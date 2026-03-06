DIGI a organizat Capital Markets Day 2026 la Madrid și a prezentat Spania drept principalul motor de creștere al Grupului

Anul 2025 a marcat o evoluție puternică pentru Grupul Digi, care a trecut pragul de 32 de milioane de servicii, după ce a adăugat 4,3 milioane de servicii noi doar în 2025.

DIGI Spania este operatorul cu cea mai accelerată creștere din Europa în ultimii trei ani și, de 16 trimestre consecutive, domină piața spaniolă în ceea ce privește extinderea portofoliului de clienți.

La finalul anului 2025, DIGI Spania a ajuns la o cotă de piață de 13% pe segmentul de internet fix și de 12% pe segmentul de telefonie mobilă, iar veniturile din cel de-al patrulea trimestru al anului trecut s-au apropiat de 1 miliard de Euro.

România rămâne piața principală a Grupului, generând venituri de 1.193,7 milioane de euro în 2025, înregistrând o bază de 19,9 milioane de servicii.

Digi Communications N.V., jucător important în sectorul telecomunicațiilor europene, a organizat joi, 5 martie 2026, la Madrid, DIGI Capital Markets Day 2026. Întâlnirea a avut loc la Centrul El Círculo de Bellas Artes și a oferit investitorilor, experților și analiștilor pieței de capital o perspectivă amplă asupra dinamicii operațiunilor, priorităților strategice pentru următorii ani și poziționării Grupului pe toate piețele în care își desfășoară activitatea.

Evenimentul a fost structurat în două sesiuni principale. Prima parte, deschisă de Serghei Bulgac (CEO Digi Communications), Valentin Popoviciu (Chief Strategy and Operations Officer Digi Communications) și Dan Ioniță (CFO Digi Communications), a fost dedicată performanței și solidității financiare a Grupului, precum și capacității organizației de a susține o creștere organică pe cele cinci piețe în care activează: România, Spania, Portugalia, Italia și Belgia. Digi Communications a prezentat o retrospectivă a etapelor care au marcat ascensiunea companiei cu rădăcini românești și scalabilitatea modelului DIGI, bazat pe infrastructură avansată de telecomunicații și pe operațiuni eficiente din punct de vedere al costurilor.

Serghei Bulgac, CEO al DIGI Communications, a declarat: „Strategia noastră a fost întotdeauna construită în jurul unui set simplu de principii: investiții în infrastructură solidă, orientare către clienți, operare eficientă și furnizarea de servicii fiabile la prețuri corecte. România a demonstrat că acest model funcționează la scară largă, iar rezultatele solide din alte piețe, în special din Spania, ne încurajează. Progresele de astăzi sunt, înainte de toate, rezultatul încrederii pe care milioane de clienți o au în noi”.

România continuă să reprezinte piața principală a Grupului, beneficiind de o infrastructură extinsă de fibră optică ce însumează aproximativ 65.000 km și acoperă peste 95% din populația țării. Totodată, România rămâne un vector important de generare de fluxuri de numerar pentru Grup. Pe baza datelor preliminare, DIGI România a înregistrat venituri de 1.193,7 milioane de euro în 2025, cu EBITDA ajustată de 490,7 milioane de euro, corespunzătoare unei marje EBITDA de 41,1%, susținută de 19,9 milioane RGU și un nivel relativ redus al CAPEX.

Cea de-a doua etapă a evenimentului a fost dedicată activităților DIGI din Spania, piață unde operatorul a devenit un reper de competitivitate și principalul motor de creștere al Grupului. Analiza performanței locale a fost prezentată de echipa de conducere a subsidiarei: Marius Vărzaru (CEO DIGI Spania), Carlos Sainz (CFO DIGI Spania) și Cătălin Neagoe (Deputy CEO DIGI Spania), care a detaliat parcursul urmat pentru atingerea statutului de operator cu cea mai rapidă expansiune din Spania. O evoluție remarcabilă, susținută de 16 trimestre consecutive de creștere a bazei nete de clienți, cu cote de piață de 13% pe segmentul de internet prin fibră optică și 12% pe cel de telefonie mobilă la finalul anului 2025. Portofoliul filialei DIGI din Spania a ajuns la 7,3 milioane de clienți de servicii de telefonie mobilă și la 2,6 milioane de clienți de servicii prin fibră optică.

Rețeaua Fibra SMART dezvoltată de DIGI în Spania acoperea 13,7 milioane de locuințe la finalul anului 2025, având ca obiectiv extinderea la aproximativ 21 de milioane de gospodării până în 2030. Rata medie de penetrare a infrastructurii Fibra SMART a atins 15,8% în 2025, corespunzând unui număr de 2,2 milioane de clienți conectați, în timp ce rețelele implementate în anii de început depășesc deja o rată de penetrare de 25%. Compania avansează, de asemenea, dezvoltarea infrastructurii proprii de rețea mobilă, în urma tranziției de la statutul de operator mobil virtual (MVNO) la cel de operator de rețea mobilă (MNO), finalizată în T3 2025, atingând un număr de 700 de turnuri mobile active. Conform datelor preliminare, DIGI Spania a generat venituri de 926,9 milioane de euro în 2025, cu EBITDA ajustată (excluzând contractele de leasing operațional) de 175,3 milioane de euro, corespunzătoare unei marje EBITDA de 18,9%. Îmbunătățirea reflectă efectele inițiale ale dezvoltării rețelei de telefonie mobilă, în condițiile în care intensitatea CAPEX este așteptată să scadă treptat pe măsură ce implementarea rețelei ajunge la maturitate.

Digi Communications operează pe 5 piețe aflate în stadii diferite de maturitate, care permit Grupului să își diversifice fluxurile de venituri și să își consolideze poziția de jucător paneuropean. Compania se bazează pe capabilități dezvoltate intern pentru implementarea rețelelor, operațiunilor și serviciilor pentru clienți, ceea ce sprijină eficiența costurilor, viteza de execuție și menținerea unui control extins și riguros asupra standardelor de calitate ale soluțiilor furnizate.

Prezentările susținute în cadrul Capital Markets Day 2026 sunt disponibile aici: https://www.digi-communications.ro/ro/evenimente/evenimente-2026

Uli-2035-0279 Deschide galeria foto

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi România, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Înființată în urmă cu 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.

Digi Communications N.V. este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

Editor : A.D.V.