Live TV

Digi Communications propune distribuirea de acțiuni gratuite

Data publicării:
cladire_www.digi24.ro 1280px × 720px

• Digi Communications N.V. propune recompensarea acționarilor prin emiterea de acțiuni gratuite, cu o distribuire pro-rata
• Inițiativa presupune conversia unei părți din profiturile anilor anteriori și a rezervelor în capital social, fără nicio contribuție în numerar din partea investitorilor
• Emiterea de acțiuni propusă este așteptată să susțină lichiditatea prin creșterea numărului de acțiuni DIGI disponibile la tranzacționare

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, a propus distribuirea de acțiuni gratuite (dividend în acțiuni) către acționarii săi, subiect ce va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru data de 20 martie 2026. Propunerea are ca obiectiv recunoașterea sprijinului pe termen lung al acționarilor prin conversia unei părți din rezultatul reportat și rezervele generale ale Companiei în capital social și distribuirea, cu titlu gratuit, a unor acțiuni nou emise, proporțional cu deținerile fiecărui investitor.

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat:Considerăm această propunere o modalitate de a le mulțumi acționarilor noștri pentru încrederea și angajamentul lor pe termen lung față de Digi. Prin distribuirea de acțiuni gratuite, ne propunem să susținem în continuare lichiditatea și să îmbunătățim accesibilitatea acțiunilor DIGI pe Bursa de Valori București.

Vizual Serghei Bulgac_CEO DIGI
Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications

Conform propunerii, Digi Communications ar urma să emită până la două noi acțiuni de Clasa A pentru fiecare acțiune existentă de Clasa A și până la două noi acțiuni de Clasa B pentru fiecare acțiune existentă de Clasa B, prin capitalizarea unei părți a profiturilor din anii precedenți, precum și a rezervelor, pentru o valoare totală de până la 13 milioane de euro. În urma distribuirii de acțiuni gratuite, numărul total de acțiuni ar urma să crească de la 100 de milioane pana maximum 300 de milioane, din care ar fi emise aproximativ 193,7 milioane de acțiuni de Clasa A și 106,3 milioane de acțiuni de Clasa B. În linie cu practica pieței în cazul distribuirii de acțiuni gratuite, inițiativa va menține structura acționariatului Companiei, acționarii păstrându-și participațiile proporționale.

Prin creșterea numărului de acțiuni aflate în circulație, distribuirea de acțiuni gratuite este așteptată să contribuie la îmbunătățirea activității de piață și la condiții de tranzacționare mai eficiente pentru investitori. Totodată, un număr mai mare de acțiuni poate spori accesibilitatea titlurilor pe piață, menținând în același timp valoarea deținută de fiecare acționar.

Acțiunile gratuite ar urma să fie alocate automat acționarilor înregistrați la data de referință, prin intermediul Depozitarului Central din România și al registrului acționarilor Companiei, în conformitate cu calendarul de decontare care urmează să fie stabilit de Consiliul de Administrație.

Dacă hotărârea va fi aprobată de către acționari, emiterea acțiunilor gratuite este preconizată să aibă loc cel târziu până la data de 30 iunie 2026, calendarul exact și detaliile tehnice urmând să fie comunicate ulterior.

Despre Digi Communications N.V.
Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi Romania, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Înființată în urmă cu 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.
Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
4
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
parc cu zapada si iarba verde si o fata
5
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două...
Cora Schumacher n-a stat pe gânduri, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
Digi Sport
Cora Schumacher n-a stat pe gânduri, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
1200x600px_vizuaL DIGI
Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,1 miliarde euro, o creștere de 21% în primul semestru din 2025
Vizual Digi Communications
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate și alte venituri de 532 milioane de euro în primele trei luni din 2025
Vizual Digi Communications
Digi Communications N.V. raportează o evoluție susținută a numărului de RGU și o creștere a veniturilor în al 3-lea trimestru din 2022
Vizual Digi Communications
Digi Communications N.V. raportează o creștere robustă a bazei de utilizatori și a veniturilor în al doilea trimestru al anului 2022
grafica reprezentand compania de comunicatii digi
Grupul DIGI COMMUNICATIONS N.V. anunță rezultatele financiare după al doilea trimestru al anului 2021
Recomandările redacţiei
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE privind reforma...
ccr inquam octav ganea
Augustin Zegrean și Tudorel Toader explică ce se poate întâmpla după...
medici in spital
Premierul aduce în discuție obligarea medicilor să profeseze în...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dacian Dragoș rămâne judecător al CCR. Curtea de Apel București...
Ultimele știri
Un bărbat din Mehedinți este cercetat penal după ce și-a amenajat în propria casă o sală de jocuri de noroc
Trump trasează „linia roșie” pentru Israel înaintea întâlnirii cu Netanyahu: anexarea Cisiordaniei, exclusă
Un bucureștean fură scuterul unui nepalez, dar nu reușește să-l pornească. Imagini de pe camerele de supraveghere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antonela a cerut, Lionel Messi a spus ”DA”: revenire spectaculoasă!
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
Ianuarie Pensie limită vârstă: 3.118 lei, invaliditate: 1.092 lei, speciale: 25.477. Când vor crește? Cu cât?
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani