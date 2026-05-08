Creditorii Damen Mangalia decid strategia de vânzare a companiei: la cât ar fi evaluat șantierul și cine este interesat să-l cumpere

Creditorii Damen Mangalia sunt chemaţi, vineri, să aprobe raportul privind strategia de valorificare a celui mai mare şantier românesc de la malul mării. Sumele vehiculate sunt între 84 şi 184 de milioane de euro, iar marja este dată de diferenţa dintre valoarea de lichidare şi valoarea de piaţă a companiei. Statul ar putea dori şantierul naval la preţ de lichidare fără licitaţie, pentru un posibil joint-venture cu Rheinmetall. Germanii au confirmat deja că vor să investească, alături de MSC, în acest obiectiv.

Reprezentanţii a 191 de instituţii şi companii care au de recuperat două miliarde de lei de la şantierul naval Damen Mangalia sunt aşteptaţi vineri dimineaţă, la ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar, CITR, casa de insolvenţă care administrează colosul industrial, scrie News.ro.

Două sunt punctele supuse atenţiei, ambele cu acelaşi obiectiv: prezentarea şi aprobarea Raportului privind strategia de valorificare a „Şantierul Naval Mangalia”, precum şi instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei de vânzare.

„Este cea mai importantă etapă, în funcţie de cum aprobă, dacă aprobă, raportul şi regulamentul de organizare a licitaţiei”, a declarat pentru News.ro Laurenţiu Gobeajă, liderul sindicatului Navalistul din şantier.

Şi salariaţii sunt pe lista creditorilor. Conform liderului sindical, ar avea de recuperat în total aproximativ 30 de milioane de lei.

„Se stabileşte dacă preţul de pornire la prima licitaţie va fi 100% din valoarea de piaţă sau dacă a doua licitaţie va porni de la valoarea de lichidare”, a explicat Gobeajă principalul motiv al întâlnirii.

Decizia este extrem de importantă, dată fiind diferenţa de 100 de milioane de euro dintre cele două valori.

Conform raportului de evaluare, consultat de News.ro, valoarea de piaţă actuală este de 184 de milioane de euro, iar cea de lichidare - de 84,1 milioane.

În urmă cu un an, erau de 190, respectiv 87 de milioane de euro, dar au suferit corecturi, după vânzarea unor active care nu influenţau direct producţia.

Coloşii industriali Rheinmetall şi MSC, interesaţi să preia Şantierul Naval din Mangalia

Printr-un comunicat de presă comun, coloşii industriali Rheinmetall şi MSC au anunţat că sunt interesaţi să investească, împreună, în România.

„Preluarea şantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall şi MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere. Rheinmetall AG are în vedere, în strânsă cooperare cu compania elveţiană MSC, efectuarea de investiţii substanţiale în acest amplasament şi modernizarea şantierului naval într-un centru cu dublă utilizare, atât pentru construcţia navală militară, cât şi pentru cea civilă”, se arată în comunicatul de presă transmis marţi de Rheinmetall.

Grupul german de tehnologie şi apărare este cunoscut la nivel mondial pentru fabricarea de echipamente militare şi sisteme de securitate.

Este deja prezent în România prin Rheinmetall Automechanica, cu sediul în Mediaş, fiind implicat şi în proiectul fabricii de pulberi din Victoria.

MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transport maritim şi logistică din lume, cu o reţea extinsă şi expertiză în managementul lanţului de aprovizionare global.

Rheinmetall ar putea produce la Mangalia patru nave, finanţate prin programul european de înarmare SAFE. Ambiţiile nu se limitează însă la acest cadru.

„Planul actual prevede că reluarea operaţiunilor şantierelor navale va depăşi construcţia celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie construite de divizia Sisteme Navale a Rheinmetall. Ideea este de a transforma România într-un important centru european de producţie pentru construcţia navală. În acest context, Rheinmetall îşi propune să atragă în ţară noi programe europene şi globale, consolidând astfel poziţia României în industria de apărare şi construcţii navale”, mai transmit reprezentanţii Rheinmetall.

Vestea interesului celor două companii vine în completarea unei decizii luate de Executiv, la sfârşitul săptămânii trecute.

Conform Profit.ro, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care stipulează că statul român poate prelua legal activele funcţionale ale companiilor declarate de interes strategic, aflate în faliment şi care pot produce pentru industria de apărare. În acest caz, poate achita cel mult preţul stabilit prin raportul de evaluare pentru lichidare.

Rheinmetall figurează deja în programul "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) cu construcţia a patru nave militare, în valoare totală de 920 de milioane de euro.

"Cele patru nave de patrulare se vor produce la şantierul Naval de la Mangalia - 2 Mai, fiind jetonul care salvează acest şantier. Şantierul va fi modernizat şi administrat de cei de la Rheinmetall ", a declarat la sfârşitul lunii aprilie, într-o conferinţă de presă, Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Cum arată situaţia economică a şantierului naval din Mangalia

Chiar dacă sunt 191 de instituţii şi companii care s-au înscris pe lista celor care au de recuperat bani, în realitate contează una singură: compania mamă - Damen şi diferitele ei subsidiare.

Conform rapoartelor consultate de News.ro, sumele totalizează 85% din datoriile care se ridică la aproape 2 miliarde de lei.

Astfel,

Damen Holding BV reclamă că are de recuperat 744 milioane lei;

Damen Shipyards Gorinchem BV - 306,4 milioane lei;

Damen Workforce Romania SRL - 52 de milioane de lei;

Damen Offshore & Specialized Vessels Bv - 22,3 milioane lei;

Damen Global Support BV - 16,5 milioane lei;

Şantierul Naval Damen Galaţi - 11,5 milioane lei.

În comparaţie cu revendicările concernului, restul cererilor par modeste.

Printre cele mai mari se numără solicitările făcute de Agenţia Naţională De Administrare Fiscală (ANAF) - 26 milioane de lei ori Muehlhan SRL - 21 milioane de lei.

În vreme ce datoriile şantierului sunt mari, veniturile rămân extrem de modeste.

La finalul lunii martie, şantierul avea de încasat 7 milioane de lei, de la diverşi clienţi. Datoriile curente se ridicau, în schimb, la 234 milioane de lei, la finalul lunii februarie.

Situaţia angajaţilor de la Damen Mangalia

Pe lângă bomba financiară, în Mangalia ticăie alta, la fel de puternică: bomba socială.

La anunţarea declanşării procedurii de faliment, în şantier lucrau aproximativ 1.030 de salariaţi.

„Nu au plecat angajaţi, în mod semnificativ”, spunea la începutul săptămânii pentru News.ro Laurenţiu Gobeajă, liderul sindicatului Navalistul.

Între timp, lucrurile s-au schimbat radical.

Miercuri, 6 mai 2026, lichidatorul judiciar CITR a notificat sindicatul Navalistul, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa şi Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Constanţa cu privire la faptul că „DSMa (Damen Shipyards Mangalia SA, n.r.) intenţionează să efectueze concedieri colective, ca urmare a intrării în procedura de faliment şi a imposibilităţii continuării activităţii la nivel optim”, se arată în notificarea transmisă de CITR, document consultat de News.ro.

„Încetarea raporturilor de muncă se va realiza etapiza”, susţine documentul, „având în vedere existenţa unor activităţi limitate, cu caracter temporar, necesare finalizării proiectelor aflate în derulare şi derulării operaţiunilor de lichidare”.

Conform raportului, sunt vizaţi toţi cei 1.011 salariaţi (12 dintre ei cu contracte individuale de muncă suspendate pentru diferite situaţii, cum ar fi creşterea copilului).

În prima etapă, vor fi vizaţi 740 de salariaţi. Perioada de preaviz estimată este 27 mai - 24 iunie, urmând ca încetarea raporturilor de muncă să se producă din 25 iunie.

Cea de-a doua etapă vizează restul de 271 angajaţi. Perioada de preaviz este estimată să înceapă din 18 iunie până în 15 iulie, încetarea raporturilor de muncă fiind pe 16 iulie.

„Anticipăm că, odată cu decizia de concediere, mulţi vor pleca. Ce-i mai ţine aici sunt salariile compensatorii pe care le pot primi, în caz de concediere colectivă (până la nouă salarii, în funcţie de vechime, n.r.). Dacă-şi dau demisia, nu le mai încasează”, explică Gobeajă motivul pentru care lucrătorii nu au părăsit până acum şantierul.

Conform acestuia, o parte dintre angajaţi lucrează în prezent la proiectele în derulare, alţii la inventariere, conservare, mentenanţă sau diferite activităţi administrative.

Deşi aşteptată, vestea concedierilor i-a surprins pe reprezentanţii angajaţilor.

„Speram să vină mai târziu, după finalizarea procedurii de lichidare, măcar să fi avut loc licitaţia şi să avem certitudinea că un alt investitor sau statul român va cumpăra ori prelua aceste active şi că apoi salariaţii concediaţi vor avea prioritate la angajare, la noua societate înfiinţată, ori vor fi preluaţi prin transfer de întreprindere ori transfer de business”, a spus Laurenţiu Gobeajă, liderul Navalistul, pentru News.ro.

Acesta susţine că vor publica punctul de vedere al Sindicatului Liber Navalistul referitor la Notificarea primită după finalizarea procedurii de consultare cu salariaţii.

Până în iulie, angajaţii şantierului au drepturile asigurate, prin fondul de garantare. Bugetul salarial lunar este de aproximativ 5 - 6 milioane de lei.

„Din acest fond se vor plăti o cotă parte de salarii compensatorii iar diferenţa, din sumele încasate din vânzarea activelor”, mai spune liderul sindical.

Editor : B.E.