Tarifele planificate de Donald Trump la importurile de mașini vor afecta producătorii de automobile din întreaga lume și vor crește prețurile pentru consumatorii americani. Dintre mulți învinși, se remarcă un câștigător: Tesla Inc a lui Elon Musk, potrivit Bloomberg.

Consumatorii sunt cei care pierd cel mai mult

Producătorul de vehicule electrice are fabrici mari în California și Texas care produc toate mașinile pe care le vinde în SUA, izolându-le într-o mai mare măsură de noile taxe ale lui Trump la importurile de mașini și componentele cheie. Principalii rivali de la Hyundai Motor Co. din Coreea de Sud până la Volkswagen AG din Germania și General Motors Co. din America se vor confrunta în curând cu costuri mult mai mari.

„Există foarte puțini câștigători”, a declarat Sam Fiorani, vicepreședinte pentru prognoza auto globală la AutoForecast Solutions, într-un interviu telefonic. „Consumatorii vor fi perdanți pentru că vor avea opțiuni reduse și prețuri mai mari.”

Tesla este „cel mai puțin expusă” noilor îndatoriri ca urmare a operațiunilor sale interne de producție, a scris analistul CFRA Research Garrett Nelson într-o analiză, săptămâna aceasta. Tesla însăși s-a lăudat săptămâna aceasta cu succesul său din SUA, spunând într-o postare pe X că modelele sale „sunt cele mai fabricate mașini americane”.

Ford Motor Co. s-ar putea confrunta, de asemenea, cu un impact mai puțin sever decât unii rivali, aproximativ 80% din mașinile pe care le vinde în SUA fiind construite pe plan intern.

Începând de săptămâna viitoare, noile tarife de 25% se vor aplica tuturor vehiculelor de pasageri și camioanelor ușoare importate, precum și pieselor cheie precum motoarele, transmisiile și componentele electrice, pe lângă orice taxe deja în vigoare. Taxele se vor aplica numai cotei din afara SUA a vehiculelor și pieselor importate în cadrul unui acord de liber schimb cu Canada și Mexic.

De asemenea, tarifele pentru părțile din Canada și Mexic care respectă acordul comercial nu vor intra în vigoare până când SUA nu va stabili un proces de colectare a acestor taxe.

Vecinii americani ar putea folosi această fereastră pentru a încerca să împiedice implementarea completă, chiar dacă este o șansă mică.

Hyundai și Kia ar putea plăti 40% din profitul operațional

Mărcile străine foarte dependente de vehiculele importate se vor confrunta cu cea mai mare presiune. Hyundai din Coreea de Sud riscă să fie printre cele mai afectate. Deși producătorul auto și afiliatul său Kia au fabrici în Alabama și Georgia – și au anunțat un plan de expansiune de 21 de miliarde de dolari în SUA săptămâna aceasta – au importat peste un milion de vehicule în SUA anul trecut, reprezentând mai mult de jumătate din vânzările sale în țară, potrivit cifrelor Global Data.

Hyundai „rămâne dedicată creșterii pe termen lung a industriei auto din SUA prin producție și inovare localizată”, a transmis compania într-un comunicat, menționând că are 570.000 de angajați în SUA.

Hyundai și Kia ar putea fi nevoite să plătească până la 7 miliarde de dolari în fiecare an pentru taxele către SUA, dacă tarifele de 25% sunt executate, potrivit Hyuk Jin Yoon, analist la SK Securities Co. Aceasta reprezintă aproape 40% din profitul operațional total pe care l-au câștigat cei doi producători de automobile în 2024.

Și, în ciuda faptului că are patru fabrici de asamblare răspândite în Kentucky, Indiana, Mississippi și Texas, plus fabrici de motoare din Virginia de Vest și Alabama, Toyota Motor Corp., cel mai mare producător auto din lume, importă aproximativ jumătate din ceea ce vinde în SUA. Un reprezentant al Toyota a spus că operațiunile companiei în Mexic sunt 100% conforme cu acordul de liber schimb USMCA.

Impact major asupra producătorilor japonezi

Tarifele ar putea reduce profitul operațional estimat al Toyota pentru anul fiscal 2026 cu 6%, potrivit analiștilor Goldman Sachs Japan, inclusiv Kota Yuzawa. Nissan Motor Co. este probabil cel mai grav afectat dintre marii producători de automobile japonezi, profitul său operațional estimat reducându-se probabil cu 56%.

Subaru Corp. analizează cum să minimizeze impactul tarifelor, a declarat joi un purtător de cuvânt al companiei, fără a detalia măsurile specifice pe care le are în vedere. Subaru ar putea vedea profitul operațional din 2026 să scadă cu 23%, potrivit unei note Goldman Sachs.

Nici producătorii de mașini din Detroit nu au fost cruțați. GM importă câteva camionete Chevrolet Silverado din fabricile din Mexic și Canada, SUV-ul compact Chevy Trax de bază din Coreea de Sud și mașina sa de familie, SUV-ul crossover Chevrolet Equinox. Anul trecut, GM a vândut mai mult de 200.000 de mașini Equinox și Trax, care sunt printre cele mai ieftine vehicule ale sale. Producătorul auto produce și versiuni electrice ale Equinox și Blazer în Mexic.

Stellantis NV produce SUV-urile Jeep Compass și Wagoneer S în Mexic. Compania importă monovolumele Chrysler Pacifica din Canada și Dodge Hornet și Fiat 500 compacte din Italia.

Producătorul auto Ford își construiește pick-up-ul Maverick în Mexic, precum și SUV-ul compact Bronco Sport și vehiculul electric Mustang Mach-E.

Musk spune că Tesla nu va rămâne nici ea complet nevătămată, totuși. Într-o postare pe X, miercuri, el a descris tarifele ca având un impact „semnificativ” asupra companiei. Într-o postare X ulterioară către un alt utilizator, Musk a adăugat că tarifele vor avea un efect „nu banal” asupra prețurilor pieselor auto importate pe care le folosește Tesla.

Între 60% și 75% din componentele pe care le folosește Tesla sunt fabricate în SUA, în funcție de model, conform unui document din 2024 al US National Highway Traffic Safety Administration, majoritatea pieselor rămase provenind din Mexic. Dar, având în vedere că valoarea pieselor importate este neclară, impactul financiar asupra Tesla este necunoscut.

Trump a insistat că nu există niciun conflict de interese, în ciuda rolului proeminent al directorului executiv al Tesla în administrație.

„Nu mi-a cerut niciodată o favoare în afaceri”, a spus Trump la un eveniment de la Biroul Oval miercuri, în timp ce a semnat ordinul de introducere a tarifelor auto.

