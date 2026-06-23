Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding, proprietarul Dedeman

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding, deținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, intenționează să preia grupul Carrefour în România, respectiv companiile Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L., potrivit unui comunicat al autorității.

În cadrul analizei, Consiliul Concurenței a evaluat efectele operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, în principal alimentare, la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul a acestora către consumatorii finali.

Autoritatea a analizat relația dintre retaileri și producători sau distribuitori, unde retailerii acționează în calitate de cumpărători, precum și relația dintre comercianți și consumatorii finali.

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, se arată în comunicatul instituției.

Autoritatea a precizat că, deși activitățile celor două grupuri implicate în tranzacție nu se suprapun, au fost analizate posibilele efecte asupra pieței.

Pavăl Holding este prezent în mai multe sectoare economice

Grupul Pavăl Holding, controlat de Dragoș și Adrian Pavăl, este prezent în România prin mai multe companii din diverse domenii de activitate, cea mai cunoscută fiind rețeaua de magazine de bricolaj Dedeman.

De asemenea, grupul desfășoară activități în domeniul comercializării produselor farmaceutice și parafarmaceutice, al produselor de larg consum alimentare și nealimentare, în special destinate copiilor și familiilor, al fabricării de materiale pentru construcții, întreținerii și reparațiilor auto, precum și în domeniul dezvoltării imobiliare și al închirierii de bunuri.

Grupul Carrefour este prezent în România prin mai multe formate comerciale, operând hipermarketuri sub brandul Carrefour, supermarketuri Carrefour Market, magazine de proximitate Carrefour Express și magazine de discount Supeco.

Tranzacția vizează preluarea Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

Potrivit Consiliului Concurenței, decizia de autorizare va fi publicată pe site-ul instituției, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Editor : A.D.