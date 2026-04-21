Conferință de presă la sediul TAROM: angajații reclamă intenția Guvernului de a închide compania începând cu 30 aprilie

Sindicatul Unit TAROM (SUT), organizație reprezentativă a angajaților TAROM, organizează marți o conferință de presă în fața sediului social al companiei, în Otopeni.

Evenimentul este programat la ora 12:30, pe Calea Bucureștilor 224F, și vine în contextul unor acuzații grave formulate de sindicaliști.

SUT, afiliat la Confederația Sindicatelor Democratice din România, susține că Executivul ar avea intenția de a închide compania aeriană începând cu data de 30 aprilie 2026, scrie Agerpres.

La conferință sunt așteptați să participe mai multe categorii de angajați ai companiei, inclusiv piloți, însoțitori de bord și tehnicieni de aviație, care își vor exprima public poziția față de această posibilă decizie.

TAROM este una dintre cele mai vechi companii aeriene din Europa de Est, fiind înființată în 1954. Operatorul aerian își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor și este membru al alianței internaționale SkyTeam din 25 iunie 2010.

