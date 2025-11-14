Digi Communications N.V. raportează venituri de 1.6 miliarde euro, în creștere cu 16% în primele nouă luni din 2025

Veniturile și alte câștiguri consolidate ale Digi Communications au crescut cu 14 % în T3 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 561 milioane euro, ceea ce a generat un total de 1.643 milioane euro venituri și alte venituri în primele nouă luni ale anului 2025 (+16% față de 9L 2024).

EBITDA ajustată a fost de 188 milioane euro în T3 2025, în creștere cu 6% față de aceeași perioadă din 2024, contribuind la un rezultat de 527 milioane euro pentru primele nouă luni (+3% față de 9L 2024).

Grupul a depășit un nou prag de 30 milioane RGU (creștere de 17% comparativ cu 9L 2024), pe întreg portofoliul de servicii: telefonie mobilă, internet fix (broadband), televiziune cu plată (Pay-TV) și telefonie fixă în Spania, România, Portugalia și Italia.

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 561 milioane euro în T3 2025, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului precedent. EBITDA ajustată pentru T3 2025 a crescut cu 6% comparativ cu T3 2024, ajungând la 188 milioane euro.

Această performanță este susținută de creșterea solidă din piețele strategice și se aliniază așteptărilor conducerii pentru primele nouă luni din 2025. Astfel, la 30 septembrie 2025, Grupul a înregistrat venituri și alte câștiguri consolidate de 1.643 milioane euro, în creștere cu 16% față de primele nouă luni din 2024, precum și o EBITDA ajustată de 527 milioane euro (+3% față de 9L 2024).

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications (foto), a declarat: „Al treilea trimestru al anului 2025 a continuat să înregistreze o creștere solidă a RGU-urilor, datorită cererii susținute pentru serviciile Digi pe toate piețele. Am depășit pragul de 30 de milioane de RGU la nivel de Grup, inclusiv cu peste 15 milioane de RGU-uri mobile. Extinderea de două cifre din Spania rămâne deosebit de impresionantă și confirmă că strategia noastră de produse și prețuri răspunde unei nevoi clare de pe piață. România, Portugalia și Italia continuă de asemenea să contribuie la creșterea noastră, evidențiind scalabilitatea modelului nostru, susținută de investițiile în infrastructură. Ne bucurăm că această performanță comercială s-a tradus și printr-un sprijin clar din partea investitorilor. Evoluția prețului acțiunilor pe Bursa de Valori București, împreună cu emiterea cu succes a obligațiunilor de 600 milioane EUR, reflectă încrederea în strategia și potențialul pe termen lung al Digi. Pe măsură ce continuăm să ne extindem amprenta și să ne consolidăm infrastructura, acest acces la capital ne permite să susținem în continuare creșterea noastră.”

În T3 2025, Digi a continuat să crească pe întreg portofoliul de servicii, atingând 30,8 milioane de contracte generatoare de venituri (RGU) în România, Spania, Portugalia și Italia, reprezentând o creștere de 4,4 milioane RGU față de T3 2024 pe o bază absolută, cea mai mare creștere de până acum.

Segmentul de servicii de telefonie mobilă s-a remarcat ca principal generator de RGU în cadrul Grupului, reprezentând 49% din totalul clienților pe cele patru piețe. Menținând dinamica din trimestrele anterioare, segmentul de servicii de telefonie mobilă a ajuns în T3 2025 la 15,1 milioane RGU, în creștere cu 22%, incluzând clienții de telefonie mobilă din România, Spania, Italia și Portugalia.

În România, segmentul de servicii de telefonie mobilă a ajuns la 7,2 milioane RGU la finalul T3 2025, o evoluție pozitivă de 13% față de T3 2024. Serviciile de internet fix au crescut cu 6% în T3 2025 față de T3 2024, ajungând la 5 milioane RGU, în timp ce segmentul de televiziune cu plată (cablu și satelit) a înregistrat o creștere de 3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, până la 6 milioane RGU. Împreună cu serviciile de telefonie fixă, numărul total de RGU pe piața din România a ajuns la 19 milioane clienți la finalul T3 2025, o creștere de 7% comparativ cu T3 2024.

Operațiunile din Spania au continuat evoluția pozitivă în T3 2025, numărul utilizatorilor de servicii fixe, internet și telefonie mobilă crescând cu 29% față de T3 2024, până la 10,3 milioane RGU. Numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 25% până la 7 milioane RGU, iar cel al utilizatorilor de internet fix cu 34% până la 2,4 milioane.

În Portugalia, Digi Communications a lansat operațiunile comerciale în urmă cu un an, în noiembrie 2024, oferind o gamă completă de servicii de telecomunicații – telefonie mobilă, internet prin fibră optică, televiziune cu plată și telefonie fixă. La finalul T3 2025, operațiunile din Portugalia totalizau 813 mii RGU, dintre care 443 mii erau utilizatori de servicii de telefonie mobilă și 150 mii utilizatori de servicii de internet fix.

În Italia, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 521 mii RGU la finalul T3 2025.

Pe lângă această performanță operațională, Grupul și-a consolidat și profilul financiar. La 29 octombrie 2025, Digi România S.A. a finalizat cu succes oferta de obligațiuni senioare garantate în valoare de 600 milioane euro, cu scadența în 2031. Tranzacția a fost majorată față de suma anunțată inițial, de 500 milioane euro, ca urmare a cererii ridicate din partea investitorilor instituționali internaționali. Fondurile obținute au fost utilizate pentru răscumpărarea integrală a obligațiunilor senioare garantate de 400 milioane euro, scadente în 2028, pentru rambursarea parțială a unor facilități bancare și a unor datorii garantate pe termen scurt, precum și pentru susținerea operațiunilor și investițiilor curente. Obligațiunile de 400 milioane euro, cu scadența în 2028, au fost răscumpărate integral la 30 octombrie 2025. Noile Obligațiuni sunt listate pe lista oficială a Euronext Dublin și se tranzacționează pe piața sa reglementată.

Indicatori comerciali în funcție de țară (RGU, mii) T3’25 T3’24 Variație (%) România 19.148 17.886 7,1% Servicii de telefonie mobilă 7.245 6.398 13,2% Televiziune cu plată (Pay-TV) 5.992 5.825 2,9% Servicii de internet fix (broadband) 5.096 4.804 6,1% Servicii de telefonie fixă 815 859 -5,1% Spania 10.263 7.941 29,2% Servicii de telefonie mobilă 6.931 5.550 24,9% Servicii de internet fix 2.431 1.809 34,4% Servicii de telefonie fixă 768 582 32,0% Televiziune cu plată 133 - 100,0%

Italia 521 475 9,7% Servicii de telefonie mobilă 521 475 9,7% Portugalia 813 - 100% Servicii de telefonie mobilă 443 - 100% Servicii de internet fix 150 - 100% Televiziune cu plată 128 - 100% Servicii de telefonie fixă 92 - 100% TOTAL 30.745 26.302 16,9%

Raportul financiar al Digi Communications la 30 septembrie 2025 este disponibil aici.

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi Romania, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Înființată în urmă cu 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.

Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București

