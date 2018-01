După ce a gafat, Lucian Șova dă extemporal subalternilor

După gafa de luni când a susținut că pe Centura Suceava există un contract valabil de execuție a lucrărilor, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, și-a adunat subalternii în sala de festivități a Ministerului Transporturilor pentru a le da un extemporal.

Lucian Șova a cerut subalternilor săi să îi prezinte fiecare câte o listă cu trei proiecte importante despre care ministrul trebuie să știe. Solicitarea a fost făcută după ce cu o zi înainte ministrul a susținut eronat că pentru centura Suceava există un contract în vigoare de lucrări.

Exemplu ales a fost cât se poate de prost. Lucrările au fost părăsite la un stadiu de 85% acum trei ani de firma franceză COLAS, un gigant european în domeniu. In urma disputelor avute cu fostul ministru Anca Boagiu și cu Compania de Autostrăzi francezii au părăsit România pentru totdeauna. Contractul, întins pe mulți ani, a făcut obiectul unor verificări ale Corpului de control al prim- ministrului Dacian Cioloș în 2016. Contractul nu are prevăzut niciun leu pe acest an dar nici pentru anii următori.