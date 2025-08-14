Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,1 miliarde euro, o creștere de 21% în primul semestru din 2025

• Veniturile și alte câștiguri consolidate ale Digi Communications au crescut cu 18% în T2 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 560 milioane euro, ceea ce a generat pentru S1 2025 venituri și alte câștiguri de 1.113 milioane euro (+21% față de S1 2024).

• EBITDA ajustată a fost de 168 milioane euro în T2 2025, în scădere cu 1% față de T2 2024, evoluție determinată de intensificarea operațiunilor din Portugalia, contribuind la rezultatul pentru S1 2025 de 339 milioane euro (+2% față de S1 2024).

• Grupul a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de unități generatoare de venituri (RGU), apropiindu-se de pragul de 30 milioane RGU (creștere de 17% comparativ cu S1 2024), pe întreg portofoliul de servicii – telefonie mobilă, internet fix (broadband), televiziune cu plată (Pay-TV) și telefonie fixă – în România, Spania, Italia și Portugalia.

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 560 milioane euro în T2 2025, în creștere cu 18% față de aceeași perioadă a anului precedent. EBITDA ajustată a scăzut cu 1% față de rezultatul din T2 2024, ajungând la 168 milioane euro, evoluție determinată de intensificarea operațiunilor din Portugalia, care presupune investiții inițiale ridicate pentru a susține extinderea bazei de clienți și a serviciilor pe această piață.

Această performanță este susținută de o creștere solidă în piețele strategice și se aliniază așteptărilor conducerii pentru prima jumătate a anului 2025. Astfel, în primul semestru din 2025, Grupul a înregistrat venituri și alte câștiguri consolidate de 1.113 milioane euro, în creștere cu 21% față de S1 2024, EBITDA ajustată de 339 milioane euro (+2% față de S1 2024).

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat: “Prima jumătate a anului 2025 a adus rezultate operaționale extraordinare pentru Grupul nostru, apropiindu-ne de pragul de 30 de milioane de RGU în cele patru piețe principale. România a înregistrat o creștere solidă atât a veniturilor, cât și a RGU-urilor, Spania și-a continuat expansiunea robustă, cu creșteri procentuale de două cifre, iar Italia a menținut o evoluție ascendentă atât în cifra de afaceri, cât și în numărul de clienți. Avansăm în Portugalia, având ca scop creșterea bazei noastre de clienți și îmbunătățirea eficienței noastre operaționale. Le mulțumesc tuturor clienților noștri, atât celor care ne sunt alături de decenii, cât și celor care au ales recent să aibă încredere în noi, pentru că ne permit să continuăm să creștem și să dezvoltăm permanent serviciile pe care le oferim.”

În T2 2025, Digi și-a continuat creșterea pe întreg portofoliul de servicii, atingând 29,8 milioane contracte active generatoare de venituri (RGU) în România, Spania, Italia și Portugalia. Aceasta reprezintă o creștere de 17% față de T2 2024, pe o bază absolută.

Segmentul de servicii de telefonie mobilă se remarcă prin generarea celui mai mare număr de RGU în cadrul Grupului, reprezentând 49% din totalul clienților pe cele patru piețe. Menținând dinamica din trimestrele precedente, în T2 2025, segmentul de servicii de telefonie mobilă a atins 14,5 milioane RGU, în creștere cu 22%, incluzând clienții de telefonie mobilă din România, Spania, Italia și Portugalia.

În România, segmentul de servicii de telefonie mobilă a ajuns la 7 milioane RGU la finalul T2 2025, în creștere cu 13% față de T2 2024. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 7% în T2 2025 față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 5 milioane RGU, în timp ce segmentul de televiziune cu plată (cablu și satelit) a crescut cu 3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, până la 6 milioane RGU. Împreună cu serviciile de telefonie fixă, numărul total de RGU pe piața din România a ajuns la 18,8 milioane la finalul T2 2025, o creștere de 7% față de T2 2024.

Operațiunile din Spania au continuat performanța solidă în T2 2025, cu numărul utilizatorilor de servicii fixe, internet și telefonie mobilă în creștere cu 29% față de T2 2024, până la 9,7 milioane RGU. Utilizatorii de servicii de telefonie mobilă au crescut cu 24%, ajungând la 6,6 milioane RGU, iar numărul clienților de internet fix a crescut cu 35%, până la 2,3 milioane.

În Italia, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 512 mii RGU la finalul T2 2025.

În Portugalia, Digi Communications a lansat operațiunile comerciale în data de 4 noiembrie 2024, oferind o gamă completă de servicii de telecomunicații, inclusiv mobil, internet prin fibră optică, televiziune și telefonie fixă. La finalul T2 2025, operațiunile din Portugalia totalizau 789 mii RGU, dintre care 420 mii erau utilizatori de servicii de telefonie mobilă și 144 mii utilizatori de servicii de internet fix.

Indicatori comerciali în funcție de țară (RGU, mii) T2’25 T2’24 Variație (%) Romania 18.821 17.561 7,1% Servicii de telefonie mobilă 7.009 6.207 12,9% Televiziune cu plată (Pay-TV) 5.957 5.773 3,2% Servicii de internet fix (broadband) 5.026 4.712 6,7% Servicii de telefonie fixă 829 869 -4,6% Spania 9.666 7.517 28,6% Servicii de telefonie mobilă 6.587 5.298 24,3% Servicii de internet fix 2.266 1.675 35,3% Servicii de telefonie fixă 723 544 32,9% Televiziune cu plată 90 - - Italia 512 456 12,3% Servicii de telefonie mobilă 512 456 12,3% Portugalia 789 - - Servicii de telefonie mobilă 420 - - Servicii de internet fix 144 - - Televiziune cu plată 127 - - Servicii de telefonie fixă 98 - - TOTAL 29.788 25.534 16,7%

Raportul financiar al Digi Communications la 30 iunie 2025 este disponibil aici.

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi Romania, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Înființată în urmă cu 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.

Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

