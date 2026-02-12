Live TV

Carrefour anunţă vânzarea filialei din România către Pavăl Holding: tranzacție de peste 800 mil. de euro. Poziția fraților Pavăl

Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunţat, joi, vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, grup controlat de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro.

ACTUALIZARE 10:01 Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl şi acţionar majoritar al Dedeman, anunţă semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operaţiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar, transmite grupul.

Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine.”, a declarat Dragoş Pavăl, Preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman.

Această etapă reprezintă un pas strategic pentru Pavăl Holding: consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, investiţii pe termen lung şi continuarea unei dezvoltări sustenabile, bazate pe echipe şi parteneriate solide, menţionează Pavăl Holding.

„Pornim cu încredere, ştiind că echipa Carrefour România reuneşte profesionişti cu experienţă şi procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale şi să le oferim clienţilor o experienţă de cumpărături modernă, eficientă şi adaptată nevoilor lor.”, a completat Dragoş Pavăl.

Deşi Pavăl Holding şi-a extins în ultimii ani prezenţa şi în afara ţării, prin investiţii în sectoare precum ospitalitatea şi retailul de bricolaj (Praktiker Hellas), România rămâne piaţa principală de dezvoltare a grupului. 

Știrea inițială. Vânzarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului iniţiată în 2025 de grupul francez de supermarketuri.

„Grupul îşi continuă transformarea şi se concentrează din nou pe cele trei ţări principale”, a declarat CEO-ul Alexandre Bompard într-un comunicat de presă, citat de News.ro. Cele mai mari pieţe ale grupului, din punct de vedere al vânzărilor, sunt Franţa, Brazilia şi Spania.

Vânzarea Carrefour România ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026.

Pavăl Holding este vehiculul de investiţii al familiei Pavăl, proprietarii Dedeman, liderul naţional în domeniul bricolajului.

Carrefour România operează o reţea de 478 de magazine (55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 de magazine de proximitate şi 30 de magazine discount). Filiala a realizat o cifră de afaceri anuală de 3,2 miliarde de euro, adică aproximativ 3,5% din cifra de afaceri a grupului.

Cu exact un an în urmă, Alexandre Bompard, CEO al Carrefour din 2017, anunţa o revizuire strategică a portofoliului de activităţi al grupului, cu studierea posibilelor cedări de active imobiliare şi filiale, începând cu cele situate în ţări care au devenit mai puţin strategice pentru grup.

Editor : Ș.R.

Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
4
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
