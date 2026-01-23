Live TV

DIGI, principala destinație a portărilor mobile din România în 2025

Data publicării:
1280x720px_comunicat (1)

• În 2025, DIGI a rămas opțiunea preferată de portare pentru utilizatorii care au decis să își schimbe operatorul de telefonie mobilă. Conform datelor publicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), compania a atras 782.975 de numere din alte rețele, echivalentul a 53,85% din totalul transferurilor efectuate la nivel național, în intervalul ianuarie-decembrie 2025;

• Cu o prezență constantă în fruntea clasamentului de peste 17 ani, încă de la introducerea portabilității în România, DIGI a depășit pragul de 6 milioane de linii mobile primite în propria rețea. Mai mult de jumătate dintre acestea, au fost adăugate doar în ultimii patru ani, perioadă care concentrează cea mai semnificativă creștere și confirmă interesul tot mai puternic al utilizatorilor față de serviciile DIGI.

În ansamblu, pe parcursul anului trecut, segmentul de portabilitate a însumat peste 1,45 milioane de numere migrate între rețele. Cu 782.975 de numere preluate de la ceilalți competitori, DIGI a cumulat o cotă de 53,85% din totalul înregistrat, conform raportului publicat de ANCOM în ianuarie 2026, impunându-se astfel ca principala alternativă de portare. Practic, unul din doi români care și-au mutat linia mobilă a optat pentru DIGI. Performanța și stabilitatea rețelei, extinderea continuă a acoperirii și oferta comercială accesibilă au stat la baza rezultatelor din 2025.

Atractivitatea rețelei DIGI este susținută de o serie de beneficii care conving, lună de lună, zeci de mii de abonați să contracteze serviciile companiei: date mobile și minute nelimitate în orice rețea națională fixă și mobilă, tarife foarte competitive în roaming, minute internaționale către principalele rețele din SUA, Canada și Uniunea Europeană, SMS-uri nelimitate în rețeaua proprie, precum și condiții avantajoase la achiziția de telefoane.

"Le suntem profund recunoscători milioanelor de clienți pentru încrederea acordată, de aproape două decenii, serviciilor noastre de telefonie mobilă. Este dovada unei relații construite în timp, care ne onorează și ne responsabilizează să rămânem atenți la nevoile și așteptările lor. Ne dorim să le răspundem printr-o conectivitate de calitate, la prețuri corecte, și o rețea stabilă pe care să se poată oricând baza. Vom continua să investim în extinderea acoperirii și în tehnologii moderne, astfel încât fiecare român care ne alege să se bucure de o experiență de utilizare tot mai bună”, a declarat Serghei Bulgac, CEO DIGI Communications.

Prin investiții permanente în modernizarea infrastructurii și integrarea tehnologiilor de ultimă generație, compania gestionează peste 7,2 milioane de conexiuni mobile (cifre valabile pentru trimestrul III 2025) și deține o cotă de piață de 46,1% pe segmentul abonamentelor de telefonie mobilă pentru persoane fizice, conform datelor statistice ANCOM pentru iunie 2025.

DIGI își păstrează statutul de furnizor cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din România, serviciile fiind disponibile pentru 98,6% din populație. Totodată, tehnologia 5G, activă în peste 500 de localități, completează această performanță prin viteze superioare de transfer, fiabilitate ridicată și timpi reduși de răspuns pentru o conectivitate optimă, fără compromisuri.

Despre Grupul DIGI
DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania operează în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi TV.

Pentru mai multe informaţii:
Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

