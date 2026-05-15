Live TV

Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate de 593 milioane euro pentru primul trimestru al anului 2026

Data actualizării: Data publicării:
Vizual comunicat de presă DIGI

• Digi Communications a înregistrat în T1 2026 o creștere de 10% a veniturilor consolidate (excluzând vânzarea extraordinară de active) în comparație cu anul precedent, ajungând la 583 milioane euro.
• EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) a ajuns la 161,2 milioane euro în T1 2026, în creștere cu 15% față de anul anterior, ca urmare a extinderii bazei de clienți.
• Grupul a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de contracte generatoare de venituri (RGU), depășind 33 milioane RGU (+15% majorare în comparație cu anul precedent), la nivelul întregului portofoliu de servicii – telefonie mobilă, internet fix (broadband), televiziune cu plată (Pay-TV) și telefonie fixă în România, Spania, Portugalia și Italia.

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate (inclusiv venituri și alte câștiguri, excluzând vânzarea extraordinară de active) de 583 milioane euro în primul trimestru din 2026, în creștere cu 10% față de anul precedent. EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) pentru T1 2026 a crescut cu 15% comparativ cu rezultatul din T1 2025, ajungând la 161,2 milioane euro.

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat: „T1 2026 a reprezentat un început de an solid pentru DIGI, cu o creștere continuă a veniturilor, EBITDA și RGU, susținând în continuare implementarea strategiei noastre de dezvoltare pe termen lung. Am continuat să ne extindem baza de clienți în Spania, România, Portugalia și Italia, depășind 33 milioane de contracte cu utilizatori la nivelul Grupului, evoluție susținută de cererea constantă pentru serviciile noastre și de calitatea ofertei noastre comerciale. Serviciile de telefonie mobilă rămân principalul motor de creștere al Grupului, în timp ce serviciile de internet fix și televiziune cu plată au menținut, de asemenea, o evoluție pozitivă pe piețele noastre principale. România și Spania continuă să susțină performanța noastră, în timp ce Portugalia și Italia reprezintă piețe emergente importante în demersul nostru de extindere la nivel european. Pe parcursul trimestrului, am făcut, de asemenea, primii pași operaționali către intrarea pe piața din Regatul Unit, confirmând în continuare ambiția DIGI de a-și consolida prezența în Europa pe termen lung. În același timp, ne menținem angajamentul de a genera randamente atractive pentru acționari, reflectat de emisiunea de acțiuni gratuite finalizată în aprilie și de propunerea de creștere cu 11% a dividendului brut față de anul precedent.

Vizual Serghei Bulgac_CEO DIGI
Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications

În T1 2026, Digi a continuat să crească la nivelul întregului portofoliu de servicii, depășind 33 milioane de contracte generatoare de venituri (RGU) în România, Spania, Portugalia și Italia. Aceasta reprezintă o majorare absolută de 4,2 milioane RGU față de anul precedent.
Segmentul de servicii de telefonie mobilă se evidențiază ca principal generator de RGU în cadrul portofoliului de servicii al Grupului, reprezentând 51% din totalul clienților pe cele patru piețe. Menținând dinamica din trimestrele anterioare, în T1 2026, segmentul de telefonie mobilă a ajuns la 16,8 milioane RGU, în creștere cu 21% față de anul precedent, incluzând clienții de telefonie mobilă din România, Spania, Italia și Portugalia.

În România, segmentul serviciilor de telefonie mobilă a rămas cel mai mare, atingând 8,2 milioane RGU la finalul lui T1 2026, o evoluție pozitivă de 20% comparativ cu T1 2025. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 5% în T1 2026 comparativ cu T1 2025, ajungând la 5,2 milioane RGU, în timp ce segmentul de televiziune cu plată (cablu și satelit) a crescut cu 2% față de anul anterior, până la 6 milioane RGU. Împreună cu serviciile de telefonie fixă, numărul total de RGU pe piața din România a ajuns la 20,2 milioane de clienți la finalul lui T1 2026, în creștere cu 9% în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.

Operațiunile din Spania au continuat evoluția solidă în T1 2026, numărul utilizatorilor de servicii fixe, internet și telefonie mobilă crescând cu 26% comparativ cu T1 2025, până la 11,4 milioane RGU. Numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 22% până la 7,6 milioane RGU, iar cel al utilizatorilor de internet fix cu 30%, până la 2,8 milioane.

În Portugalia, unde Digi oferă o gamă completă de servicii de telecomunicații, inclusiv telefonie mobilă, internet prin fibră optică, televiziune și telefonie fixă, numărul de RGU a ajuns la 905 mii, în creștere cu 20% față de anul precedent, dintre care 507 mii erau utilizatori de servicii de telefonie mobilă și 173 mii utilizatori de servicii de internet fix.

În Italia, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 7% comparativ cu anul anterior, ajungând la 534 mii RGU la finalul lui T1 2026.

În primul trimestru din 2026, Digi Communications a întreprins pașii inițiali pentru intrarea pe piața telecomunicațiilor din Regatul Unit prin Fiber One Ltd., filiala sa deținută integral, înființată în Anglia, care a achiziționat o participație de 51% în Whyfibre Limited. Whyfibre deține o rețea de fibră optică aflată în prezent în curs de dezvoltare în comitatele Bedfordshire și Hertfordshire din sudul Angliei. Fiber One Ltd. operează rețeaua și estimează că va începe furnizarea de servicii de internet fix pe bază de proiect pilot în viitorul apropiat, marcând primul pas operațional al Digi pe piața din Regatul Unit.

Ulterior încheierii trimestrului, în data de 8 aprilie 2026, Digi Communications a finalizat emisiunea de acțiuni gratuite aprobată de acționari prin capitalizarea rezervelor și a rezultatelor reportate, prin care acționarii au primit până la două acțiuni noi pentru fiecare acțiune existentă deținută. În plus, Compania intenționează să propună, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor programate pentru data de 29 iunie 2026, distribuirea unui dividend brut de 0,5 lei per acțiune. Ajustat pentru majorarea de trei ori a numărului de acțiuni în urma emisiunii de acțiuni gratuite, dividendul propus reprezintă o creștere brută de 11% față de anul precedent.

Indicatori comerciali în funcție de țară (RGU, mii)

T1’26

T1’25

Variație (%)

România

20.159

18.498

9,0%

Servicii de telefonie mobilă

8.150

6.787

20,1%

Televiziune cu plată (Pay-TV)

6.020

5.910

1,9%

Servicii de internet fix (broadband)

5.201

4.962

4,8%

Servicii de telefonie fixă

788

839

-6,1%

Spania

11.424

9.075

25,9%

Servicii de telefonie mobilă

7.581

6.237

21,5%

Servicii de internet fix

2.759

2.115

30,4%

Servicii de telefonie fixă

867

676

28,3%

Televiziune cu plată

217

47

361,7%

Italia

534

501

6,6%

Servicii de telefonie mobilă

534

501

6,6%

Portugalia

905

755

19,9%

Servicii de telefonie mobilă

507

389

30,3%

Servicii de internet fix

173

137

26,3%

Televiziune cu plată

140

125

12,0%

Servicii de telefonie fixă

85

104

-18,3%

TOTAL

33.022

28.829

14,5%

Raportul financiar al Digi Communications la 31 martie 2026 este disponibil aici.

Despre Digi Communications N.V.
Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi Romania, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Înființată în urmă cu 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.
Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
5
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
1280x720px_comunicat(DIGI24) (3)
DIGI a organizat Capital Markets Day 2026 la Madrid și a prezentat Spania drept principalul motor de creștere al Grupului
1280x720px_comunicat(DIGI24) (2)
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2,2 mld euro în 2025, în creștere cu 15% față de 2024
cladire_www.digi24.ro 1280px × 720px
Digi Communications propune distribuirea de acțiuni gratuite
1200x600px_vizuaL DIGI
Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,1 miliarde euro, o creștere de 21% în primul semestru din 2025
Vizual Digi Communications
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate și alte venituri de 532 milioane de euro în primele trei luni din 2025
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu si ilie bolojan
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide...
Baza Mihail Kogălniceanu
În timp ce Europa spune „nu” bazelor americane, Polonia spune „da”...
vasile dincu la o sedinta
„Societatea se aștepta să fie jucător”. Ce crede Vasile Dîncu (PSD)...
lia olguta vasilescu vorbeste la o intalnire a primarilor
Lia Olguţa Vasilescu: Vom vorbi despre reformă administrativă când se...
Ultimele știri
Traian Băsescu îl critică pe președintele Nicușor Dan că întârzie desemnarea unui nou premier: „E șocant”
Procurorii Teodor Niţă şi Gigi Valentin Ştefan, reţinuţi pentru 24 de ore. Avocatul anunţă contestaţie la ÎCCJ
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Fanatik.ro
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer...
Adevărul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
Cât costă un bilet la finala Eurovision 2026 de la Viena. Prețurile au explodat pe site-urile de revânzare
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Pensie record: o femeie care a lucrat 61 de ani primește 9.700 euro pe lună
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...