DIGI deschide oficial sezonul reducerilor de Black Friday: prețuri reduse la jumătate, timp de un an

În perioada 5–8 noiembrie 2026 , DIGI derulează campania de Black Friday , prin care abonații rezidențiali se vor bucura de reduceri de 50% la serviciile de internet, televiziune, telefonie mobilă și fixă, pentru primele 12 luni de contract;

, DIGI derulează campania de , prin care abonații rezidențiali se vor bucura de reduceri de 50% la serviciile de internet, televiziune, telefonie mobilă și fixă, pentru primele 12 luni de contract; Promoția poate fi accesată rapid și confortabil online, pe DIGI.ro sau în aplicația mobilă, la numărul de call center ( 031.400.4600 ), dar și fizic, în toate punctele de prezență DIGI din țară și prin intermediul agenților de teren. Magazinele cu program normal vor fi deschise sâmbătă până la ora 14:00, iar locațiile aflate în centrele comerciale vor funcționa conform orarului obișnuit.

Pregătirile au luat sfârșit și DIGI dă startul celei mai așteptate sesiuni de cumpărături din an: Black Friday! De joi, 5 noiembrie, ora 20:00, și până duminică, 8 noiembrie, ora 23:59, clienții rezidențiali, noi sau existenți, sunt întâmpinați cu un discount special de 50% din valoarea abonamentului, acordat pentru primele 12 luni consecutive, indiferent dacă optează pentru un serviciu nou, trecerea la un pachet superior, portarea unui număr sau activarea unei extraopțiuni.

Unul dintre cele mai atractive pachete este Nelimitat, al cărui cost scade progresiv odată cu achiziționarea mai multor numere, putând coborî până la doar 1,50 euro/lună pentru fiecare patru linii adăugate, o alternativă convenabilă pentru întreaga familie. Oferta se adresează atât clienților postpaid, cât și celor prepaid și include: date mobile și minute nelimitate în toate rețelele naționale fixe și mobile, SMS-uri nelimitate în rețeaua DIGI, precum și 3.000 de minute internaționale către principalele rețele mobile din SUA, Canada și Uniunea Europeană, minute nelimitate și până la 7,6 GB de trafic de date în roaming SEE. Avantajele comerciale sunt dublate de calitatea conectivității DIGI, recunoscută de Opensignal drept „Cea mai premiată rețea mobilă din România”.

Surprizele de Black Friday continuă și în privința serviciului de televiziune, unde abonații pot alege dintre TV Analogic și TV Digital, la valori cuprinse între 2,75 euro/lună și 3,13 euro/lună, în primul an de contract. Pentru cei interesați de conținut mai variat în materie de divertisment, Digital SkyShowtime îmbogățește grila cu sute de programe TV, două canale liniare (SkyShowtime 1 și SkyShowtime 2) și platforma dedicată de streaming SkyShowtime, la numai 4 euro/lună. Pentru un plus de calitate și entertainment, promoția de 50% se aplică și extraopțiunilor din portofoliu, oferindu-le clienților posibilitatea de a-și personaliza experiența TV prin activarea opțiunii 4K (la 0,63 euro/lună, cu acces la canale precum DIGI 4K, Eurosport 4K și Love Nature 4K) sau Film Now (la 0,30 euro/lună).

De la semnalul care ne însoțește oriunde, la cel care ține casa conectată, DIGI aduce vești bune și pentru utilizatorii de internet fix. Abonamentele FiberLink 500 și FiberLink 1000, cu viteze garantate de download de până la 500 Mbps sau 940 Mbps, primul router gratuit și spațiu generos de stocare de maximum 50 GB în DIGI Storage, sunt disponibile la tarife preferențiale de 3,13 euro/lună, respectiv 4,13 euro/lună.

Mai multe detalii despre campanie pot fi consultate pe pagina: www.digi.ro/blackfriday.

Campania se încheie duminică, 8 noiembrie 2026, la ora 23:59. Reducerea este valabilă pentru contractele semnate pe o perioadă de 24 de luni și nu poate fi cumulată cu alte oferte aflate în desfășurare. Promoția la abonamentele de mobil poate fi cumulată cu achiziția telefoanelor în 12 rate, dar nu și cu opțiunea de plată în 24 de rate.

DIGI este un jucător de referință pe piața telecomunicațiilor din România, cu o gamă diversificată de servicii, precum: internet în bandă largă, televiziune prin cablu și satelit de tip DTH, telefonie mobilă și fixă. Conform celui mai recent raport ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații), publicat în iunie 2026, compania își menține poziția de lider pe toate segmentele. La finalul anului 2025, potrivit acelorași date statistice ANCOM, DIGI a devenit, în premieră, operatorul cu cel mai mare număr de SIM-uri active la nivel național, totalul acestora depășind pragul de 7,7 milioane.

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV), telefonie fixă și comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de vârf. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content online Digi TV.

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Departamentul Comunicare și CSR

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Telefon: +40 31 400 42 44

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Editor : A.D.V.