Digi Communications propune distribuirea de acțiuni gratuite

• Digi Communications N.V. propune recompensarea acționarilor prin emiterea de acțiuni gratuite, cu o distribuire pro-rata

• Inițiativa presupune conversia unei părți din profiturile anilor anteriori și a rezervelor în capital social, fără nicio contribuție în numerar din partea investitorilor

• Emiterea de acțiuni propusă este așteptată să susțină lichiditatea prin creșterea numărului de acțiuni DIGI disponibile la tranzacționare

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, a propus distribuirea de acțiuni gratuite (dividend în acțiuni) către acționarii săi, subiect ce va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru data de 20 martie 2026. Propunerea are ca obiectiv recunoașterea sprijinului pe termen lung al acționarilor prin conversia unei părți din rezultatul reportat și rezervele generale ale Companiei în capital social și distribuirea, cu titlu gratuit, a unor acțiuni nou emise, proporțional cu deținerile fiecărui investitor.

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat: „Considerăm această propunere o modalitate de a le mulțumi acționarilor noștri pentru încrederea și angajamentul lor pe termen lung față de Digi. Prin distribuirea de acțiuni gratuite, ne propunem să susținem în continuare lichiditatea și să îmbunătățim accesibilitatea acțiunilor DIGI pe Bursa de Valori București.”

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications

Conform propunerii, Digi Communications ar urma să emită până la două noi acțiuni de Clasa A pentru fiecare acțiune existentă de Clasa A și până la două noi acțiuni de Clasa B pentru fiecare acțiune existentă de Clasa B, prin capitalizarea unei părți a profiturilor din anii precedenți, precum și a rezervelor, pentru o valoare totală de până la 13 milioane de euro. În urma distribuirii de acțiuni gratuite, numărul total de acțiuni ar urma să crească de la 100 de milioane pana maximum 300 de milioane, din care ar fi emise aproximativ 193,7 milioane de acțiuni de Clasa A și 106,3 milioane de acțiuni de Clasa B. În linie cu practica pieței în cazul distribuirii de acțiuni gratuite, inițiativa va menține structura acționariatului Companiei, acționarii păstrându-și participațiile proporționale.

Prin creșterea numărului de acțiuni aflate în circulație, distribuirea de acțiuni gratuite este așteptată să contribuie la îmbunătățirea activității de piață și la condiții de tranzacționare mai eficiente pentru investitori. Totodată, un număr mai mare de acțiuni poate spori accesibilitatea titlurilor pe piață, menținând în același timp valoarea deținută de fiecare acționar.

Acțiunile gratuite ar urma să fie alocate automat acționarilor înregistrați la data de referință, prin intermediul Depozitarului Central din România și al registrului acționarilor Companiei, în conformitate cu calendarul de decontare care urmează să fie stabilit de Consiliul de Administrație.

Dacă hotărârea va fi aprobată de către acționari, emiterea acțiunilor gratuite este preconizată să aibă loc cel târziu până la data de 30 iunie 2026, calendarul exact și detaliile tehnice urmând să fie comunicate ulterior.

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi Romania, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Înființată în urmă cu 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.

Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

