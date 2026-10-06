Dacia oprește temporar producția la uzina de la Mioveni, pe fondul scăderii comenzilor, și a lansat un nou program de plecări voluntare. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Sumele ajung, în anumite cazuri, până la 240.000 de lei.

Sunt mișcări importante și în economia privată. Dacia oprește temporar producția la uzina de la Mioveni, pe fondul scăderii comenzilor, și a lansat un nou program de plecări voluntare destinat salariaților.

Angajații care sunt de acord să înceteze contractul de muncă prin acordul părților vor primi salarii compensatorii, valoarea acestora fiind stabilită în funcție de vechimea în companie.

Potrivit jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații care aleg să plece voluntar pot primi sume importante, în funcție de situația lor și de vechimea acumulată.

Angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei. Pentru salariații cu o vechime de doi ani, suma poate ajunge la 45.000 de lei, în timp ce angajații cu o vechime de peste 16 ani pot primi peste 200.000 de lei net.

Producția, afectată de scăderea comenzilor

Motivul pentru noul program de plecări voluntare este legat de reducerea activității de la uzina Dacia din Mioveni.

Fabrica ar produce în prezent mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost, de asemenea, redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această nouă rundă de plecări voluntare.

Reprezentanții Dacia au confirmat pentru Profit.ro existența programului de plecări voluntare. Potrivit informațiilor prezentate de sursa citată, programul îi vizează în special pe angajații din zone în care activitatea urmează să fie redusă, în care anumite proiecte se încheie sau în care automatizarea duce la dispariția unor posturi.

Astfel, măsurile sunt legate de reorganizarea activității și de schimbările prin care trece industria auto, inclusiv ca urmare a automatizării și a modificării volumelor de producție.

Un program similar, derulat în vară

Nu este prima dată când Dacia recurge la un astfel de program. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător de plecări voluntare.

Măsura a fost luată pe fondul schimbărilor rapide din industria auto, care determină producătorii să își adapteze structura de personal și activitatea la noile condiții de piață.

Noul program de la Mioveni vine într-un moment în care producția este afectată de scăderea comenzilor, iar uzina își ajustează activitatea.

Angajații care aleg să accepte încetarea contractului de muncă prin acordul părților pot beneficia de plăți compensatorii, valoarea acestora fiind stabilită în funcție de vechimea în companie și de situația fiecărui salariat.

În anumite cazuri, sumele pot ajunge la 240.000 de lei, în timp ce angajații cu o vechime de peste 16 ani pot primi peste 200.000 de lei net.

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Editor : C.A.