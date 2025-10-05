Live TV

Exclusiv Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare în spate

Data actualizării: Data publicării:
Cristian Păun
Foto: Facebook/ Cristian Păun
Din articol
Proiecte în energie nefinalizate O economie pe butuci

România stagnează sau chiar înregistrează scăderi pe zona de producție industrială, cea care ar trebui să fie motorul său de dezvoltare, alături de energie și de agricultură, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Cristian Păun, profesor de economie în cadrul ASE. În tot acest timp, companiile se confruntă cu suprataxarea profiturilor sau a cifrei de afaceri. Avem o Românie în care antreprenorul mic, mare, companiile mici, mari - toate sunt tratate efectiv cu un sictir de proletar. N-ai cum să ai dezvoltare. (...) Anul trecut au scăzut cu 17% investițiile străine directe. Dacă aș fi guvernatorul acestei țări, această cifră mi-ar da fiori”, a punctat economistul.

Întrebat despre perspectivele de creștere economică a României perioada 2026-2027, temă frecvent abordată în discursurile lor de către președintele Nicușor Dan și de către premierul Ilie Bolojan, profesorul Cristian Păun a explicat cum stă țara noastră pe partea de investiții provenite din mediul privat, un motor de creștere economică.

Avem suprataxarea profiturilor, suprataxarea pe cifră de afaceri în continuare, chiar dacă au mai redus-o (...) într-adevăr, cu acea discuție: Domnule, hai să țintim doar cheltuielile prin care se face transferarea profiturilor din multinaționale în afară. Dar au păstrat și taxa pe impozitul pe cifra de afaceri. Deci, noi vedem în continuare o Românie în care antreprenorul mic, mare, companiile mici, mari, toate sunt tratate efectiv cu un sictir de proletar. N-ai cum să ai dezvoltare. (...) Anul trecut au scăzut cu 17% investițiile străine directe. Dacă aș fi guvernatorul acestei țări, această cifră mi-ar da fiori. România, încet-încet, se izolează prin maniera în care noi vedem mediul de afaceri ca plătitor de taxe la bugetul statului”, a subliniat economistul.

Ar trebui să vedem mult mai multe vești bune de pe câmpul de bătălie, acolo unde companiile duc greul. Noi avem o resursă importantă, care a devenit avantaj comparativ clar pentru România: gazul de la Marea Neagră. Dar văd discuții eșuate cu companii pe Petrochimia. Nu vine nimeni. (...) Discuții eșuate pe zona de îngrășăminte chimice

Proiecte în energie nefinalizate

Păun a explicat și care au fost hibele pe partea de producție a energiei în țara noastră: „Proiectul de la Craiova la energetic s-a închis. Era pe fonduri europene. (...) Pe PNRR nu se mai întâmplă. Deci, ne dădea Uniunea Europeană bani să facem treaba asta. Adică să transformăm cărbune în gaz. Cu gazul de la Marea Neagră să producem energie, cu Iernut, clasica poveste. N-avem un răspuns de acolo. Legat de alți jucători, nu apare nimeni. Întrebarea este de ce nu apare nimeni, de ce nu reușim totuși să avem succes în aceste discuții? Ori nu ne pricepem noi să ducem aceste discuții, nu ne pricepem să-i găsim, ori știți cum e - venim dintr-una din cele mai corupte țări din Uniunea Europeană - ori probabil că ceea ce cerem noi, printre condițiile alea, devine cumva de neconceput pentru cei care fac aceste calcule”.

Oricum, deștepți nu suntem, asta e clar. Vom trăi în continuare ceea ce trăim de mult, ca orice țară bananieră. Avem blestemul resurselor. Suntem bogați în resurse, pentru că n-avem nu doar gazul. Noi mai avem o resursă extraordinară - pământul, deci în agricultură. Însă România produce doar cereale, porumb, grâu și, poate, pe ici pe colo sfeclă, floarea soarelui.

 

Întrebat care ar trebui să fie următorul motor de dezvoltare economică al României, Cristian Păun a subliniat că acesta, fără îndoială, ar trebui să fie producția.

„Este clar că trebuie să insistăm mult mai mult pe zona de producție. Însă, în zona de producție, tu nu poți să produci mai mult, mai bine, mai altfel decât alții, dacă nu ești competitiv. Iar aici, în zona de competitivitate, principalul element astăzi îl reprezintă energia. Deci, tu dacă vrei să fii competitiv cu alte companii din piața unică, trebuie să ai energie ieftină în bandă nefluctuată. (...) Noi când ajungem în vârf de sarcină cu consumul, începem să licităm, pentru că nu mai avem energie. Adică suntem astăzi foarte vulnerabili din punct de vedere energetic. Noi am pierdut capacități de producție importante, pe care nu le-am înlocuit”.

Potrivit economistului, guvernanții care nu au viziune, nu au strategie. De asta este foarte important că aceste companii, chiar cele din energie, să fie mai mult conectate la capitalul privat, la piețe. (...) Păi n-ai cum să ai tu producție de energie ieftină într-o țară în care producția e controlată și va fi controlată de către stat. Eu am mare temere că în următoarele săptămâni vor fi date niște telefoane pe firele roșii ale producătorilor de energie din România să crească prețul de energie, să crească astfel colectarea de taxe la stat, cum s-a mai făcut, ceea ce va fi o mare porcărie”.

Cristian Păun a adăugat că cea mai puțin competitivă regiune, regiunea Sud-Est din România, se află astăzi la o treime din media Uniunii Europene. (...) Distanța este enormă astăzi între noi și ceilalți care sunt competitivi pe o piață unică, o piață internă. Avem foarte mult de recuperat, nu doar pe cap pe locuitor, pentru că îi aud pe foarte mulți colegi de-ai mei care spun că anul viitor vom fi în OCDE, că avem PIB pe locuitor foarte bun”.

O economie pe butuci

Nici creșterile salariale nu sunt prea curând în cărți într-o economie care stagnează.

Pe partea privată, de producție industrială, nu stagnează - chiar scade. Vânzările scad, comenzile scad, producția scade. (...) Ăsta este marele pericol al fenomenului pe care noi îl trăim astăzi - cel al stagflației. Stagnăm bine pe zona producție, chiar scădem. Stagnăm cu inflație mare în spate. Asta înseamnă că salariile nu cresc, joburile nu se mai găsesc atât de ușor să poți să-ți negociezi eventual trecerea de la un job la altul cu salarii mai bune, iar inflația îți mănâncă constant din puterea de cumpărare a salariului tău, a venitului tău. Și atunci e foarte probabil să-ți găsești mai greu loc de muncă, să-l pierzi mai ușor, să apară restructurări, să apară pur și simplu închideri, falimente, insolvențe”, a avertizat Cristian Păun.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
george simion
2
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
3
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
sofer, volan
4
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de...
profimedia-1029625023
5
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Digi Sport
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
telefon militar de campanie în Ucraina
„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită...
Cod-rutier-2019.-5-lucruri-esențiale-pe-care-trebuie-să-le-știe-șoferii-înainte-de-a-și-monta-anvelopele-de-iarnă.-Amenzi-usturătoare-dacă-se-omite-acest-detaliu-1-840x500
Cum ar trebui să arate anvelopele pentru iarnă, conform legii...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a...
Pro-Monarch protesters clash with Police in Nepal - 23 Nov 2023
„Revolta” Generației Z. Sărăcia și lipsa locurilor de muncă scot în...
Ultimele știri
Atac rusesc în Ucraina: un mort şi nouă răniţi la Zaporojie. Polonia e în alertă
Aeroportul din Vilnius a fost închis timp de mai multe ore după o alertă cu „baloane” suspecte
Ziua Mondială a Educației 2025: Ce semnifică data de 5 octombrie pentru profesorii din România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Péter Szijjártó
În ce domeniu consideră ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, că „interesele României şi Ungariei se suprapun”
casa luata cu credit
Cristian Păun, despre creșterea impozitelor pe proprietate: Ar trebui să facem o diferență între locuințe și casele de vacanță
pensie, bani
Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată.” Explicația economistului
cristian paun in fata ta
Cristian Păun, despre noile măsuri fiscale: Cei care au putut reduce deficitul, n-au făcut-o. Păturile mai sărace, cele mai afectate
radu miruta usr
Ce spune ministrul Economiei despre cele 982 de dosare deblocate din programul Start-Up Nation. Radu Miruţă: „Își vor primi banii”
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Singurul jucător de fotbal român care a apărut pe coperta jocului FIFA. Puțini români știu că e tocmai el...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Cât costă o cină cu mama lui Lamine Yamal. Sheila Ebana organizează un eveniment deosebit, iar sute de oameni...
Adevărul
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie...
Playtech
Codul Rutier 2025 se schimbă: șoferii cu permis categorie B primesc un drept în plus
Digi FM
Minodora, imagini impresionante înainte și după ce a slăbit 40 de kilograme. Fanii au reacționat: „Asta...
Digi Sport
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
Pro FM
Céline Dion, răvășitoare într-un clip care a făcut furori pe rețelele sociale: „Sunt vie!” Artista a fost...
Film Now
Jeremy Allen White este Bruce Springsteen în „Deliver Me From Nowhere”. Reacția lui „The Boss”, după ce a...
Adevarul
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne...
Newsweek
Ce pensie vei avea în 2030 dacă acum primești între 1.281 de lei și 5.000 de lei? Creșteri mari
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich, declarații rare despre legătura cu Michelle Pfeiffer la...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...