci și de forța talentului local. Avem peste 1.500 de colegi și suntem profund angajați să le oferim oportunități reale de dezvoltare, să aducem know-how global în România și să construim o bază solidă de talente care să poată evolua atât local, cât și internațional. Ambiția noastră este clară: să formăm o generație de profesioniști capabili să modeleze viitorul companiei în România și dincolo de granițele ei.

În esență, strategia noastră pentru 2026 se sprijină pe trei piloni: accelerarea adoptării alternativelor fără fum în rândul adulților care altfel ar continua să fumeze, menținerea unui cadru de reglementare bazat pe știință și predictibilitate și investiția în talentul românesc pentru a asigura competitivitatea pe termen lung. Împreună, acești piloni definesc rolul nostru în transformarea economică a României.

Ce investiții sau inițiative vor defini următoarea etapă de dezvoltare a companiei în România?

Carmina Fusté, director general al Philip Morris România: Următoarea noastră etapă de dezvoltare este pe deplin aliniată cu prioritățile strategice pentru 2026: comerciale, industriale și umane. Fiecare dintre aceste direcții susține aceeași viziune: o transformare bazată pe știință a categoriei fără fum, o amprentă industrială și mai puternică și un rezervor de talente pregătit pentru viitor, chiar aici, în România.

Vom continua să investim în capabilitățile noastre comerciale pentru a accelera adoptarea alternativelor fără fum în rândul fumătorilor adulți care, altfel, ar continua să fumeze. Portofoliul nostru include în prezent dispozitive care încălzesc tutunul și pliculețe cu nicotină, printre altele. Consolidăm canalele de retail și cele digitale, îmbunătățim serviciile post-vânzare și construim o experiență de consum mai fluidă și mai predictibilă. În același timp, rămânem ferm angajați în prevenirea accesului minorilor la produsele noastre, un principiu pe care l-am menționat și care rămâne fundamental în modul nostru de operare. Toate aceste investiții sunt esențiale atât pentru o transformare responsabilă a pieței, cât și pentru menținerea unui dialog constructiv cu societatea și autoritățile.

În al doilea rând, pe partea industrială, vom continua modernizarea și optimizarea fabricii noastre din Otopeni. Această unitate „produce deja viitorul”, iar obiectivul nostru este să-i extindem contribuția și mai mult. Investim în tehnologie avansată, automatizare și sustenabilitate pentru a susține producția de consumabile fără fum și pentru a deschide noi piețe internaționale de export. Spunem adesea că „viitorul este fabricat în România”, iar Otopeni este dovada clară: producție high‑tech susținută prin investiții pe termen lung.

Nu ultimul rând, investim masiv în oameni și în capabilitățile organizației. Asta înseamnă atragerea și dezvoltarea noii generații de talente prin programe structurate pentru început de carieră, dar și continuarea investițiilor în colegii care fac deja parte din PMI. Doar în 2025 am facilitat peste 150 de promovări, mobilități laterale și noi angajări. Astfel, am creat oportunități reale de dezvoltare, mobilitate și progres profesional. În 2026, estimăm că peste 30 de noi colegi ni se vor alătura prin programele noastre dedicate începutului de carieră, consolidând și mai mult rezervorul nostru de talente. Investim în toți angajații prin acces la învățare continuă, planuri individuale de dezvoltare, experiențe pe proiecte, mobilitate internă, promovări și expunere internațională. Diversitatea acestor experiențe profesionale conturează, în timp, profiluri complete, adaptate atât evoluției individuale, cât și nevoilor organizaționale. Talentul și expertiza sunt active strategice, iar dezvoltarea unor capabilități locale puternice rămâne esențială pentru competitivitatea României pe termen lung.

Ce rol pot avea companiile multinaționale în susținerea dezvoltării economice și sociale pe termen lung a României?

Carmina Fusté, director general al Philip Morris România: Companiile multinaționale au un rol esențial atunci când vin cu investiții industriale pe termen lung, construiesc export și competențe locale și funcționează pe reguli clare, transparente și aplicate consecvent. Aceasta e baza unui parteneriat sănătos stat–privat.

Companiile multinaționale sunt investitori industriali pe termen lung. Investițiile constante în tehnologie, capacități de producție și export cresc competitivitatea României în lanțurile globale de valoare. De exemplu, în cazul nostru, investițiile realizate în ultimii ani au transformat România într-un hub industrial pentru produse inovatoare, cu exporturi de aproape 1 miliard de euro pe an în 2024, destinate zecilor de piețe internaționale. Aceste investiții rămân aici și creează valoare durabilă pentru economie.

Aceste companii sunt și angajatori și formatori de competențe. Ele pot ridica nivelul calificării forței de muncă într-o economie tot mai tehnologizată. În România, avem peste 1.500 de angajați direcți și susținem aproximativ 9.000 de locuri de muncă în total, prin efecte directe, indirecte și induse. Investim constant în formare, reconversie și leadership, astfel încât oamenii să poată crește aici și să devină competitivi la nivel internațional. Acesta este unul dintre cele mai valoroase câștiguri pe termen lung pentru societate. Al treilea rol este cel de partener fiscal de încredere. Contribuțiile bugetare stabile și transparente susțin funcționarea statului și investițiile publice. În 2023, impactul total al activității noastre în economie – incluzând taxe, TVA și accize – a fost de peste 10 miliarde RON, echivalentul a 0,63% din PIB. Aceste rezultate sunt posibile doar într‑un cadru de reguli clare și într‑un parteneriat onest cu autoritățile și comunitățile locale.

Atunci când aceste trei lucruri merg împreună, impactul nu este doar economic, ci și social, și se vede în capacitatea unei țări de a crește sustenabil și de a atrage noi investiții. Dar toate acestea depind de un ingredient esențial: stabilitatea și predictibilitatea oferite de autorități. Un cadru clar și coerent atrage mai multe investiții, întărește competitivitatea și asigură o creștere economică sustenabilă pe termen lung.

Ce rol are Philip Morris România în cadrul PMI? Ce face ca România să fie o piață strategică la nivel regional sau global?

Carmina Fusté, director general al Philip Morris România: Philip Morris România are un rol strategic clar în cadrul PMI, pentru că este direct implicată în construirea unui viitor fără fum. România nu este doar o piață de desfacere, ci un centru industrial și de competență cu relevanță regională și globală.

România este, în primul rând, un hub industrial de înaltă tehnologie. Fabrica din Otopeni produce consumabile pentru dispozitivele fără fum dezvoltate de PMI și deservește peste 50 de piețe de pe cinci continente. Este una dintre puținele unități din Uniunea Europeană dedicate acestei categorii, cu standarde foarte ridicate de calitate, eficiență și siguranță. Iar faptul că aproape toată producția este exportată arată încrederea pe care PMI o are în capabilitățile industriale din România.

Apoi, România este strategică prin talent și know‑how. Aici există o bază solidă de specialiști, ingineri și lideri care operează tehnologii avansate și susțin o industrie în plină transformare. Investițiile în oameni, formare și leadership fac ca România să fie nu doar un loc de producție, ci un exportator de competență în rețeaua PMI, dar și în economie. Pot spune cu mândrie că noi creștem o nouă generație de lideri care pot contribui nu doar în companie, ci și în economia românească.

Un alt element important este poziționarea geografică. România oferă acces rapid către piețe din Europa, Asia și alte regiuni, ceea ce o face extrem de competitivă într‑un context global în care reziliența lanțurilor de aprovizionare contează tot mai mult.

De asemenea, România este o voce relevantă în dialogul european despre reglementare și transformare industrială. Experiența acumulată aici, într‑o piață care a trecut prin schimbări rapide, este valoroasă pentru discuțiile mai largi despre inovație, tranziție și politici publice.

Toate aceste elemente explică de ce România este privită ca o piață strategică în rețeaua PMI. Aici nu doar producem pentru viitor. Viitorul este fabricat în România, cu investiții pe termen lung, cu oameni foarte bine pregătiți și cu un rol clar în transformarea globală a companiei.

Cum răspundeți îngrijorărilor și scepticismului public legate de categoria produselor fără fum?

Carmina Fusté, director general al Philip Morris România: Începem prin a recunoaște o realitate: în prezent, ne confruntăm cu un val uriaș de dezinformare, mai ales atunci când vorbim despre alternativele la fumat. Informații false sau trunchiate circulă cu ușurință, iar știința este adesea ignorată. Rezultatul este mereu același: oamenii continuă să fumeze. Atunci când dezinformarea domină, fumătorii adulți rămân fără alternative reale, iar sănătatea publică nu progresează.

De aceea, abordarea noastră se bazează pe trei principii: știință, transparență și responsabilitate.

Explicăm întotdeauna clar că produsele fără fum nu sunt lipsite de riscuri. Cea mai bună alegere pentru orice fumător rămâne renunțarea completă. Totuși, pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, alternativele disponibile astăzi pot reprezenta o alternativă mai bună decât continuarea fumatului. Portofoliul nostru include produse fără fum dezvoltate special pentru fumătorii adulți care nu renunță, iar toate aceste produse trec printr-un proces riguros de evaluare științifică și sunt susținute de dovezi solide.

Philip Morris International a investit peste 16 miliarde de dolari în cercetarea și dezvoltarea produselor fără fum. Evaluarea noastră științifică include studii de chimie a aerosolilor, cercetare de laborator, studii clinice privind expunerea și studii pe termen lung, iar concluziile sunt publicate în reviste științifice evaluate inter pares și puse la dispoziția publicului. În urma unei analize riguroase a dovezilor științifice, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat comercializarea pliculețelor cu nicotină ZYN, precum și a unor versiune ale dispozitivelor și consumabilelor IQOS. Acestea au fost primele autorizații de acest fel din categoriile respective. În plus, IQOS a fost primul dispozitiv de acest tip care a primit statutul de „Modified Risk Tobacco Product / Produs din tutun cu risc modificat” din partea FDA. Acest nivel de verificare oferă claritate și încredere în în știința din spatele acestor produse.

În al doilea rând, comunicăm într-un limbaj accesibil, fără exagerări și cu un angajament ferm de a preveni accesul minorilor la orice produs care conține nicotină. Comunicarea responsabilă este esențială. Adulții au dreptul la informații corecte, bazate pe știință, astfel încât să poată lua decizii informate. Iar minorii nu trebuie să aibă niciodată acces la asemenea produse.

În final, lucrăm în mod constant cu autorități, experți și societatea civilă pentru a crea un spațiu în care dovezile științifice să primeze în fața dezinformării. Avem nevoie ca știința să conteze, pentru că fără o conversație bazată pe date, nu putem oferi alternative reale și eficiente milioanelor de adulți care altfel ar continua să fumeze.

Mesajul nostru este simplu: să lăsăm știința să vorbească. Doar astfel putem reduce dezinformarea, încuraja alegeri responsabile și sprijini fumătorii adulți, care nu renunță, să se îndepărteze de țigări.

Ce ar fi necesar, din perspectiva reglementării, informării sau colaborării, pentru ca inovația în industria dumneavoastră să producă un impact real?

Carmina Fusté, director general al Philip Morris România: Pentru ca inovația să producă un impact real, nu este suficient să existe doar tehnologie. După părerea mea, sunt necesare trei condiții esențiale, care trebuie să funcționeze împreună: reglementarea diferențiată, cercetearea știinșifică solidă și colaborarea pe întregul lanț de valoare.

Prima este o reglementare diferențiată și predictibilă. Inovația poate livra rezultate doar într‑un cadru care recunoaște diferențele dintre produse, menține interdicții ferme pentru minori și asigură standarde clare de calitate și informare. Predictibilitatea aduce venituri la bugetul statului și este o condiție esențială pentru investiții pe termen lung. Atunci când regulile sunt clare și stabile, capitalul rămâne, se extinde și generează exporturi, locuri de muncă și venituri recurente la buget. Iar atunci când apar ajustări, cheia este să fie anunțate din timp, discutate și încadrate într-un calendar multianual, tocmai pentru ca statul să aibă vizibilitate, iar companiile să poată planifica, investi și exporta.

Urmează cercetarea științifică solidă, susținută de investiții constante. Impactul real vine atunci când produsele inovatoare sunt dezvoltate pe baza științei, cu evaluări riguroase și date transparente. Investițiile în cercetare și dezvoltarea produselor fără fum sunt fundamentale pentru credibilitate, încredere și rezultate măsurabile.

A treia condiție este colaborarea pe întreg lanțul de valoare. Inovația nu poate produce impact dacă fiecare actor lucrează izolat. Autoritățile, mediul medical, societatea civilă și industria trebuie să colaboreze pentru standarde comune de informare, trasabilitate și conformitate. Doar așa inovația se traduce în rezultate măsurabile, atât pentru sănătatea publică, cât și pentru economie.

În esență, impactul real apare atunci când reglementarea este inteligentă, informarea este bazată pe dovezi, iar colaborarea este autentică. Când aceste trei elemente sunt aliniate, inovația nu rămâne o promisiune, ci devine un instrument concret de progres, pentru societate și pentru România.

În calitate de lider, cum echilibrați performanța de business cu responsabilitatea pe termen lung și așteptările societății?

Carmina Fusté, director general al Philip Morris România: Pentru mine, echilibrul vine din claritate, consecvență și responsabilitate. Avem o direcție clară - să construim un viitor fără fum -, iar această misiune este sinceră și profund motivantă. Știm că produsele noastre reprezintă o alternativă mai bună decât continuarea fumatului pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, iar acest scop ghidează întreaga noastră organizație.

Consecvența înseamnă să iei decizii bazate pe date, să menții disciplina operațională și să te adaptezi rapid atunci când este nevoie. Iar responsabilitatea presupune ascultare, dialog cu echipele și concentrarea pe soluții care creează valoare pe termen lung, nu doar rezultate imediate.

Există însă și o motivație foarte personală: prieteni și membri ai familiei care au făcut trecerea la produse fără fum și ne spun că nu regretă această decizie, considerând-o o alternativă mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului. Astfel de discuții ne dau energie să continuăm schimbarea, zi de zi.

De aceea, investițiile noastre industriale, angajamentul pentru exporturi, standardele etice și dialogul constant cu autoritățile nu sunt simple declarații, sunt moduri concrete prin care echilibrăm performanța cu responsabilitatea și construim încredere pe termen lung.

