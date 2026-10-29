Compania aeriană AnimaWings a intrat în insolvență la a doua încercare, după ce Tribunalul București i-a respins inițial cererea

Tribunalul București a decis miercuri deschiderea procedurii generale de insolvență a companiei aeriene AnimaWings, la solicitarea acesteia. Decizia vine la două săptămâni după ce aceeași instanță a respins o primă cerere a operatorului aerian, care și-a suspendat toate zborurile în contextul dificultăților financiare.

Instanța a admis cererea depusă de Anima Wings Aviation SA și a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență, în baza Legii nr. 85/2014, informează BoardingPass.ro. Administrator judiciar provizoriu a fost desemnat un consorțiu format din CITR Filiala București SPRL, Infinexa Restructuring SPRL și Popescu & Asociații Insolvency SPRL.

„Admite cererea debitoarei. În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschide procedura generală împotriva debitorului”, se arată în minuta Tribunalului București.

Compania a solicitat inițial intrarea în insolvență pe 30 septembrie, la câteva zile după ce anunțase că renunță la operarea zborurilor cu șase dintre cele opt aeronave pe care le utiliza. Ulterior, au fost suspendate și zborurile cu celelalte două avioane.

Pe 14 octombrie, Tribunalul București a respins prima cerere, deoarece compania nu a notificat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), unul dintre creditorii săi, cu cel puțin 15 zile înainte de depunerea solicitării.

Potrivit datelor citate de BoardingPass.ro, AnimaWings avea datorii totale de 126,3 milioane de lei la sfârșitul anului 2025, față de aproximativ 90 de milioane de lei în 2024. La finalul lunii iunie 2026, obligațiile restante către bugetul de stat se ridicau la aproximativ 12 milioane de lei.

Cine sunt creditorii companiei și ce urmează după intrarea în insolvență

Printre creditorii care figurează în dosar se numără Banca Transilvania, ROMATSA, Compania Națională Aeroporturi București, precum și aeroporturile din Oradea, Suceava, Brașov-Ghimbav, Craiova, Sibiu, Arad, Timișoara și Cluj-Napoca. Pe listă apar și firme care oferă servicii pentru industria aviatică, companii specializate în recuperarea despăgubirilor pentru pasageri, precum Air Claim și Skycop, dar și persoane fizice.

Conform hotărârii, AnimaWings are la dispoziție zece zile de la pronunțare pentru a depune o declarație prin care să își manifeste intenția de reorganizare. În caz contrar, compania își va pierde dreptul de administrare, iar conducerea activității va reveni administratorului judiciar.

Instanța a stabilit data de 14 decembrie 2026 ca termen-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, iar tabelul preliminar trebuie întocmit până pe 4 ianuarie 2027. Prima ședință a adunării creditorilor este programată pentru 11 ianuarie, urmând ca tabelul definitiv al creanțelor să fie finalizat până pe 29 ianuarie.

Administratorul judiciar va avea obligația să verifice situația financiară și să inventarieze bunurile companiei, iar următorul termen de judecată pentru analizarea stadiului procedurii a fost stabilit pentru 31 martie 2027.

Hotărârea este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicarea prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Ce pot face pasagerii care au bilete pentru zborurile suspendate

Pasagerii afectați de anularea zborurilor AnimaWings pot solicita rambursarea costului biletelor sau redirecționarea către destinația finală, în condițiile prevăzute de legislația europeană. În anumite situații, aceștia pot avea dreptul și la compensații financiare cuprinse între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului și de circumstanțele anulării.

Compania le-a recomandat pasagerilor să verifice situația rezervărilor și să urmărească notificările transmise prin e-mail sau telefon. Deschiderea procedurii de insolvență poate însă complica recuperarea sumelor datorate, motiv pentru care pasagerii trebuie să urmărească și informațiile referitoare la procedura de insolvență.

Editor : A.D.