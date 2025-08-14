Live TV

Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,1 miliarde euro, o creștere de 21% în primul semestru din 2025

Data publicării:
1200x600px_vizuaL DIGI

• Veniturile și alte câștiguri consolidate ale Digi Communications au crescut cu 18% în T2 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 560 milioane euro, ceea ce a generat pentru S1 2025 venituri și alte câștiguri de 1.113 milioane euro (+21% față de S1 2024).

• EBITDA ajustată a fost de 168 milioane euro în T2 2025, în scădere cu 1% față de T2 2024, evoluție determinată de intensificarea operațiunilor din Portugalia, contribuind la rezultatul pentru S1 2025 de 339 milioane euro (+2% față de S1 2024).

• Grupul a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de unități generatoare de venituri (RGU), apropiindu-se de pragul de 30 milioane RGU (creștere de 17% comparativ cu S1 2024), pe întreg portofoliul de servicii – telefonie mobilă, internet fix (broadband), televiziune cu plată (Pay-TV) și telefonie fixă – în România, Spania, Italia și Portugalia.

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 560 milioane euro în T2 2025, în creștere cu 18% față de aceeași perioadă a anului precedent. EBITDA ajustată a scăzut cu 1% față de rezultatul din T2 2024, ajungând la 168 milioane euro, evoluție determinată de intensificarea operațiunilor din Portugalia, care presupune investiții inițiale ridicate pentru a susține extinderea bazei de clienți și a serviciilor pe această piață.
Această performanță este susținută de o creștere solidă în piețele strategice și se aliniază așteptărilor conducerii pentru prima jumătate a anului 2025. Astfel, în primul semestru din 2025, Grupul a înregistrat venituri și alte câștiguri consolidate de 1.113 milioane euro, în creștere cu 21% față de S1 2024, EBITDA ajustată de 339 milioane euro (+2% față de S1 2024).

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat: “Prima jumătate a anului 2025 a adus rezultate operaționale extraordinare pentru Grupul nostru, apropiindu-ne de pragul de 30 de milioane de RGU în cele patru piețe principale. România a înregistrat o creștere solidă atât a veniturilor, cât și a RGU-urilor, Spania și-a continuat expansiunea robustă, cu creșteri procentuale de două cifre, iar Italia a menținut o evoluție ascendentă atât în cifra de afaceri, cât și în numărul de clienți. Avansăm în Portugalia, având ca scop creșterea bazei noastre de clienți și îmbunătățirea eficienței noastre operaționale. Le mulțumesc tuturor clienților noștri, atât celor care ne sunt alături de decenii, cât și celor care au ales recent să aibă încredere în noi, pentru că ne permit să continuăm să creștem și să dezvoltăm permanent serviciile pe care le oferim.”

Vizual Serghei Bulgac_CEO DIGI
Serghei Bulgac, CEO al Digi Communication

În T2 2025, Digi și-a continuat creșterea pe întreg portofoliul de servicii, atingând 29,8 milioane contracte active generatoare de venituri (RGU) în România, Spania, Italia și Portugalia. Aceasta reprezintă o creștere de 17% față de T2 2024, pe o bază absolută.

Segmentul de servicii de telefonie mobilă se remarcă prin generarea celui mai mare număr de RGU în cadrul Grupului, reprezentând 49% din totalul clienților pe cele patru piețe. Menținând dinamica din trimestrele precedente, în T2 2025, segmentul de servicii de telefonie mobilă a atins 14,5 milioane RGU, în creștere cu 22%, incluzând clienții de telefonie mobilă din România, Spania, Italia și Portugalia.

În România, segmentul de servicii de telefonie mobilă a ajuns la 7 milioane RGU la finalul T2 2025, în creștere cu 13% față de T2 2024. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 7% în T2 2025 față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 5 milioane RGU, în timp ce segmentul de televiziune cu plată (cablu și satelit) a crescut cu 3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, până la 6 milioane RGU. Împreună cu serviciile de telefonie fixă, numărul total de RGU pe piața din România a ajuns la 18,8 milioane la finalul T2 2025, o creștere de 7% față de T2 2024.

Operațiunile din Spania au continuat performanța solidă în T2 2025, cu numărul utilizatorilor de servicii fixe, internet și telefonie mobilă în creștere cu 29% față de T2 2024, până la 9,7 milioane RGU. Utilizatorii de servicii de telefonie mobilă au crescut cu 24%, ajungând la 6,6 milioane RGU, iar numărul clienților de internet fix a crescut cu 35%, până la 2,3 milioane.

În Italia, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 512 mii RGU la finalul T2 2025.

În Portugalia, Digi Communications a lansat operațiunile comerciale în data de 4 noiembrie 2024, oferind o gamă completă de servicii de telecomunicații, inclusiv mobil, internet prin fibră optică, televiziune și telefonie fixă. La finalul T2 2025, operațiunile din Portugalia totalizau 789 mii RGU, dintre care 420 mii erau utilizatori de servicii de telefonie mobilă și 144 mii utilizatori de servicii de internet fix.

Indicatori comerciali în funcție de țară (RGU, mii)

T2’25

T2’24

Variație (%)

Romania

18.821

17.561

7,1%

Servicii de telefonie mobilă

7.009

6.207

12,9%

Televiziune cu plată (Pay-TV)

5.957

5.773

3,2%

Servicii de internet fix (broadband)

5.026

4.712

6,7%

Servicii de telefonie fixă

829

869

-4,6%

Spania

9.666

7.517

28,6%

Servicii de telefonie mobilă

6.587

5.298

24,3%

Servicii de internet fix

2.266

1.675

35,3%

Servicii de telefonie fixă

723

544

32,9%

Televiziune cu plată

90

-

-

Italia

512

456

12,3%

Servicii de telefonie mobilă

512

456

12,3%

Portugalia

789

-

-

Servicii de telefonie mobilă

420

-

-

Servicii de internet fix

144

-

-

Televiziune cu plată

127

-

-

Servicii de telefonie fixă

98

-

-

TOTAL

29.788

25.534

16,7%

Raportul financiar al Digi Communications la 30 iunie 2025 este disponibil aici.

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi Romania, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Înființată în urmă cu 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.
Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
elev
5
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
Digi Sport
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Putin
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin, dar fără armata de...
economie bani crestere salariu foto ins insse ro 06 08 2015
Creștere firavă a economiei României, anunțată de INS: doar 0,3%. Cât...
ilustratie elev scoala
Ministerul Educației propune noi reguli pentru bursele școlare ale...
pensie, bani
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat...
Ultimele știri
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny. Cum arată ordonanța care își propune „atenuarea riscului fiscal”
Alexandru Nazare cere Consiliului Concurenței să verifice cum stabilesc prețurile marile magazine: „Anumite prețuri se și rotunjesc”
Alertă în Alaska: risc de inundații catastrofale din cauza topirii unui ghețar
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vizual Digi Communications
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate și alte venituri de 532 milioane de euro în primele trei luni din 2025
hoi@aarongodderis.com
Lansarea Digi Belgia, primită cu entuziasm de clienți și media
Vizual Digi Communications
Digi Communications N.V. raportează venituri și alte câștiguri consolidate de 1,414 miliarde euro în primele nouă luni ale anului 2024
1280x720px_Vizual comunicat Cyber Monday
La DIGI, continuă sărbătoarea ofertelor speciale de Cyber Monday
Vizual Black Friday 2024
DIGI intră în competiția reducerilor de Black Friday
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Melania Trump îl dă în judecată pe Hunter Biden! Cere despăgubiri de 1 miliard de dolari după dezvăluirile...
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Direct! Luis Enrique a spus-o pe față, după ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham și a câștigat Supercupa
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Maria Shriver, surprinsă cu bărbatul despre care presa susține că ar fi iubitul ei. Este prima apariție...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...