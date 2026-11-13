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Digi, raportează venituri consolidate de 1.8 miliarde € la nouă luni în 2026, în creștere cu 11%

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  • Veniturile consolidate ale Digi Communications au crescut în T3 2026 cu 13% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 633 milioane euro, ceea ce a condus la venituri de 1.8 miliarde euro în 9L 2026, în creștere cu 11% comparativ cu 9L 2025.
  • EBITDA ajustată (excluzând leasingurile operaționale) a ajuns la 197 milioane euro în T3 2026, în creștere cu 26% față de aceeași perioadă din 2025, iar EBITDA ajustată pentru 9L 2026 a ajuns la 528 milioane euro, în creștere cu 21% față de anul precedent.
  • Grupul a realizat o creștere semnificativă a numărului de contracte generatoare de venituri (RGU), ajungând la 35,1 milioane RGU la 30 septembrie 2026 (+14% față de 30 septembrie 2025), la nivelul întregului portofoliu de servicii – telefonie mobilă, internet fix (broadband), televiziune cu plată (Pay-TV) și telefonie fixă în România, Spania, Portugalia și Italia.

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate de 633 milioane euro în al treilea trimestru din 2026, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. EBITDA ajustată (excluzând leasingurile operaționale) pentru T3 2026 a crescut cu 26% comparativ cu rezultatul din T3 2025, ajungând la 197 milioane euro. În consecință, în primele nouă luni din 2026, Grupul a înregistrat venituri consolidate de 1.8 miliarde euro, în creștere cu 11% față de 9L 2025, și o EBITDA ajustată de 528 milioane euro, în creștere cu 21% comparativ cu 9L 2025.

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat: „Atingerea pragului de 35 de milioane de relații contractuale (RGU) la nivelul Grupului reprezintă o realizare importantă pentru întreaga echipă DIGI. În ultimul an, am crescut baza de clienți cu 4,2 milioane de relații contractuale, această creștere puternică fiind susținută de Spania și România. Suntem, de asemenea, mândri că am depășit pragul de 1 milion de relații contractuale în Portugalia, la doar doi ani de la lansarea operațiunilor. Este încurajator să vedem că atât operațiunile noastre de pe piețele consacrate, cât și cele de pe piețele noi contribuie la progresul Grupului. Ne bucură, în egală măsură, performanța financiară solidă. EBITDA aferentă celui de-al treilea trimestru a ajuns la 197 de milioane de euro, în creștere cu 40 de milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste rezultate reflectă încrederea pe care ne-o acordă clienții și eforturile susținute ale echipelor noastre. Pe măsură ce continuăm să ne dezvoltăm, prioritățile noastre rămân aceleași: să oferim servicii de calitate la prețuri accesibile și să investim în rețelele noastre pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților.”

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Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications

În T3 2026, Digi a continuat să crească la nivelul întregului portofoliu de servicii, ajungând la 35,1 milioane de contracte generatoare de venituri (RGU) în România, Spania, Portugalia și Italia. Aceasta reprezintă o creștere de 14% față de aceeași perioadă din 2025.
Segmentul de servicii de telefonie mobilă se evidențiază ca principal generator de RGU în cadrul portofoliului de servicii al Grupului, reprezentând 52% din totalul clienților pe cele patru piețe. Menținând dinamica din trimestrele anterioare, în T3 2026, segmentul de telefonie mobilă a ajuns la 18,3 milioane RGU, în creștere cu 19% comparativ cu T3 2025, incluzând clienții de telefonie mobilă din România, Spania, Portugalia și Italia.

În România, segmentul serviciilor de telefonie mobilă a rămas cel mai mare, atingând 8,8 milioane RGU la finalul T3 2026, o evoluție pozitivă de 21% comparativ cu T3 2025. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 4% în T3 2026 comparativ cu T3 2025, ajungând la 5,3 milioane RGU, în timp ce segmentul de televiziune cu plată (cablu și satelit) a crescut cu 1% față de aceeași perioadă a anului anterior, până la 6,1 milioane RGU. Împreună cu serviciile de telefonie fixă, numărul total de RGU pe piața din România a ajuns la 20,9 milioane de clienți la finalul T3 2026, în creștere cu 9% comparativ cu T3 2025.

Operațiunile din Spania au continuat evoluția solidă în T3 2026, numărul utilizatorilor de servicii fixe, internet și telefonie mobilă crescând cu 22% comparativ cu T3 2025, până la 12,6 milioane RGU. Numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 18%, până la 8,3 milioane RGU, iar cel al utilizatorilor de internet fix cu 27%, până la 3,1 milioane.

În Portugalia, unde Digi oferă o gamă completă de servicii de telecomunicații, inclusiv telefonie mobilă, internet prin fibră optică, televiziune și telefonie fixă, numărul de RGU a ajuns la 1,0 milion, în creștere cu 27% față de aceeași perioadă din 2025, dintre care 591 mii erau utilizatori de servicii de telefonie mobilă și 204 mii utilizatori de servicii de internet fix.

În Italia, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 4% comparativ cu perioada similară din 2025, ajungând la 596 mii RGU la finalul T3 2026.

Indicatori comerciali în funcție de țară (RGU, mii)

T3’26

T3’25

Variație (%)

România

20.867

19.148

9%

Servicii de telefonie mobilă

8.757

7.245

20,9%

Televiziune cu plată (Pay-TV)

6.062

5.992

1,2%

Servicii de internet fix (broadband)

5.291

5.096

3,8%

Servicii de telefonie fixă

757

815

-7,1%

Spania

12.648

10.399

22%

Servicii de telefonie mobilă

8.335

7.067

17,9%

Servicii de internet fix

3.078

2.431

26,6%

Servicii de telefonie fixă

950

768

23,7%

Televiziune cu plată

285

133

114,3%

Portugalia

1.029

813

27%

Servicii de telefonie mobilă

591

443

33,4%

Servicii de internet fix

204

150

36,0%

Televiziune cu plată

156

128

21,9%

Servicii de telefonie fixă

78

92

-15,2%

Italia

596

574

3,8%

Servicii de telefonie mobilă

596

574

3,8%

TOTAL

35.140

30.934

13,6%

Raportul financiar al Digi Communications la 30 septembrie 2026 este disponibil aici.

Despre Digi Communications N.V.
Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi România, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia, Marea Britanie și Belgia. Înființată acum mai bine de 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.

Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

Editor : A.D.V.

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