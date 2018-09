Conjunctură pozitivă pe piața angajărilor în trimestrul IV

Angajatorii români prognozează cel mai puternic climat de angajare din ultimii 10 ani, planurile pentru trimestrul IV/2018 fiind cele mai optimiste din Europa, la egalitate cu Slovenia, şi în topul celor mai optimiste din lume.

Foto: Shutterstock



"Previziunea Netă de Angajare din trimestrul IV/2018 este de +19%, cea mai puternică Previziune raportată în România din trimestrul IV/2008 până în prezent", arată studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă, referitor la intervalul octombrie - decembrie 2018, informează Agerpres.ro.



Perspectivele pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă se îmbunătăţesc cu 4, respectiv 6 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent, şi faţă de anul anterior (trimestrul IV/2017).



Conform studiului, 24% din cei 627 de angajatori români chestionaţi pentru ediţia din trimestrul IV/2018 a studiului raportează că au în vedere creşteri de personal, în timp ce 9% intenţionează scăderea numărului total de angajaţi. Intenţiile de angajare sunt pozitive, în mai mică sau mai mare măsură, în toate cele opt regiuni şi zece sectoare industriale analizate.



Angajatorii din regiunea Sud sunt cei mai optimişti din ţară, raportând o Previziune Netă de Angajare de +28%, cea mai puternică din ultimii zece ani. Tot în regiunea Sud se raportează şi cea mai consistentă îmbunătăţire de la trimestru la trimestru, previziunea consolidându-se cu 18 puncte procentuale faţă de trimestrul III/2018.



Cea mai solidă îmbunătăţire de la an la an este raportată de angajatorii din regiunea Sud-Vest, unde previziunea netă de angajare de +24% este nu doar cu 25 de puncte procentuale mai puternică decât în trimestrul IV/2017, ci şi cea mai robustă previziune raportată în regiune din trimestrul II/2008 până în prezent.



Angajatorii din Nord-Est au raportat o îmbunătăţire de 24 de puncte procentuale faţă de anul trecut, previziunea netă de angajare situându-se la +23%, cea mai puternică perspectivă pentru regiune din istoria sondajului în România.



Optimismul angajatorilor din regiunea Sud-Est este cel mai amplu din trimestrul al treilea 2008 până în prezent, aceştia raportând o Previziune Netă de Angajare de +23%.



Deşi sunt favorabile şi indică un ritm de angajare relativ, perspectivele din regiunea Bucureşti şi Ilfov sunt cele mai puţin "luminoase" din ţară. Previziunea netă de angajare de +13% slăbeşte atât faţă de trimestrul anterior, cu 2 puncte procentuale, cât şi faţă de trimestrul IV/2018.



Un declin similar de la trimestru la trimestru şi de la an la se raportează şi în regiunea Vest, unde previziunea netă de angajare pentru intervalul octombrie - decembrie 2018 este de +15%.



Angajatorii prevăd creşteri ale numărului total de angajaţi indiferent de sectorul de activitate pe care îl reprezintă. Cei mai optimişti sunt angajatorii din sectorul Construcţii, care raportează o previziune netă de angajare de +36%, cea mai luminoasă din toate cele zece sectoare de activitate analizate şi cea mai robustă prognoză din ultimii zece ani pentru acest sector (din trimestrul II 2008 până în prezent). Perspectivele de angajare în Construcţii s-au îmbunătăţit considerabil faţă de trimestrul precedent, cu 16 puncte procentuale, şi sunt cele mai îmbunătăţite comparativ cu anul anterior din toate sectoarele analizate, consolidându-se faţă de trimestrul IV 2017 cu 25 de puncte procentuale.



Angajatorii din Industria prelucrătoare se aşteaptă la rândul lor la un volum consistent de angajări, chiar dacă previziunea netă de angajare de +29% este stabilă comparativ cu trimestrul precedent şi slăbeşte cu 3 puncte procentuale faţă de trimestrul IV 2017.



Cele mai slabe perspective de ocupare a forţei de muncă sunt raportate în sectorul Industrie extractivă, unde Previziunea Netă de Angajare de +4% indică un ritm de angajare lent, care se îmbunătăţeşte totuşi atât faţă de trimestrul III 2018, cu 13 puncte procentuale, cât şi şi faţă de trimestrul IV/2017, cu 3 puncte procentuale.



Perspectivele de angajare sunt pozitive în toate categoriile de organizaţii, de la cele foarte mici a cele mari. Angajatorii de mari dimensiuni sunt ceva mai puţin entuziasmaţi decât în trimestrul III 2018 şi trimestrul IV 2017, raportând o previziune netă de angajare de +26%, cu 1 punct procentual mai slabă decât în de la an la an.



În schimb, angajatorii de dimensiuni medii sunt cei mai optimişti din ultimii zece ani, raportând o previziune netă de angajare de +26%, care se îmbunătăţeşte semnificativ faţă de anul trecut, cu 16 puncte procentuale şi este cu 7 puncte procentuale mai puternică decât în trimestrul III/2018. Ca de obicei, angajatorii din micro-organizaţii sunt cei mai puţin entuziaşti, raportând o previziune netă de angajare prudentă, de +4%.



Potrivit realizatorilor studiului, previziunea netă de angajare se obţine făcând diferenţa dintre procentul de angajatori care anticipează o creştere a volumului total de angajări şi procentul de angajatori care prevăd o scădere a angajărilor în locaţia lor, în trimestrul următor.



Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă este cel mai "longeviv" şi cuprinzător studiu din lume privind activitatea de angajare. ManpowerGroup administrează acest studiu predictiv încă din 1962, iar în prezent în cercetare sunt incluşi peste 59.000 de angajatori din 44 de ţări şi teritorii, cărora le sunt măsurate trimestrial intenţiile de a-şi creşte sau de a-şi diminua numărul total de angajaţi pe parcursul trimestrului următor.



Pentru România, cercetarea de teren s-a derulat în intervalul 18 - 31 iulie 2018 pe un eşantion reprezentativ de 627 de angajatori. Rezultatele obţinute au o marjă de eroare de +/-3,9%.

