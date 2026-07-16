DIGI Spain debutează la tranzacționare pe bursele de valori din Spania, în urma unei oferte publice inițiale de succes

• Acțiunile DIGI Spain au început tranzacționarea pe bursele de valori din Spania sub simbolul bursier „DIGIS”;

• În cadrul ofertei publice inițiale (IPO), compania a atras aproximativ 287 milioane de euro, fiind evaluată la o capitalizare bursieră inițială de aproximativ 1,7 miliarde de euro; valoarea ofertei poate fi majorată până la 330 milioane de euro în cazul în care agentul de stabilizare își exercită opțiunea de supra-alocare acordată de Digi România;

• Oferta s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor instituționali internaționali și locali, aceasta fiind suprasubscrisă de mai multe ori;

• În urma finalizării cu succes a IPO-ului, DIGI Communications deține în continuare aproximativ 80% din capitalul social al DIGI Spain.

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, anunță că acțiunile subsidiarei sale din Spania, DIGI Spain Telecom S.A.U. („DIGI Spain”), au intrat la tranzacționare astăzi, 16 iulie 2026, pe bursele de valori din Spania, prin Sistemul de Interconectare Bursieră (Mercado Continuo), sub simbolul bursier „DIGIS”.

Listarea are loc în urma finalizării cu succes a ofertei publice inițiale a DIGI Spain, prin care au fost atrase aproximativ 287 milioane de euro, în cadrul unei oferte primare și secundare, suprasubscrisă de mai multe ori, ceea ce reflectă interesul puternic manifestat atât de investitorii instituționali internaționali, cât și de cei locali. Valoarea ofertei poate fi majorată până la 330 milioane de euro în cazul în care agentul de stabilizare își exercită opțiunea de supra-alocare acordată de Digi România. Prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, ceea ce se traduce printr-o capitalizare bursieră inițială a DIGI Spain de aproximativ 1,7 miliarde de euro.

Debutul pe bursă a fost marcat astăzi prin tradiționalul sunet de clopoțel la Palatul Bursei din Madrid, eveniment la care au participat Marius Vărzaru, Directorul General (CEO) al DIGI Spain, și Serghei Bulgac, Directorul General (CEO) al Grupului DIGI Communications, alături de membri ai Consiliului de Administrație ai companiei, autorități și reprezentanți ai mediului social și economic.

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat: „Această zi marchează un moment de referință în dezvoltarea DIGI Spania și, mai presus de toate, reprezintă o dovadă a muncii remarcabile depuse de colegii noștri din Spania în ultimii ani. Prin dedicarea, ambiția și orientarea constantă către consumator, au pus bazele unuia dintre operatorii de telecomunicații cu cea mai rapidă creștere din Europa. Le suntem profund recunoscători clienților noștri pentru încrederea acordată. De asemenea, listarea de astăzi reflectă maturitatea și dimensiunea pe care DIGI Spain le-a atins și confirmă valoarea afacerii clădită de-a lungul timpului. În plus, demonstrează eficiența strategiei Digi Communications de a dezvolta operatori de telecomunicații de top pe piețele locale din Europa, prin investiții durabile în infrastructură, eficiență operațională și atenție sporită la nevoile consumatorilor”.

„Astăzi este o zi extrem de importantă pentru noi. Intrarea DIGI pe piața bursieră spaniolă reprezintă un punct-cheie în parcursul companiei noastre și un impuls puternic pentru consolidarea și creșterea acesteia, care astăzi, grație solidității modelului nostru de business, se bucură de încrederea investitorilor. Este un model bazat pe investiții constante în infrastructura proprie, inovație tehnologică, eficiență operațională și pe angajamentul de a le oferi clienților noștri cele mai bune servicii la cel mai bun preț”, a subliniat Marius Vărzaru, CEO Digi Spain.

În urma finalizării ofertei, Digi Communications, prin intermediul Digi Romania S.A., deține în continuare aproximativ 80% din capitalul social al DIGI Spain și își păstrează controlul asupra companiei.

Fondurile atrase prin majorarea de capital vor susține strategia de creștere pe termen lung a DIGI Spain, inclusiv dezvoltarea în continuare a infrastructurii proprii de telecomunicații și extinderea bazei de clienți pe una dintre cele mai competitive piețe europene de telecomunicații.

DIGI Spain continuă să înregistreze o dinamică operațională solidă, consolidându-și poziția de principal motor de creștere al Digi Communications. Subsidiara spaniolă conduce de 17 trimestre consecutive clasamentul portărilor nete pe serviciile fixe și mobile, iar veniturile sale depășesc deja 1 miliard de euro în ritm anualizat, după ce a încheiat anul 2025 cu 929 de milioane de euro. În primul trimestru din 2026, veniturile au crescut cu 16,4%, atingând 252,2 milioane de euro, cu o EBITDA ajustată de 50,6 milioane de euro. Rețeaua proprie de fibră optică acoperă 14,2 milioane de gospodării, având ca obiectiv atingerea a circa 21 de milioane pe termen mediu. Totodată, aceasta a fost desemnată cea mai rapidă rețea de internet de bandă largă din Spania de către Ookla timp de cinci ani consecutivi, iar compania oferă în prezent locuri de muncă pentru 11.721 de persoane. Mai mult, în T1 2026, Digi Spania și-a majorat cu 25,9% față de aceeași perioadă a anului precedent numărul total al unităților generatoare de venituri (RGU), până la 11,4 milioane. Serviciile de telefonie mobilă au ajuns la 7,6 milioane RGU, în creștere cu 21,5% comparativ cu primul trimestru din 2025, iar serviciile de internet fix au crescut cu 30,4%, până la 2,8 milioane RGU, menținând ritmul puternic de dezvoltare comercială pe piața din Spania.

Pentru anul 2026, DIGI Spain estimează venituri cuprinse între 1,04 și 1,085 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere anuală între 11,9% și 16,8% comparativ cu 2025, susținută de extinderea continuă a bazei de clienți și de investițiile în infrastructura proprie de telecomunicații.

Acțiunile DIGI Spain sunt admise la tranzacționare pe bursele de valori din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, prin Sistemul de Interconectare Bursieră (Mercado Continuo). Barclays, UBS și Banco Santander au acționat în calitate de coordonatori globali ai ofertei publice inițiale, alături de BNP Paribas, Citi, BBVA, CaixaBank și ING, iar Rothschild & Co a fost consultantul financiar independent al companiei.

În prezent, Digi Communications este prezentă pe piețele de telecomunicații din România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Marea Britanie. Deși România rămâne cea mai mare și profitabilă piață a Grupului, Spania a devenit principalul său vector de creștere, reflectând implementarea cu succes a strategiei pe termen lung a DIGI de a construi operatori de telecomunicații de top la nivel european.

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi România, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia, Regatul Unit și Belgia. Înființată acum mai bine de 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.

Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

Editor : A.D.V.