Cinci investitori interesaţi să preia Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, fostul Sidex. Cu cât a scăzut prețul de vânzare

Cinci companii sunt înscrise la licitaţia pentru cumpărarea Combinatului siderurgic Liberty Galaţi. Sunt exact aceleaşi care au participat şi la prima etapă, din urmă cu trei luni, când preţul de pornire era de 709 milioane de euro.

Nimic nou pe frontul investitorilor interesaţi de o eventuală preluare a celui mai mare combinat siderurgic din România.

Diminuarea preţului de la 709 milioane la 444 de milioane de euro şi prelungirea termenului cu trei luni aliniază la startul licitaţiei aceiaşi competitori.

„A existat interes din partea aceloraşi părţi care au subscris şi la prima licitaţie, care au cumpărat caietul de sarcini”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galaţi.

Conform acestuia, cei care aveau deja caietul de sarcini nu erau obligaţi să îl mai cumpere.

"În afara preţului, nu s-a modificat nimic în caietul de sarcini. Am comunicat cu toate părţile care l-au cumpărat prima dată şi au continuat să fie interesate de acest obiectiv industrial. Nu a venit nimeni suplimentar, sunt aceiaşi cinci", a mai spus Cîrlănaru.

Cine sunt cei cinci competitori

Reprezentanţi din administraţia combinatului au declarat pentru News.ro că investitorii înscrişi sunt:

UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în proiectare şi construcţii de drumuri şi poduri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii sau producerea energiei electrice. Pe 8 aprilie 2026, Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel;

Metinvest B.V., un grup de companii siderurgice şi miniere cu operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA. Grupul este controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov;

Jindal Steel (International), cu operaţiuni internaţionale pe piaţa oţelului, energiei şi a minereurilor. În 2025, a preluat combinatul din Ostrava (Cehia);

Sidenor Steel Industry - cel mai mare producător grec de produse din oţel;

JSW Steel Limited - un producător multinaţional indian de oţel, cu sediul în Mumbai.

Cum s-a ajuns la vânzarea combinatului din Galaţi

Confruntat cu multiple solicitări făcute de creditori de declanşare a insolvenţei, Liberty Galaţi (denumit în trecut Sidex Galaţi) intra în martie 2025 în procedura de concordat preventiv.

Măsura juridică previne insolvenţa, permite restructurarea datoriilor şi reluarea activităţii în condiţii negociate.

Dat fiind că datoriile totale erau de aproximativ un miliard de euro, combinatul a fost propus spre vânzare.

Preţul de pornire al primei licitaţii, organizată pe 12 martie 2026, a fost de 709 milioane de euro.

Conform regulamentului, cu cel mult 48 de ore înainte de momentul închiderii înscrierii, cei decişi să liciteze trebuiau să prezinte o scrisoare de garanţie în cuantum de 7% din valoarea de start cerută, respectiv aproximativ 49 de milioane de euro. Cum niciunul dintre cei cinci care cumpăraseră caietul de sarcini nu a făcut acest demers, procedura s-a încheiat fără a fi desemnat vreun câştigător.

Ulterior, a fost luată decizia scăderii preţului de pornire la nivelul 444 milioane de euro, de la care se porneşte în licitaţia de vineri, 19 iunie.

Editor : Liviu Cojan