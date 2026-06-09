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DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat procedura pentru bonificația de 3% acordată firmelor. Ce condiții trebuie îndeplinite

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femeie la birou cu documente
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Cum se acordă bonificația și ce verifică ANAF Calculul bonificației diferă în funcție de categoria de contribuabil Bonificația nu se plătește direct firmelor

Ministerul Finanțelor a publicat marți, în transparență decizională, proiectul de ordin care stabilește procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Măsura face parte din pachetul de relansare economică adoptat prin Ordonanța de urgență 8/2026 și vizează firmele care își plătesc la timp taxele și nu au datorii restante la stat.

Potrivit documentului, bonificația se aplică plătitorilor de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, dar și microîntreprinderilor. Reducerea va fi acordată pentru obligațiile fiscale aferente anului 2025 sau anului fiscal modificat care începe în 2025.

Pentru a beneficia de bonificația de 3%, firmele trebuie să respecte simultan mai multe condiții. În primul rând, trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale conform vectorului fiscal. Condiția este considerată îndeplinită și dacă pentru anumite perioade obligațiile fiscale au fost stabilite din oficiu de ANAF prin decizie.

De asemenea, companiile trebuie să își fi achitat integral și la termen impozitul pe profit anual sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2025. În plus, la momentul depunerii declarațiilor fiscale, firmele nu trebuie să înregistreze alte obligații fiscale restante sau creanțe bugetare aflate în executare.

Cum se acordă bonificația și ce verifică ANAF

Procedura stabilește că ANAF va acorda bonificația din oficiu, fără ca firmele să depună cereri separate. Compartimentele de evidență analitică pe plătitori vor identifica automat contribuabilii eligibili și vor întocmi liste separate pentru fiecare categorie de firme.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, verificările vor fi făcute după termenul legal de depunere a declarației privind impozitul pe profit anual aferent anului 2025. În cazul microîntreprinderilor, verificările vor avea loc după depunerea declarației aferente trimestrului IV din 2025.

Listele generate automat din aplicația informatică a ANAF vor conține denumirea firmei, codul fiscal, obligațiile declarate, sumele achitate și cuantumul bonificației calculate.

În cazul plătitorilor de impozit pe profit, ANAF va verifica inclusiv dacă există obligații privind impozitul minim pe cifra de afaceri și dacă acestea au fost stinse integral la termen. Pentru microîntreprinderi, verificările vor viza atât impozitul specific regimului micro, cât și eventualele obligații de impozit pe profit, în cazul firmelor care schimbă regimul fiscal în cursul anului 2025.

După verificări, organul fiscal va emite „Decizia de acordare a bonificației de 3%”, document care va fi comunicat contribuabilului și arhivat la dosarul fiscal.

Calculul bonificației diferă în funcție de categoria de contribuabil

Potrivit proiectului de ordin, bonificația va reprezenta 3% din impozitul datorat pentru anul fiscal 2025, însă modul de calcul diferă în funcție de categoria de contribuabil.

În cazul firmelor plătitoare de impozit pe profit, reducerea se aplică asupra impozitului pe profit anual declarat, după scăderea sumelor redirecționate potrivit legii. Pentru companiile care datorează impozitul minim pe cifra de afaceri, bonificația se aplică asupra acestui tip de impozit.

În cazul microîntreprinderilor, reducerea se calculează prin însumarea impozitelor datorate trimestrial pe parcursul întregului an fiscal 2025.

Totodată, firmele care în cursul anului 2025 trec de la regimul de microîntreprindere la cel de impozit pe profit vor beneficia de bonificație pentru ambele categorii de obligații fiscale.

În cazul companiilor care redirecționează sume din impozitul pe profit, aceste valori nu vor fi luate în calcul la stabilirea reducerii.

Bonificația nu se plătește direct firmelor

Documentul prevede că sumele reprezentând bonificația nu vor fi restituite direct contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale restante, potrivit Codului de procedură fiscală.

Restituirea efectivă a sumelor va fi posibilă doar dacă bonificația nu a fost compensată cu alte obligații bugetare și se împlinește termenul legal de prescripție pentru solicitarea restituirii.

Procedura stabilește și situațiile în care bonificația poate fi modificată sau anulată ulterior. Dacă firmele depun declarații rectificative prin care scad obligațiile fiscale, ANAF va recalcula și diminua corespunzător bonificația acordată inițial.

În schimb, dacă în urma unor declarații rectificative sau controale fiscale apar obligații suplimentare mai mari de 3%, ANAF va putea anula integral bonificația acordată. Același lucru se aplică și în cazul în care contribuabilul ajunge să nu mai înregistreze obligații fiscale pentru anul respectiv.

Documentul mai prevede că firmele care au datorii fiscale restante sau creanțe bugetare aflate în executare la data verificării nu vor putea beneficia de bonificație, chiar dacă și-au achitat impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Contribuabilii vor putea contesta deciziile ANAF privind acordarea, modificarea sau anularea bonificației, în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Proiectul de ordin include și modelele oficiale ale deciziilor de acordare, modificare și anulare a bonificației care vor fi utilizate de ANAF.

Ministerul Finanțelor urmează să adopte ordinul după finalizarea perioadei de consultare publică.

Vezi documentele aici și aici

Editor : A.D.

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