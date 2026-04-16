CFR SA caută pază pentru Gara de Nord şi sediul sucursalei din Bucureşti. Alocă peste 3 milioane de lei

Data publicării:
CFR Călători anunță că persoanele care au bilete la trenurile afectate și doresc să renunțe la călătorie pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate.
CFR SA vrea să achiziţioneze servicii de pază pentru Gara de Nord şi sediul sucursalei din Capitală, pentru care alocă peste 3 milioane de lei, potrivit unui anunţ publicat pe SEAP.

Contractul are ca obiect servicii de pază Staţia CF Bucureşti Nord grupa A şi B şi sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti.

Tipul procedurii este licitaţie deschisă.

Valoarea estimată a contractului este de 3,012 milioane de lei, fără TVA. Contractul va fi finanţat din fonduri proprii ale CFR SA.

Ofertanţii vor demonstra un nivel minim al cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii trei ani , respectiv 2023, 2024, 2025, în valoare de 6.023.900 lei.

Valoarea garanţiei de participare este de 30.100 de lei.

Achiziţia nu implică încheierea unui acord-cadru şi nu intră sub incidenţa acordului privind achiziţiile publice.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 7 mai 2026, ora 15:00.

Editor : A.P.

