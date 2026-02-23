Live TV

Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2,2 mld euro în 2025, în creștere cu 15% față de 2024

  • Digi Communications a înregistrat în T4 2025 o creștere a veniturilor consolidate de 12% comparativ cu anul precedent, ajungând la 579 milioane euro. Această evoluție a contribuit la un total de 2.221 milioane euro venituri consolidate pentru anul 2025, pe baza rezultatelor preliminare (+15% față de 2024).
  • EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) a ajuns la 150 milioane euro în T4 2025, în creștere cu 5% față de anul anterior, ca urmare a extinderii bazei de clienți, contribuind la un rezultat preliminar pentru 2025 de 585 milioane euro (+1% față de 2024).
  • Grupul a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de contracte generatoare de venituri (RGU), depășind 32 de milioane RGU (+15% creștere față de 2024), pe întreg portofoliul de servicii – telefonie mobilă, internet fix (broadband), televiziune cu plată (Pay-TV) și telefonie fixă în România, Spania, Portugalia și Italia.

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate preliminare (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 579 milioane euro în T4 2025, în creștere cu 12% față de anul precedent. EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) pentru T4 2025 a crescut cu 5% comparativ cu rezultatul din T4 2024, ajungând la 150 milioane euro.

Pentru întregul an 2025, conform estimărilor preliminare, Grupul a înregistrat 2.221 milioane euro venituri și alte câștiguri consolidate, în creștere cu 15% față de 2024. EBITDA ajustată a crescut cu 1% comparativ cu anul precedent, ajungând la 585 milioane euro.

Vizual Serghei Bulgac_CEO DIGI
Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat: „2025 a fost un an de succes pentru DIGI, întrucât am accelerat creșterea în piețele noastre principale, continuând în același timp să ne dezvoltăm prezența pe piețele noi. Am încheiat anul cu rezultate remarcabile, depășind pragul de 32 milioane de clienți la nivelul Grupului, după ce am atras 4,3 milioane de clienți noi doar în 2025 – cea mai mare creștere anuală din istoria noastră. Serviciile de telefonie mobilă au continuat să fie principalul motor de creștere, reprezentând în prezent jumătate din baza noastră totală de clienți, susținute de o componentă comercială puternică și de performanța în ceea ce privește portabilitatea. În România, ne-am clasat pe primul loc la portarea numerelor mobile pentru al 13-lea an consecutiv, iar în Spania am ocupat poziția de lider pentru al 5-lea an la rând. Aceste rezultate confirmă faptul că utilizatorii continuă să aleagă DIGI pentru calitatea serviciilor noastre și pentru politica de prețuri corecte pe care o oferim. Odată cu transformarea Spaniei într-un motor de creștere din ce în ce mai important, alături de România, DIGI evoluează către un grup european de telecomunicații cu adevărat integrat.”

În T4 2025, Digi a continuat să crească pe întreg portofoliul de servicii, depășind 32 milioane de contracte generatoare de venituri (RGU) în România, Spania, Portugalia și Italia. Aceasta reprezintă o creștere absolută de 4,3 milioane RGU pe parcursul anului, cea mai mare creștere anuală înregistrată în istoria companiei.

Segmentul de servicii de telefonie mobilă se evidențiază ca principal generator de RGU în cadrul portofoliului de servicii al Grupului, reprezentând 50% din totalul clienților pe cele patru piețe. Menținând dinamica din trimestrele anterioare, în T4 2025, segmentul de telefonie mobilă a ajuns la 16 milioane RGU, în creștere cu 22% față de anul precedent, incluzând clienții de telefonie mobilă din România, Spania, Italia și Portugalia.

În România, segmentul serviciilor de telefonie mobilă a rămas cel mai mare, atingând 7,9 milioane RGU la finalul lui T4 2025, o evoluție pozitivă de 20% comparativ cu T4 2024. Conform datelor publicate de ANCOM pentru anul 2025, DIGI s-a clasat pe primul loc în portarea numerelor mobile în România în 2025, atrăgând aproximativ 783 de mii de numere portate în rețea, reprezentând 53,8% din totalul transferurilor la nivel național. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 6% în T4 2025 comparativ cu T4 2024, ajungând la 5,1 milioane RGU, în timp ce segmentul de televiziune cu plată (cablu și satelit) a crescut cu 3% față de anul anterior, până la 6 milioane RGU. Împreună cu serviciile de telefonie fixă, numărul total de RGU pe piața din România a ajuns la 19,9 milioane de clienți la finalul lui T4 2025, în creștere cu 9% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Operațiunile din Spania au continuat evoluția solidă în T4 2025, numărul utilizatorilor de servicii fixe, internet și telefonie mobilă crescând cu 28% comparativ cu T4 2024, până la 10,8 milioane RGU. Numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 24% până la 7,2 milioane RGU, iar cel al utilizatorilor de internet fix cu 32%, până la 2,6 milioane. Conform datelor privind portarea numerelor mobile în Spania, DIGI s-a clasat pe primul loc pentru portabilitatea numerelor și a câștigurilor nete de clienți prin portabilitate în 2025, atrăgând un total de 1,42 milioane de numere portate și un câștig net prin portare de 784 mii de linii mobile pe parcursul anului.

În Portugalia, Digi Communications a lansat operațiunile comerciale în urmă cu un an, în noiembrie 2024, oferind o gamă completă de servicii de telecomunicații – telefonie mobilă, internet prin fibră optică, televiziune și telefonie fixă. La finalul lui T4 2025, operațiunile din Portugalia totalizau 850 mii RGU, dintre care 471 mii erau utilizatori de servicii de telefonie mobilă și 159 mii utilizatori de servicii de internet fix.

În Italia, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 7% față de anul precedent, ajungând la 524 mii RGU la finalul lui T4 2025.

Dincolo de performanța sa operațională, Digi Communications continuă să se concentreze pe inițiative menite să crească valoarea pentru acționari și să consolideze lichiditatea acțiunilor sale. În acest context, Consiliul de Administrație a propus pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, programată pentru 20 martie 2026, distribuirea de acțiuni gratuite. Inițiativa presupune capitalizarea rezultatelor reportate și a rezervelor în capitalul social și alocarea de acțiuni nou emise către acționari, proporțional cu deținerile acestora, fără nicio contribuție în numerar. În cazul aprobării, Compania ar urma să emită două acțiuni noi Clasa A pentru fiecare acțiune existentă Clasa A și două acțiuni noi Clasa B pentru fiecare acțiune existentă Clasa B, ceea ce ar conduce la majorarea numărului total de acțiuni de la 100 de milioane până la maximum 300 de milioane de acțiuni, dintre care aproximativ 193,7 milioane de acțiuni Clasa A și 106,3 milioane de acțiuni Clasa B.

Indicatori comerciali în funcție de țară (RGU, mii)

T4’25

T4’24

Variație (%)

România

19.856

18.183

9,2%

Servicii de telefonie mobilă

7.884

6.578

19,9%

Televiziune cu plată (Pay-TV)

6.013

5.868

2,5%

Servicii de internet fix (broadband)

5.157

4.888

5,5%

Servicii de telefonie fixă

802

849

-5,5%

Spania

10.839

8.440

28,4%

Servicii de telefonie mobilă

7.269

5.863

24,0%

Servicii de internet fix

2.583

1.951

32,4%

Servicii de telefonie fixă

815

626

30,2%

Televiziune cu plată

172

-

100,0%

Italia

524

490

6,9%

Servicii de telefonie mobilă

524

490

6,9%

Portugalia

850

676

25,7%

Servicii de telefonie mobilă

471

321

46,7%

Servicii de internet fix

159

127

25,2%

Televiziune cu plată

132

121

9,1%

Servicii de telefonie fixă

88

107

-17,8%

TOTAL

32.069

27.789

15,4%

Raportul financiar preliminar al Digi Communications la 31 decembrie 2025 este disponibil aici.

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi România, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Înființată în urmă cu 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.

Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

