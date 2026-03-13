Concedieri masive la cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România: 2.500 de angajați vor fi trimiși în șomaj

Concedieri masive la cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România, Azomureș. Aproximativ 2.500 de angajați ai Azomureș și ai firmelor contractoare vor fi trimiși acasă, după ce platforma industrială a declanșat procedura de concediere colectivă. Explicația: prețul gazului în ultimii ani a tot crescut, societatea nu-și mai permite costul de producție. Platforma industrială va intra în conservare.

Sunt vizați 865 de angajați ai Azomureș din totalul de 920. Unul dintre liderii de sindicat avertizează că mai sunt doar 45 de zile pentru a salva Azomureș, dacă statul și Romgaz nu ajung la o soluție pentru preluarea combinatului.

În total, aproximativ 2500 de persoane, angajați ai companiei și ai firmelor contractoare, ar putea fi afectate dacă producția nu va fi reluată.

Conducere Azomureș a declanșat procedura de concediere colectivă și pregătește intrarea în conservare a platformei industriale, după ce a început consultările cu sindicatul. Procedura legală presupune o perioadă de aproximativ 45 de zile înainte ca eventualele disponibilizări să devină efective.

În paralel, compania spune că discuțiile cu autoritățile române continuă pentru a găsi o soluție care să permită menținerea capacității industriale și a locurilor de muncă. Compania susține că în ultimul an a cheltuit peste 70 de milioane de euro pentru a menține infrastructura și instalațiile pregătite pentru o eventuală repornire a producției.

Peste 600 de oameni sunt deja în șomaj tehnic din luna ianuarie a acestui an.

Emil Almășan - președinte Sindicat Alternativa 2002 Azomureș: Prețul gazului în ultimii ani a tot crescut, societatea nu-și mai permite costul de producție, gaz metanul fiind materia primă în producerea de îngrășăminte chimice și din cauza asta s-a ajuns în punctul acesta de concediere colectivă. În primă fază sunt 865 de persoane care sunt ai Azomureșului, dar vă dați seama că după ce Azomureșul va închide porțile și firmele contractuare vor face la fel. În total sunt pe platformă aproximativ 2.500 de persoane, adică 2.500 de familii vor rămâne fără venituri și fără locuri de muncă. Știm că sunt încă negocieri pentru a prelua și nu dorim decât să se urgenteze un pic, ca să nu pierdem nici forța de muncă, pentru că nu găsești la orice pas forță de muncă în industria chimică.

Editor : A.P.