DIGI preia activitatea de cartele preplătite Telekom și își consolidează rețeaua mobilă

Grupul DIGI anunță finalizarea tranzacției aferente preluării activității de servicii mobile preplătite și a unor active de la Telekom România. Compania își propune să furnizeze clienților de cartele preplătite Telekom serviciile DIGI, cu un plus de calitate, acoperire mai mare și să asigure beneficii comerciale cel puțin la fel de atractive.

Activitatea de cartele preplătite achiziționate este completată de preluarea unor active de la Telekom Romania Mobile Communication, respectiv licențe de spectru și turnuri de telecomunicații. Acestea sunt menite să adauge valoare și calitate serviciilor furnizate atât clienților existenți ai DIGI, cât și celor preluați de la Telekom.

„Le urăm bun-venit utilizatorilor de cartele preplătite Telekom în rețeaua DIGI, rețeaua cu cea mai bună acoperire, și ne propunem să le furnizăm servicii de calitate superioară la prețuri competitive. În același timp, le mulțumim abonaților noștri pentru încredere și îi informăm că această tranzacție va îmbunătăți calitatea serviciilor de voce și date mobile, va extinde acoperirea și va asigura servicii mai rapide și mai fiabile. Tranzacția face parte din planul nostru de dezvoltare strategică, prin care investim constant în rețea și tehnologie de vârf pentru a oferi tuturor utilizatorilor acces la o conectivitate performantă”, a declarat Serghei Bulgac, Director General al DIGI Romania.

Utilizatorii cartelelor preplătite ai Telekom România vor fi informați prin SMS cu privire la schimbarea operatorului, respectiv continuarea furnizării serviciilor de comunicații mobile prin intermediul rețelei DIGI. Operațiunea de preluare efectivă a furnizării se va realiza gradual, începând cu luna noiembrie 2025. Clienții vor beneficia de servicii mobile în condiții comerciale cel puțin la fel de avantajoase, cu păstrarea creditului existent la data când furnizarea serviciului va fi asigurată prin rețeaua DIGI.

DIGI își reafirmă astfel angajamentul de a oferi soluții de conectivitate de ultimă generație, stabile și accesibile, printr-o rețea în continuă dezvoltare, capabilă să răspundă nevoilor tot mai diverse ale consumatorilor. Extinderea infrastructurii și investițiile în tehnologii moderne 4G și 5G permit companiei să asigure o performanță ridicată a serviciilor furnizate clienților săi, oferind cea mai bună acoperire, viteze și experiențe superioare de navigare și streaming.

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi online, radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi Online.

