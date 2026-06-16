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De la o rată a fumatului de 15% la 5%: rețeta Suediei pentru o societate fără fum

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poza articol technovation 2 Articol susținut de PMI

Suedia este singurul stat din Uniunea Europeană care se apropie de statutul oficial de țară „fără fum”, conform criteriilor Organizației Mondiale a Sănătății. În doar 15 ani, a redus rata fumatului de la 15% la 5,4% și a devenit, astfel, un reper global în eforturile de diminuare a impactului asupra sănătății publice.

Pentru a înțelege care au fost măsurile care au stat în spatele acestui progres, am participat la Technovation 2026, evenimentul global organizat anual de PMI, dedicat dialogului despre știință, inovație și viitorul fără fum. Ediția din acest an a reunit peste 200 de jurnaliști și experți din domeniul sănătății publice din întreaga lume care au discutat cum poate fi accelerată tranziția către un viitor fără fum, porinind de la cazul Suediei, una dintre țările cele mai avansate în reducerea ratei fumatului.

Brad Rodu, Profesor Emerit la Universitatea din Louisville și lider cercetător în domeniul reducerii efectelor dăunătoare ale fumatului, are o vastă experiență în privința consumatorilor din Statele Unite și confirma cǎ metoda suedezǎ este cea mai sigură abordare: „Rețineți că majoritatea fumătorilor fie nu pot, fie nu doresc să renunțe simultan la toate produsele din tutun. Prin urmare, trebuie să le oferim acestor fumători opțiuni pentru o schimbare înainte să fie prea târziu, înainte ca aceștia să fie expuși unor riscuri foarte mari de a dezvolta cancer, emfizem și boli cardiace.

Mai multe organizații prestigioase din domeniul sănătății, printre care Societatea Regală pentru Sănătate Publică din Marea Britanie sau Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA au confirmat că nicotina, deși creează dependență, nu este cauza principală a bolilor asociate fumatului. Efectele nocive ale fumatului asupra sănătății nu sunt cauzate de nicotină, ci sunt rezultatul nivelurilor ridicate ale multor substanțe chimice nocive (cum ar fi monoxidul de carbon, benzenul și formaldehida) care se formează atunci când tutunul este ars.

Tranziția către produse alternative cu nicotină precum snus, produs specific suedez din tutun pentru uz oral, a confirmat aceste concluzii din perspectiva medicală. Pe termen lung, Suedia a înregistrat beneficii semnificative în sănătatea publică: rata mortalității cauzate de bolile legate de tutun este astăzi cu aproape 40% mai mică decât media UE. În plus, deși nivelul general al consumului de tutun este comparabil cu cel din alte state membre, bărbații suedezi au cele mai scăzute rate ale bolilor asociate fumatului.

Suedia este un exemplu incredibil prin capacitatea de a tranzitiona persoanele de la fumat către societatea fără fum. Reglementarea poate facilita accesul persoanelor la produse fără fum și la alternative la fumat. Atunci când politicile nu țin cont de riscul real, viața oamenilor are de suferit.”, a subliniat Dr. Tom Price, fost Secretar al Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din SUA. În completare, Brad Rodu a oferit un exemplu pentru riscurile la care un stat și-ar expune consumatorii în cazul unei abordări complet restrictive: Practic, reglementările stricte îi determină pe fumători și pe ceilalți consumatori de tutun să cumpere produse de oriunde pot. De obicei, sunt mai ieftine și mult mai puțin fiabile, deoarece nu sunt reglementate. Un cadru de reglementare adecvat ar trata produsele în funcție de potențialul lor de risc.

La nivelul Uniunii Europene, prevalența fumatului este de aproximativ 23%, de aproape cinci ori mai mare decât în Suedia, țara care se apropie de statutul de societate fără fum pe continent. Cu peste 30 de ani de cercetare și inovație în dezvoltarea produselor alternative cu nicotină, Philip Morris International face pași decisivi spre transformarea sa într-o companie care își propune să renunțe la comercializarea țigărilor tradiționale.

Editor : A.D.V.

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