Combinatul Azomureş trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. Alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol

Targu,Mures,,Romania,-,August,2021:,Factory,Where,Mineral,Fertilizers
Combinatul Azomureș. Foto: Shutterstock

Combinatul Azomureş a anunţat, luni, că va plasa în şomaj tehnic aproximativ 600 de angajaţi, pe fondul incertitudinii prelungite în privinţa aprovizionării cu gaze naturale pe termen lung.

„În această perioadă îndelungată de incertitudine, Azomureş a depus eforturi constante pentru a conserva atât platforma industrială, cât şi capitalul uman. În ultimii patru ani, compania a menţinut aproximativ 1.000 de angajaţi direcţi şi a susţinut un ecosistem de contractori care reprezintă aproape 1.500 de alţi lucrători, păstrând instalaţiile într-o stare continuă de pregătire tehnică pentru reluarea producţiei. În lipsa unui parcurs clar şi credibil, această amprentă de forţă de muncă nu mai poate fi susţinută la nivelurile actuale. În consecinţă, Azomureş va implementa următoarele măsuri în perioada imediat următoare: aproximativ 600 de angajaţi vor fi plasaţi în şomaj tehnic, cu obiectivul de a evita concedieri permanente, în timp ce sunt analizate soluţii viabile şi sustenabile. Contractele majore de mentenanţă şi servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajaţi ai contractorilor care îşi desfăşoară activitatea aproape permanent pe platforma Azomureş”, a anunţat Azomureş, citat de Agerpres.

În ultimele douăsprezece luni, se arată în comunicat, Azomureş, deţinută de grupul elveţian Ameropa, a purtat discuţii continue cu Romgaz privind o posibilă achiziţie a platformei industriale de la Târgu Mureş.

„Romgaz a indicat public că o ofertă angajantă ar putea fi formulată până la sfârşitul anului 2025, condiţionat de finalizarea analizelor tehnice, financiare, juridice şi de mediu (due diligence). Procesul de due diligence a fost desfăşurat în mod complet. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost transmisă nicio ofertă angajantă şi nu a fost comunicat niciun calendar credibil de execuţie, lăsând nerezolvat viitorul singurei platforme de producţie de îngrăşăminte azotoase la scară industrială din România. În paralel, România nu dispune încă de un cadru structural care să permită marilor consumatori industriali accesul la gaze naturale în condiţii stabile şi sustenabile. Experienţa ultimilor ani a demonstrat că, în absenţa unui asemenea mecanism, Azomureş rămâne profund expusă volatilităţii pieţei gazelor”, au precizat reprezentanții Azomureş.

Compania a menţionat că România se află în pragul unei creşteri semnificative a producţiei de gaze naturale, odată cu intrarea în exploatare a proiectului offshore Neptun Deep, estimată începând cu 2027, însă "nu există în prezent un cadru naţional care să clarifice modul în care aceste volume vor fi direcţionate pentru a susţine industria internă cu valoare adăugată".

"În absenţa unei asemenea strategii, România riscă să exporte gaze naturale ca materie primă, la marje mici, pentru a importa ulterior îngrăşăminte la preţuri ridicate. Un astfel de model slăbeşte balanţa comercială, limitează valoarea economică captată pe plan intern şi subminează securitatea alimentară. Azomureş reprezintă singura platformă industrială existentă în România capabilă să absoarbă aceste volume de gaze la scară relevantă şi să le transforme în valoare economică, locuri de muncă şi stabilitate pentru agricultură", se mai susţine în comunicatul de presă.

În contextul perturbărilor geopolitice recente şi al obiectivului declarat al Uniunii Europene de consolidare a autonomiei strategice, mai arată compania, producţia internă de îngrăşăminte nu mai poate fi tratată ca o simplă activitate comercială.

Potrivit Azomureş, o dependenţă crescută de importuri ar expune agricultura românească şi europeană la şocuri de preţ, riscuri de disponibilitate şi incertitudini privind calitatea produselor, cu efecte directe asupra costurilor fermierilor şi, în final, asupra preţurilor alimentelor pentru consumatori.

"Continua amânare a luării deciziilor pentru a asigura viitorul Azomureş nu este o opţiune neutră. Aceasta erodează activ capacitatea industrială, locurile de muncă specializate şi capacitatea României de a transforma resursele sale naturale în valoare economică internă", a arătat directorul general al Azomureş şi directorul general al Grup Ameropa, Josh Zacharias.

Azomureş a mai precizat că, în pofida acestor măsuri privind personalul, instalaţiile rămân pregătite din punct de vedere tehnic pentru repornire, sub rezerva fezabilităţii economice.

În decembrie 2025, Azomureş, cea mai mare şi singura platformă din România pregătită operaţional pentru producţia de îngrăşăminte, a obţinut o nouă Autorizaţie Integrată de Mediu, în urma investiţiilor continue din ultimii zece ani, care depăşesc 300 de milioane de euro.

