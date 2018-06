Deputat USR: Modelul Fondului de Investiții, folosit și de Grecia înainte să intre în criză

Acţiunile statului la 33 de companii vor fi incluse în Fondul Suveran de Investiţii şi Dezvoltare. Legea pentru înfiinţarea acestuia a fost adoptată, miercuri, în Parlament. Printre firmele care vor contribui la capitalul social de 9 miliarde de lei se află Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Romgaz şi OMV Petrom. Opoziţia a anunţat că va contesta legea la Curtea Constituţională, deoarece efectul real al acesteia ar fi trecerea avuţiei ţării în administrarea privată a coaliţiei PSD-ALDE.

„E un fond creat din mai multe surse. Una dintre ele sunt dividendele companiilor de stat profitabile, unele în top 10 cele mai profitabile de câțiva ani. Statul nu e un prost administrator, există și companii de stat profitabile. Banii din dividende, spune alianța PSD-ALDE, ar fi bine să fie folosiți în investiții”, a spus Florin Manole, depuat PSD.

„Înțelegem că trebuie să dormim liniștiți, FSI va veghea pentru noi – după celebra reclamă de la FNI. E foarte rău. Acest model a fost folosit în Grecia, care avea nevoie de lichidități înainte să intre în marea criză. Aceste companii, intrând în sfera privată, nu vor mai fi supuse rigorilor achizițiilor publice. Se vor împrumuta după cum doresc, pentru a susține cheltuielile publice cu salarii, pensii. Statul nu are de unde să le plătească, pentru că nu producem atât de mult încât să suținem aceste cheltuieli. S-a găsit această modalitate prin acest Fond. Se va mai putea folosi acest fond pentru a camufla datoria publică și deficitul bugetar, pentru că nu se vor mai regăsi pe hârtie. Statul va ieși bine statistic, datoriile se vor regăsi la aceste companii, care se vor îndatora an de an și la sfârșit se va trage linie și creditorii externi se vor îndestula din patrimonul acestor companii”, a avertizat Stelian Ion, deputat USR.

„Toate aceste cheltuieli prezente, cu salarii, cu pensii vor fi îndestulate din această amanetare a patrimoniului acestor companii. După câțiva ani nu vom mai avea aceste companii foarte importante pentru România. Sunt niște motoare care ar putea susține pe zeci de ani această țară. Le amanetăm doar pentru a da acel zăhărel pentru populație, ca să nu reacționeze la toate schimbările din justiție, din legislația penală”, a adăugat deputatul.