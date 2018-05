Consultant: România are oportunitatea de a atrage un al treilea mare producător auto

„Avem această oportunitate să atragem un al treilea jucător pe piaţa auto din România. Este momentul să ne uităm serios la o astfel de oportunitate şi să ne continuăm expunerea în liga majoră a producătorilor. Avem această capacitate şi trebuie materializată”. Nadia Crişan conduce o mare firmă de consultanţă în afaceri şi este responsabilă de multe investiţii făcute mai ales de americani, la noi în ţară.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Aş vrea să începem discuţia despre România cu întrebarea care ar fi diferenţa de mentalitate, când vorbim despre afaceri, în cele două ţări?

Nadia Crişan: Cred că principala diferenţă e legată de gradul de risc pe care un investitor american, un antreprenor american, şi-l asumă, faţă de gradul de risc pe care este pregătit, sau era pregătit, pentru că în ultima vreme am văzut progrese deosebite la nivelul antreprenoriatului românesc, riscul pe care antreprenoriatul românesc e pregătit sau era pregătit să şi-l asume. Cred că aici este cea mai mare diferenţă dintre cele două ţări şi cele două modele de business, dar sunt încrezătoare, am încredere mare în antreprenorii români şi în cei care se uită cu atenţie la ce fac americanii. Ştim foarte bine că românii sunt fani ai SUA, cred că în continuare România este principalul susţinător al SUA şi America se bucură de cea mai mare popularitate în Europa, pe teritoriul României. Ştiu cât de mult îşi doresc să îi copieze pe americani, ştiu cât de mult vizitează şi petrec timp cu antreprenori şi companii americane, deci sunt încrezătoare că modelul american va fi replicat în timp în România, cu siguranţă.

Cristina Cileacu: Cât de simplu este să începi un business în SUA şi pentru că tu ştii şi piaţa din România, cât de simplu este să începi un business şi să îl continui în România?

Nadia Crişan: Fiecare business, dacă are o strategie clară despre cum va implementa acel model de business, indiferent de cât de birocratic sau nebirocratic este sistemul, va reuşi. Eu cred că succesul şi reţeta de succes stă în claritatea viziunii, în claritatea strategiei, cum va face acel business, care este piaţa? Pentru mine, de exemplu, nu e important să fiu cel mai bun. E important să fiu cel mai bun în sensul produsului pe care îl am, în nişa pe care o am. Important este să ştim cui ne adresăm, cine este cumpărătorul şi cum îl mulţumim. Clientul este pe primul loc.

Cristina Cileacu: Şi cum faci, pentru că revenind la mentalitate, în România dacă cineva dă greş, eşuează din prima încercare, foarte rar, continuă. Foarte rar se ridică să-şi ducă businessul mai departe.

Nadia Crişan: Acest model este destul de asemănător cu SUA. Americanii sunt atât de reinventivi, oarecum ca noi. Total opus spre exemplu mentalităţii germane, unde avem afaceri de familie de 200 de ani. Ei, indiferent dacă sunt 2 ani, 20 de ani de pericol, de greutate, continuă afacerea şi o duc pe aceeaşi industrie, pe aceeaşi filieră. Noi şi americanii încercăm, vedem că nu a fost strategia care a trebuit, reinventăm, venim cu un alt produs, chiar mergem în cu totul altă industrie. Vedem antreprenori români care s-au dus de la imobiliare, la industria de alimentaţie sau la energie. Deci, aici cred că suntem foarte asemănători, suntem curajoşi şi suntem oarecum mai expuşi riscului.

Cristina Cileacu: Dacă vorbim despre România şi despre felul în care România reuşeşte să-şi atragă investiţiile străine, cum ar trebui să ne vindem, astfel încât să „strălucim" în faţa competitorilor care vor probabil acelaşi gen de investiţii, alte ţări.

Nadia Crişan: În primul rând poziţia geostrategică a României este foarte relevantă şi trebuie reamintit în permanenţă că avem acest acces extraordinar, atât la Marea Neagră, cât şi pe continent, deci este foarte important să ne uităm la accesul pe care îl avem. Apoi bineînţeles educaţia, avem forţă de muncă educată în diverse domenii, regimul fiscal, să nu uităm că taxarea pe care noi o avem este extrem de avantajoasă, în comparaţie cu celelalte ţări din zonă şi cred că asta a şi făcut ca în ultima vreme să avem atât de multe investiţii mari.

Cristina Cileacu: Dar, dacă intrăm pe site-ul guvernului României şi ne uităm la zona aceasta de „cum atragi investitorii din alte ţări", sunt descrise nişte secţiuni. Practic este descrisă una singură, cea referitoare la infrastructura de internet pe care ţara noastră o are şi o poate pune la dispoziţie, însă lipsesc descrierile la zona de porturi, aeroporturi, trenuri, autostrăzi şi chiar şi la zona de proiecte de viitor. Cum tu, din experienţa ta, reuşeşti să convingi investitori americani şi nu numai, să vină totuşi în România, pentru că aceste facilităţi, ştim amândouă, cam lipsesc sau nu sunt atât de dezvoltate.

Nadia Crişan: Noi ştim exact care sunt ingredientele pe care le caută investitorii, cât de important este să înţeleagă toate aspectele legate de o investiţie şi le prezentăm în general în două-trei pagini. Ce înseamnă regimul fiscal, ce înseamnă forţa de muncă, competitivă, ce înseamnă productivitatea în România şi care sunt oportunităţile. În felul acesta spre exemplu, am atras de curând un investitor elveţian care va face în judeţul Dolj o investiţie de peste 100 de milioane de euro în combustibili alternativi. Discutăm aici de cele mai inovatoare tehnologii, chestiuni foarte importante pentru România, avem producători auto, avem industrie manufacturieră foarte bună, avem furnizori auto pe orizontală peste 600 şi acum ne uităm şi la tehnologii avansate. Această industie a tehnologiilor avansate pune România pe o cu totul altă hartă, suplimentar industriei IT care este atât de dezvoltat în România. Deci noi îi atragem prin argumentele punctuale, prin datele concrete pe care le avem adunate de-a lungul anilor, pentru că aceşti 10 ani au fost esenţiali. În aceşti ultimi 10 ani România s-a dezvoltat enorm şi trebuie să ne uităm într-un mod foarte pozitiv, pentru că aceste poveşti de succes i-au convins pe cei pe care i-am menţionat anterior, care au ales judeţul Dolj pentru această nouă investiţie în defavoarea altor ţări care erau candidate şi îşi făceau lobby serios în faţa acestei companii.

Cristina Cileacu: Şi care a fost argumentul suprem care i-a convins?

Nadia Crişan: În acest context este vorba strict de capacitatea pe care România o are în domeniul agribusiness-ului. Este vorba despre produsele, materia primă care este folosită pentru procesarea acestor combustibili alternativi, unde România a fost mult mai competitivă decât celelalte ţări. Prin capacităţile pe care le prezintă, prin abordarea care există, prin faptul că într-adevăr la Dolj şi în zona Olteniei există un număr mare de fermieri care pot susţine nevoile unei astfel de investiţii, deci această materie primă care duce la un produs cu valoare adăugată foarte mare pentru România, pune astfel România pe harta jucătorilor, nu doar a beneficiarilor, ci a jucătorilor producători de combustibil alternativ.

Cristina Cileacu: Practic tu spui că ar trebui să atragem investitorii cu ceea ce avem, chiar dacă unele lucruri nu merg foarte bine, ar trebui să vindem ceea ce avem foarte bun.

Nadia Crişan: Sunt resursele noastre naturale. Acestea sunt vizibile, sunt reale şi sunt benefice.

Cristina Cileacu: Care ar fi, după părerea ta, principalele domenii în care noi ar trebui să atragem investiţii, astfel încât să devenim exact cum spuneai nu doar beneficiari, ci şi jucători producător?

Nadia Crişan: Cred că e important să atragem un al treilea producător auto. Cred că după modelul de succes al celor doi producători deja foarte mari. Avem această oportunitate să atragem un al treilea jucător. Cred că este momentul să ne uităm serios la o astfel de oportunitate şi să ne continuăm expunerea în liga majoră a producătorilor, alături de ţări cum ar fi Cehia, Slovacia. Avem această capacitate şi trebuie materializată.