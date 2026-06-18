Live TV

Cinci investitori interesaţi să preia Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, fostul Sidex. Cu cât a scăzut prețul de vânzare

Data actualizării: Data publicării:
combinatul liberty galati
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum s-a ajuns la vânzarea combinatului din Galaţi

Cinci companii sunt înscrise la licitaţia pentru cumpărarea Combinatului siderurgic Liberty Galaţi. Sunt exact aceleaşi care au participat şi la prima etapă, din urmă cu trei luni, când preţul de pornire era de 709 milioane de euro.

Nimic nou pe frontul investitorilor interesaţi de o eventuală preluare a celui mai mare combinat siderurgic din România.

Diminuarea preţului de la 709 milioane la 444 de milioane de euro şi prelungirea termenului cu trei luni aliniază la startul licitaţiei aceiaşi competitori.

„A existat interes din partea aceloraşi părţi care au subscris şi la prima licitaţie, care au cumpărat caietul de sarcini”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galaţi.

Conform acestuia, cei care aveau deja caietul de sarcini nu erau obligaţi să îl mai cumpere.

"În afara preţului, nu s-a modificat nimic în caietul de sarcini. Am comunicat cu toate părţile care l-au cumpărat prima dată şi au continuat să fie interesate de acest obiectiv industrial. Nu a venit nimeni suplimentar, sunt aceiaşi cinci", a mai spus Cîrlănaru.

Cine sunt cei cinci competitori

Reprezentanţi din administraţia combinatului au declarat pentru News.ro că investitorii înscrişi sunt:

  • UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în proiectare şi construcţii de drumuri şi poduri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii sau producerea energiei electrice. Pe 8 aprilie 2026, Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel;

  • Metinvest B.V., un grup de companii siderurgice şi miniere cu operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA. Grupul este controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov;

  • Jindal Steel (International), cu operaţiuni internaţionale pe piaţa oţelului, energiei şi a minereurilor. În 2025, a preluat combinatul din Ostrava (Cehia);

  • Sidenor Steel Industry - cel mai mare producător grec de produse din oţel;

  • JSW Steel Limited - un producător multinaţional indian de oţel, cu sediul în Mumbai.

Cum s-a ajuns la vânzarea combinatului din Galaţi

Confruntat cu multiple solicitări făcute de creditori de declanşare a insolvenţei, Liberty Galaţi (denumit în trecut Sidex Galaţi) intra în martie 2025 în procedura de concordat preventiv.

Măsura juridică previne insolvenţa, permite restructurarea datoriilor şi reluarea activităţii în condiţii negociate.

Dat fiind că datoriile totale erau de aproximativ un miliard de euro, combinatul a fost propus spre vânzare.

Preţul de pornire al primei licitaţii, organizată pe 12 martie 2026, a fost de 709 milioane de euro.

Conform regulamentului, cu cel mult 48 de ore înainte de momentul închiderii înscrierii, cei decişi să liciteze trebuiau să prezinte o scrisoare de garanţie în cuantum de 7% din valoarea de start cerută, respectiv aproximativ 49 de milioane de euro. Cum niciunul dintre cei cinci care cumpăraseră caietul de sarcini nu a făcut acest demers, procedura s-a încheiat fără a fi desemnat vreun câştigător.

Ulterior, a fost luată decizia scăderii preţului de pornire la nivelul 444 milioane de euro, de la care se porneşte în licitaţia de vineri, 19 iunie.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
5
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Digi Sport
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
printesa kate
Un angajat al unei clinici din Londra a încercat să vândă dosarul medical al prinţesei Kate în 2024
logo spacex
O confuzie i-a adus companiei Virgin Galactic cea mai mare scădere la bursă în industria spațială, după listarea SpaceX
cosmin marinescu
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Conflictul din Orientul Mijlociu generează simultan inflație și stagnare economică”
Certificatul RAR AutoPass. Foto Getty Images
Cum verifici istoricul real al unei mașini second-hand. Cât costă documentul care poate arăta dacă are kilometrajul modificat
Daniel Dăianu, președintele Consiliului
Daniel Dăianu, apel pentru politicieni după explozia euro: „Țara trebuie guvernată acum, nu din perspectiva alegerilor din 2028”
Recomandările redacţiei
INSTANT_CIUCU_DNA_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, după audierile la DNA: „Sunt nevinovat. O să am o...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Instanța suspendă decizia PNL de excludere a liberalilor care votează...
2026-06-15-1467
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista...
sigla dna
Oficial: Ciprian Ciucu este acuzat că a luat mită. Cum i-a deschis...
Ultimele știri
Nicușor Dan, întrebat despre susţinerea Guvernului Veştea cu voturile AUR: „Discuția îl vizează pe prim-ministru”
Cătălin Predoiu, mesaj după demisia din conducerea PNL: România poate rata o oportunitate istorică dacă întârzie formarea noului Guvern
Nou mandat de arestare pe numele lui Ilan Şor. Procuratura de la Chișinău explică cum a delapidat oligarhul 100 de milioane de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la aproape 67 de ani. Povestea care a făcut...
Cancan
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Fanatik.ro
Căpitanul crescut de FCSB, anunțat azi la alt club! Revoluție în lot: transferă o echipă întreagă
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Thomas Neubert a identificat marea problemă a FCSB-ului din sezonul trecut: „Pentru mine este foarte clar!”...
Adevărul
Rușii au simțit pe pielea lor teroarea războiului. Atacul cu drone asupra Moscovei: blocuri, centre...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Macaulay Culkin rupe tăcerea despre cea mai importantă persoană pentru el: „Viața mea s-a schimbat pentru...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Copiii îi întorc spatele, dar Brad Pitt își găsește liniștea în brațele unei femei cu 29 de ani mai tânără...
UTV
Andreea Bănică a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Artista și-a schimbat look-ul