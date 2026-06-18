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DIGI lansează plata facturilor prin RoPay, în parteneriat cu ING Bank: gratuit, sigur, instant

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DIGI devine primul furnizor de telecomunicații din România care integrează sistemul național RoPay pentru achitarea facturilor, în parteneriat cu ING Bank România și TRANSFOND. Soluția complet digitală le permite abonaților DIGI să efectueze plăți instant, direct din aplicațiile bancare, eliminând necesitatea introducerii manuale a datelor cardului. Noua funcționalitate este disponibilă atât pentru plăți de tip e-commerce, cât și pentru cele realizate prin scanarea codului QR inclus direct pe factură.

Suntem mândri să fim primul operator telecom din România care implementează sistemul RoPay. Alinierea cu cele mai avansate standarde tehnologice și investițiile constante în infrastructura digitală fac parte din ADN-ul DIGI, iar adoptarea RoPay la nivel național reprezintă o oportunitate majoră de a simplifica și de a securiza plățile online pentru milioane de români. Integrarea acestui sistem în fluxul nostru operațional este un pas firesc pe care îl facem pentru a veni în sprijinul clienților noștri astfel încât achitarea facturilor să fie o experiență facilă, rapidă și extrem de sigură.", a declarat Serghei Bulgac, Director General DIGI Romania.

Echipa ING crede foarte mult în soluția RoPay, ca opțiune de serviciu național de plăți, fie că vorbim de soluții pentru comercianți sau transferuri între indivizi. Este Instant, indiferent de bancă, și este gratuit pentru persoanele fizice. În plus, folosind opțiunea RoPay pentru plata online și, deci, evitând să mai introduci sau să salvezi datele cardului, ai un plus de siguranță cibernetică. Așa că ne bucurăm să vedem tot mai mulți comercianți alăturându-se și prima premieră în telecom, cu DIGI.", a completat Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

„Extinderea RoPay în sectorul de telecomunicații, prin parteneriatul cu DIGI, oferă clienților români o soluție digitală modernă, pentru o activitate pe care o realizează lunar și care le ”economisește” minutele bune pe care le-ar fi irosit introducând detaliile facturii, ale cardului și alte informații. Prin noul flux optimizat, plata unei facturi devine un proces simplu, intuitiv și rapid, fără pași inutili, garantând în același timp siguranța tranzacției și controlul deplin al clientului asupra fiecărei plăți.”, a afirmat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

Abonații DIGI vor avea la dispoziție trei modalități de a efectua plata facturii prin RoPay, fără comisioane sau alte costuri suplimentare:

• De pe telefon: În aplicația DIGI sau pe site-ul www.digi.ro, clienții pot alege opțiunea RoPay, apoi selecta banca dorită. Utilizatorii vor fi redirecționați automat către aplicația lor bancară, unde suma, contul și detaliile facturii sunt deja completate. Pentru finalizarea tranzacției, va fi necesară doar confirmarea plății.

• De pe desktop sau laptop: În contul de client DIGI, de pe site-ul www.digi.ro, după selectarea opțiunii de achitare a facturii, abonații pot continua operațiunea de plată prin RoPay. În acest caz, se va afișa un cod QR care trebuie scanat prin intermediul aplicației de mobile banking instalate pe telefon. Tranzacția se finalizează prin autorizarea plății în aplicație.

• Cod QR disponibil pe factura DIGI (PDF sau tipărită): DIGI generează un cod QR pe toate facturile emise abonaților, care odată scanat prin aplicația bancară mobilă, va permite efectuarea și confirmarea plății direct în aplicație.

Astfel, tranzacțiile sunt procesate instant, iar sumele se debitează direct în contul DIGI, fără a mai fi necesară salvarea datelor cardului sau introducerea manuală a informațiilor, precum datele cardului sau numărul de factură.

Despre Grupul DIGI
DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.
Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content online Digi TV.

Despre ING Bank România
ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,9 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri.

Despre TRANSFOND
TRANSFOND, administratorul și operatorul Casei de Compensare Automată a plăților interbancare de retail, este principalul partener al comunității financiar-bancare din România în domeniul plăților interne și transfrontaliere, atât în lei, cât și în euro, exploatând la maximum infrastructura şi know-how-ul de care dispune. Acționariatul este format din Banca Națională a României și 16 bănci comerciale active pe piața locală. Compania a dezvoltat soluții de referință pentru piața financiară și pentru utilizatorii finali, precum RoPay, Plăți Instant, Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB). Pentru mai multe informații: www.transfond.ro, www.ropay.ro, www.platiinstant.ro.

Pentru mai multe informaţii:

Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.

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