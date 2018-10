O companie de stat în pragul falimentului şi-a răsplătit angajaţii cu prime

Aflată în pragul falimentului, cu datorii de 120 de milioane de lei, societatea de termoficare din Timişoara şi-a răsplătit angajaţii cu prime. Bonusurile au fost de 200 de lei şi au ajuns la cei care au făcut lucrările prevăzute de un contract încheiat cu primăria. Edilul Timişoarei spune că decizia conducerii companiei este una deplasată.

30 de angajați ai firmei de termoficare au încasat 6.000 de lei din banii plătiţi de primăria Timişoara pentru lucrări de reparaţii.

Adrian Faur, director logistic Colterm: Am făcut o mobilizare, iar oamenii care au stat peste program și și-au făcut foarte bine treaba, au beneficiat de prime în plus. Societatea are îndr-adevăr datorii, dar sunt puțin separate lucrurile, contractul de reparații pe patrimoniul Municipiului Timișoara este aducător de venituri și ca atare trebuie să-l respectăm.

Primele s-au dat în condiţiile în care societatea are mari probleme financiare şi nu virează salariile la timp.

Emil Șerpe, director Colterm: Promovăm o politică de încurajare a muncii, de încurajare a persoanelor care, într-adevăr, se dedică societății. În momentul de față suntem cu salariile la zi. Într-adevăr, au fost ceva întârzieri în lunile astea la salarii, întârzieri de 3-4 zile, întrucât încasările noastre nu au fost suficient de mari.

Nicolae Robu, primar Timișoara: Nu știu despre ce este vorba, acum aflu. Mi se pare deplasat, o să am discuție cu domnul director-șef să văd pe ce considerente s-au dat prime.

În urmă cu două săptămâni, furnizorul de gaze a oprit alimentarea societăţii de termoficare, din cauza datoriilor. Situaţia a revenit la normal după ce Primăria s-a angajat să achite restanţele de 7 milioane de lei.

