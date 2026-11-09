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Cyber Monday aduce un nou val de promoții la DIGI: servicii la jumătate de preț, în primele nouă luni

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1280x720px_comunicat(DIGI24) Articol susținut de DIGI
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  • DIGI duce mai departe tradiția de Cyber Monday, cu o altă rundă de reduceri: 50% din valoarea abonamentului, timp de 9 luni consecutive, pentru achiziționarea unor servicii noi sau upgrade-ul pachetelor existente;
  • Oferta se adresează tuturor clienților persoane fizice, noi sau actuali, și este valabilă exclusiv luni, 9 noiembrie.

Lista de dorințe e lungă, dar timpul prea scurt? De Cyber Monday, DIGI prelungește maratonul cumpărăturilor de neratat pentru cei care nu au reușit să profite de ofertele de Black Friday din weekend. Luni, 9 noiembrie, utilizatorii care vor să își extindă și să își diversifice opțiunile de conectivitate, pot beneficia de discount-uri de 50% la toate abonamentele și extraopțiunile din portofoliu, prin adăugarea de servicii noi, portarea numerelor în rețea sau upgrade-ul pachetelor active.

Promoția este dedicată abonaților rezidențiali interesați de conexiuni stabile și performante, comunicare fără limite și de o experiență de divertisment mai bogată, în condiții tarifare avantajoase. Facilitatea se acordă în primele 9 luni consecutive, în cazul contractelor încheiate pe o durată de 2 ani, fără posibilitatea cumulării cu alte campanii în derulare.

Ofertele pot fi accesate cu ușurință atât online, pe site-ul și aplicația DIGI.ro, prin apel la numărul de call-center (031.400.4600), cât și fizic, în oricare dintre magazinele DIGI din țară sau prin intermediul reprezentanților de teren.

Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina oficială: https://www.DIGI.ro/cyber-monday.

DIGI este un jucător de referință pe piața telecomunicațiilor din România, cu o gamă diversificată de servicii, precum: internet în bandă largă, televiziune prin cablu și satelit de tip DTH, telefonie mobilă și fixă. Conform celui mai recent raport ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații), publicat în iunie 2026, compania își menține poziția de lider pe toate segmentele. La finalul anului 2025, potrivit acelorași date statistice ANCOM, DIGI a devenit, în premieră, operatorul cu cel mai mare număr de SIM-uri active la nivel național, totalul acestora depășind pragul de 7,7 milioane.

Despre Grupul DIGI
DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV), telefonie fixă și comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.
Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de vârf. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content online Digi TV.

Pentru mai multe informaţii:
Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.

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