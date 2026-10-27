Ce sprijin pregătește Guvernul pentru companii în 2027? Anunțul lui Alexandru Nazare după discuțiile cu mediul de afaceri

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că Guvernul urmărește accelerarea rambursărilor de TVA, reducerea restanțelor la decontarea concediilor medicale și extinderea instrumentelor de finanțare pentru companii. Într-o postare pe Facebook, după întâlnirea cu reprezentanții mediului de afaceri, acesta a precizat că autoritățile au în vedere și continuarea sprijinului pentru transportatori în 2027.

Alexandru Nazare a participat luni, la Palatul Victoria, alături de premierul Luca Niculescu și de alți membri ai Guvernului, la o reuniune cu reprezentanții mediului de afaceri. Ministrul a precizat că problemele și propunerile prezentate de companii vor fi luate în calcul atât la elaborarea bugetului pentru 2027, cât și la aplicarea măsurilor de relansare economică.

În mesajul publicat pe Facebook, Nazare a insistat asupra necesității de a menține disciplina bugetară, pe care o consideră esențială pentru stabilitatea economică și pentru reducerea costurilor de finanțare suportate de firme.

„Am transmis un lucru în care cred cu tărie: cel mai important sprijin pe care statul îl poate oferi mediului privat este stabilitatea financiară. Consolidarea fiscal-bugetară nu este un obiectiv în sine. Este condiția pentru recâștigarea predictibilității, reducerea treptată a costurilor de finanțare, creșterea încrederii investitorilor şi generarea resurselor pentru dezvoltarea economiei reale. Pentru ca aceste beneficii să se concretizeze, trebuie să respectăm un principiu fundamental: nicio nouă cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare. Statul trebuie să își disciplineze propriile cheltuieli, să reducă risipa și să creeze spațiu pentru investițiile care generează valoare adăugată și locuri de muncă”, a transmis ministrul Finanțelor.

Sursa foto: Facebook/ Alexandru Nazare

Sursa foto: Facebook/ Alexandru Nazare

Rambursări de TVA, concedii medicale și plata facturilor pentru investiții

Una dintre problemele discutate cu reprezentanții companiilor a fost recuperarea sumelor pe care statul trebuie să le restituie mediului privat. Ministrul a anunțat că autoritățile vor să reducă întârzierile la decontarea indemnizațiilor de concediu medical și să stabilească termene mai predictibile pentru plata acestora.

„Statul trebuie să își respecte obligațiile față de companii. Continuăm accelerarea rambursărilor de TVA și vom lucra împreună cu instituțiile responsabile pentru reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor de concediu medical. Vrem un calendar predictibil de recuperare a sumelor pe care angajatorii le avansează în numele statului. Nu putem cere companiilor disciplină financiară fără ca statul să respecte aceleaşi reguli”, a precizat Alexandru Nazare.

În același timp, Ministerul Finanțelor urmărește accelerarea plăților pentru lucrările executate în cadrul investițiilor publice, inclusiv pentru proiectele finanțate prin PNRR și alte fonduri europene. Potrivit ministrului, resursele bugetare alocate trebuie să asigure continuarea proiectelor și să reducă întârzierile care afectează firmele implicate în construcția infrastructurii.

O altă direcție prezentată de Nazare privește accesul companiilor românești la capital. În bugetul din acest an sunt prevăzute 250 de milioane de euro pentru consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), instituție prin care autoritățile vor să extindă finanțarea investițiilor și a proiectelor strategice.

„Mai mult capital și instrumente de finanțare pentru firmele românești. Am susținut consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), cu 250 de milioane de euro prevăzute în acest an. Pe lângă instrumentele de garantare şi creditare aflate deja în pregătire sau în implementare, dezvoltăm noi produse financiare pentru investiții, IMM-uri și proiecte strategice. BID trebuie să devină un instrument real de mobilizare a capitalului privat”, a explicat ministrul.

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Sprijin pentru transportatori și noi scheme de finanțare pentru firme

În sectorul transporturilor, Guvernul analizează menținerea măsurilor de protecție adoptate în contextul crizei de pe piața carburanților și prelungirea în 2027 a mecanismului de compensare parțială a accizei pentru motorina utilizată în transportul rutier comercial.

„Continuarea sprijinului pentru sectorul transporturilor. Avem în vedere prelungirea măsurilor de protecție asociate situației de criză de pe piața carburanților și continuarea în 2027 a mecanismului de compensare parțială a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial, în condițiile cadrului legal local și european. Predictibilitatea costurilor de transport este importantă pentru competitivitatea întregii economii”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a prezentat și intenția de a pune în aplicare schemele de sprijin prevăzute în pachetul de relansare economică, care vizează producția locală, tehnologiile avansate, materiile prime critice, industria de apărare și dezvoltarea regională.

În paralel, Ministerul Finanțelor și BID lucrează, împreună cu Fondul European de Investiții, la dezvoltarea unui fond național de fonduri, prin care autoritățile urmăresc să atragă capital privat și să îmbunătățească accesul firmelor românești la finanțare.

„Trecem de la măsuri de relansare aprobate la finanțări efective în economie. Prioritizăm lansarea tuturor schemelor de sprijin din pachetul de relansare economică: producție locală, tehnologii avansate, materii prime critice, industria de apărare și dezvoltare regională. În paralel, lucrăm la dezvoltarea unui fond național de fonduri, cu Ministerul Finanțelor și BID în rol central, în parteneriat cu Fondul European de Investiții, pentru a mobiliza capital privat și a sprijini capitalizarea companiilor românești”, a precizat Nazare.

Ministrul a arătat că aceste măsuri urmăresc să răspundă unor probleme ale economiei românești, precum capacitatea redusă de producție internă și dificultățile întâmpinate de companiile care au nevoie de finanțare pentru extinderea activității.

„România are nevoie de o economie care produce mai mult, investește mai mult și creează mai multă valoare adăugată aici, acasă. Iar rolul Ministerului Finanțelor este dublu: să garanteze disciplina și responsabilitatea fiscal-bugetară și, în acelaşi timp, să construiască instrumentele prin care mediul privat să poată crește. Nu putem construi o economie competitivă pe deficite permanente, datorii tot mai mari și decizii fiscale imprevizibile. Dar putem construi o economie mai puternică prin stabilitate, dialog, investiții și respectarea angajamentelor”, a concluzionat ministrul.

Editor : A.D.