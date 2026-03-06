Live TV

Video DIGI Communications, jucător important pe piața din Europa. Creștere accelerată în Spania în 2025

Digi Communications N.V. a organizat Capital Markets Day 2026 la Madrid, unde a prezentat evoluția grupului și perspectivele de dezvoltare pentru următorii ani. Anul 2025 a marcat o creștere puternică pentru companie, care a depășit pragul de 32 de milioane de servicii la nivelul tuturor piețelor în care operează, după ce a adăugat 4,3 milioane de servicii noi doar anul trecut.

În cadrul evenimentului DIGI Capital Markets Day 2026, compania a oferit investitorilor, experților și analiștilor pieței de capital o imagine de ansamblu asupra evoluției operațiunilor, a priorităților strategice și a direcțiilor de dezvoltare pentru perioada următoare.

România rămâne piața principală a grupului, cu venituri de 1.193,7 milioane de euro în 2025 și o bază de 19,9 milioane de servicii. În același timp, DIGI Spania se evidențiază ca operatorul cu cea mai accelerată creștere din Europa în ultimii trei ani, dominând de 16 trimestre consecutive piața spaniolă în ceea ce privește atragerea de noi clienți.

„Credem că grupul Digi este unul dintre cele mai mari și cu cele mai mari creșteri grupuri de telecomunicații în Europa și ne dorim să păstrăm această poziție. Ne dorim ca în următorii ani să putem să creștem, să continuăm să creștem în piețele noastre: România, Spania, Portugalia, Italia și Belgia și să dezvoltăm și mai mult operațiunile noastre de zi cu zi. Spania este o piață unde Digi a reușit rezultate și creșteri extraordinare, credem că suntem abia la început de drum. Le mulțumim foarte mult clienților noștri din Spania pentru sprijinul și suportul acordat și ne dorim să continuăm aceeași dinamică și în anii care urmează”, a declarat Serghei Bulgac, CEO Digi Communications.

La finalul anului trecut, DIGI Spania a ajuns la o cotă de piață de 13% pe segmentul de internet fix și de 12% pe segmentul de telefonie mobilă. În același timp, veniturile din cel de-al patrulea trimestru al anului trecut s-au apropiat de un miliard de euro.

Portofoliul filialei DIGI din Spania include 7,3 milioane de clienți de servicii de telefonie mobilă și 2,6 milioane de clienți conectați prin fibră optică.

