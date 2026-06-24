DIGI este acum rețeaua mobilă cu cei mai mulți utilizatori, potrivit ultimului raport ANCOM

• DIGI ocupă, în premieră, locul întâi în clasamentul furnizorilor de telecomunicații mobile, după numărul de cartele SIM active, conform datelor statistice ANCOM aferente semestrului al II-lea 2025, publicate în iunie 2026;

• Astfel, la finalul anului 2025, DIGI este rețeaua preferată de peste 7,7 milioane de români, cu o cotă de piață înregistrată de aproape 34%, pe întreg segmentul de telefonie mobilă.

Cel mai recent raport al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) din iunie 2026, aferent celui de-al doilea semestru al anului 2025, confirmă că DIGI este liderul pieței furnizorilor de serviciile de telefonie și date mobile, la 20 de ani de la intrarea pe această piață dominată de marii operatori europeni.

Performanțele atinse de DIGI sunt o consecință firească a efortului permanent și a investițiilor constante în infrastructură, dublate de perseverență, inovație, muncă asiduă și alinierea politicii tarifare la cerințele reale și la puterea de cumpărare specifice României.

În premieră de la lansarea serviciului, DIGI atinge o cotă de piață de aproape 34% după numărul total de SIM-uri ”active”, ocupând primul loc în clasamentul furnizorilor de serviciile de telefonie și date mobile din România. În același timp, performanța DIGI este validată și la categoria abonamentelor de telefonie mobilă destinate persoanelor fizice, cu un procent de peste 48%. Astfel, aproape unul din doi abonați rezidențiali din România a ales rețeaua mobilă DIGI.

Pe parcursul anului 2025, DIGI a atras prin portare peste 700.000 de numere de telefonie mobilă de la ceilalți competitori, plasându-se astfel pe prima poziție în ierarhia operatorilor după cantitatea totală a numerelor de telefonie mobilă primite. Extinderea portofoliului de clienți este susținută de o ofertă comercială competitivă, construită în jurul unor beneficii apreciate de utilizatori: trafic de date și minute naționale nelimitate, condiții avantajoase în roaming, apeluri internaționale incluse către destinații importante și opțiuni convenabile pentru contractarea terminalelor mobile.

„Rezultatele obținute reflectă, înainte de toate, încrederea pe care o primim zi de zi, de peste două decenii, de la milioane de români. Prezența în fruntea clasamentului pe segmentul de comunicații mobile din țară, evidențiată de datele raportului ANCOM, este pentru noi o onoare, dar, în egală măsură, și o responsabilitate. Acest fapt ne motivează să continuăm investițiile în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, astfel încât să oferim servicii și mai performante, accesibile și adaptate nevoilor utilizatorilor noștri. Rămânem fideli acelorași principii: soluții fiabile, la standarde ridicate, dublate de o politică tarifară transparentă, stabilă și corectă față de abonați.”, a declarat Serghei Bulgac, Director General DIGI Romania.

Totodată, DIGI își menține statutul de furnizor cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din România, serviciile fiind disponibile pentru 98,6% din populație. Tehnologia 5G, funcțională în peste 500 de localități, completează rețeaua 4G cu acoperire națională prin rate superioare de transfer și timpi reduși de răspuns pentru o conectivitate optimă, fără compromisuri.

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și comunicații mobile, oferind și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania operează în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi TV.

Pentru mai multe informaţii:

Departamentul Comunicare și CSR

comunicare@digi.ro

Telefon: +40 31 400 42 44

www.DIGI.ro

https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.