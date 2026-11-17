Tribunalul București a admis cererile mai multor creditori și a dispus intrarea CFR Marfă în faliment, prin procedura simplificată. Compania pierde dreptul de a-și conduce activitatea și de a dispune de bunurile sale, care vor fi sigilate, inventariate și valorificate de lichidatorii judiciari.

Hotărârea pronunțată pe 16 noiembrie este executorie, dar poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicarea prin Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Cererile de deschidere a procedurii au fost formulate de Electrificare CFR, Grup Transport Feroviar, Bereta Pază și Protecție, Metal Waste Management, PPC Energie, Compania Națională de Căi Ferate CFR și Compania de Apă Oltenia.

Instanța a calificat drept declarații de creanță și solicitările formulate de alți creditori, printre care Timarom Star, Tomini Trading, Premier Energy Furnizare, Autoritatea Feroviară Română și Societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR.

CFR Marfă pierde dreptul de administrare

Prin intrarea în faliment, CFR Marfă nu își mai poate conduce activitatea, administra patrimoniul sau decide asupra bunurilor sale. Aceste atribuții sunt preluate de lichidatorul judiciar, sub controlul judecătorului-sindic.

Tribunalul a dispus și sigilarea bunurilor societății. Băncile la care CFR Marfă are conturi nu mai pot efectua operațiuni fără un ordin al lichidatorului sau al instanței. Controlul asupra patrimoniului trece la consorțiul desemnat lichidator judiciar provizoriu, format din Dascăl Insolvency SPRL, Maestro SPRL și Intercom Management SPRL. Remunerația stabilită pentru această etapă este de 10.000 de lei și va fi achitată din averea companiei.

Lichidatorii trebuie să inventarieze bunurile CFR Marfă în termen de 60 de zile de la pronunțarea hotărârii. În cel mult 40 de zile de la desemnare, aceștia trebuie să prezinte instanței un raport privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența companiei.

CFR Marfă are, la rândul său, obligația de a depune în termen de zece zile documentele și informațiile prevăzute de legislația insolvenței.

Ce se întâmplă cu bunurile puse sub sechestru de ANAF

Intrarea în faliment schimbă și modul în care vor fi valorificate bunurile CFR Marfă aflate sub sechestru fiscal. Acestea nu sunt proprietatea Fiscului, ci active ale companiei asupra cărora ANAF a instituit măsuri pentru recuperarea creanțelor.

Administrarea și valorificarea patrimoniului revin acum lichidatorului judiciar. Activele CFR Marfă scoase deja la vânzare de ANAF vor fi retrase de pe platforma instituției.

„Din punct de vedere juridic, acum tot ce înseamnă partea de administrare revine lichidatorului. Cele care sunt pe platformă le vom da jos, pentru că Legea 85 asta spune. ANAF nu a recuperat mare lucru. Este o creanță de 1,3 miliarde de lei, din care s-au recuperat undeva la 30 de milioane. Din tot acest patrimoniu, m-aș fi bucurat ca statul să recupereze cea mai mare creanță”, a declarat pentru Club Feroviar Mironel Panțuroiu, secretar general adjunct al ANAF.

ANAF avea în diferite etape ale procedurii de vânzare peste 6.000 de active ale CFR Marfă, printre care locomotive, vagoane și clădiri. Odată cu deschiderea falimentului, valorificarea acestora va intra în responsabilitatea lichidatorului.

Oficialul ANAF a atras atenția și asupra unor bunuri cu regim special, precum linii de cale ferată care deservesc obiective de interes național sau operațiuni ale trupelor NATO. Aceste active ar trebui identificate și analizate separat înaintea valorificării.

Fiscul va participa la procedură alături de ceilalți creditori și va încerca să își recupereze creanța din sumele obținute prin lichidarea patrimoniului.

Calendarul procedurii de faliment

Creditorii au termen până pe 31 decembrie 2026 pentru a depune cererile de admitere a creanțelor asupra averii CFR Marfă. Tabelul preliminar al creanțelor trebuie întocmit și publicat până pe 8 ianuarie 2027, iar prima ședință a adunării creditorilor este programată pentru 13 ianuarie.

Tabelul definitiv al creanțelor ar urma să fie publicat pe 2 februarie 2027. Următorul termen stabilit de Tribunalul București pentru analizarea stadiului procedurii este 5 aprilie 2027.

Creditorii pot formula opoziții față de deschiderea procedurii în termen de zece zile de la notificare. Acestea trebuie soluționate în cel mult cinci zile după expirarea termenului de depunere.

Hotărârea de intrare în faliment poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicarea prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Falimentul deschide etapa lichidării CFR Marfă

CFR Marfă a fost operatorul național de transport feroviar de marfă, dar a pierdut treptat cotă de piață în fața companiilor private și s-a confruntat cu probleme financiare majore.

Deschiderea procedurii simplificate presupune dizolvarea societății și trecerea directă la lichidarea patrimoniului. Bunurile vor fi inventariate și valorificate, iar sumele obținute vor fi distribuite creditorilor în ordinea stabilită de lege.

Lichidatorul trebuie să informeze creditorii, băncile, Registrul Comerțului și instanțele relevante despre intrarea CFR Marfă în faliment, ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea companiei. De asemenea, acesta va trebui să prezinte lunar instanței rapoarte privind măsurile luate și stadiul procedurii.

Editor : A.D.