București | Cei care caută un loc de muncă bun au de unde alege. Târg de joburi cu peste 6.000 de oferte

Toamna se numără carierele. Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă au de unde alege. În acest sfârșit de săptâmănă are loc în București unul dintre cele mai mari târguri de joburi din România. Peste 130 de companii vin cu câteva mii de oferte pentru a-i atrage pe viitorii angajați aflați la început de carieră sau profesioniști în domenii precum IT, customer suport, inginerie ori resurse umane. Angajatori de Top își așteaptă vizitatorii începând de vineri, 25 octombrie.

Customer suport, IT-ul și vânzările sunt domeniile cu cele mai multe oportunități de angajare. Acestea vin la pachet cu beneficiile pe care și le doresc tinerii care vor să înceapă o carieră: program de muncă flexibil, salarii atractive și posibiltatea de a avansa.

Horia Buga, reprezentant companie de telecomunicații: Avem o prezență extinsă pe teritoriul țării, cu activități în principalele centre universitare. Programul de lucru este unul flexibil, ceea ce este un mare avantaj pentru studenții care trebuie să frecventeze cursurile facultății. Oferta este una foarte atractivă și în același timp oportunitățile de promovare sunt reale.

Radu Apostoae, director software engineering: Urmează să dezvoltăm un departament de firmware development pentru camerele noi. Vrem să adăugăm în următorul an cam 50 de poziții și acum angajăm activ pentru o echipă de zece oameni. În același timp avem roluri deschise și pentru alte tipuri de ingineri, de programatori. Avem prezență în mai multe țări, biroul central e în Silicon Valley, și centrul din București devine unul dintre mai mari centre de dezvoltare.

Târgul Angajatori de Top reunește peste 130 de companii

Târgul Angajatori de Top reunește în acest sfârșit de săptămână în București peste 130 de companii care oferă în jur de șase mii de locuri de muncă. Vizitatorii pot aplica la jobul dorit chiar de pe telefonul mobil cu ajutorul unui cod de bare, dacă se înscriu pe site-ul evenimentului și descarcă CV-ul în format electronic.

Sincron Dragoș Gheban, organizator: Conceptul nou sub care se organizează evenimentul Angajatori de Top e „Orașul Joburilor" și avem cartiere dedicate pe fiecare industrie, dar pe lângă acestea, avem și o zonă foarte consistentă de consiliere în carieră. Cine are mici îndoieli dacă și-a pregătit bine sau nu CV-ul, dacă are întrebări legate de cum să abordeze interviul.

Tehnologia are în acest an un loc special la ediția din această toamnă.

Dragoș Ghebanm, organizator: Pe lângă zona de standuri și angajatori din industria IT&C, avem o serie de conferințe sub umbrela TechTalks. Vorbim despre Artificial intelligence și Machine learning, vorbim despre robotic process automation, despre tehnologii gen Java.

Angajatori de Top are loc în perioada 25 și 26 octombrie la Sala Palatului. Intrarea este liberă.



Editor web: Liviu Cojan