ELCEN va distribui doar jumătate din profit sub formă de dividende. Ce investiție pregătește compania

Guvernul a aprobat miercuri un memorandum prin care Electrocentrale București (ELCEN) este exceptată de la obligația de a distribui minimum 90% din profitul net realizat în 2025 sub formă de dividende. În schimb, compania va repartiza doar 50% din profit către acționari, diferența urmând să fie utilizată pentru finanțarea unui proiect strategic de racordare a CET Vest la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale operat de Transgaz.

Potrivit memorandumului adoptat de Executiv, reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor ELCEN vor fi mandatați să voteze distribuirea a 50% din profitul net aferent anului 2025 sub formă de dividende, prin derogare de la regula aplicată companiilor de stat, care prevede repartizarea unei cote minime de 90%.

Guvernul explică faptul că măsura a fost solicitată de companie pentru a asigura resursele financiare necesare realizării investiției privind racordarea directă a CET Vest la rețeaua Transgaz.

„Compania solicită această derogare în vederea asigurării fondurilor necesare finanţării investiţiei privind racordarea directă a CET Vest la sistemul naţional de transport al gazelor naturale operat de Transgaz”, se arată în comunicatul Executivului.

Proiectul are o valoare estimată la 73,2 milioane de lei și o perioadă de implementare de 36 de luni, fiind inclus în Programul multianual de investiții al companiei pentru perioada 2026-2030.

Potrivit Guvernului, racordarea directă la sistemul de transport al gazelor va aduce mai multe beneficii, printre care creșterea siguranței în alimentarea cu gaze naturale, reducerea costurilor și a vulnerabilităților în situații de criză, posibilitatea achiziționării combustibilului la prețuri mai avantajoase și modernizarea infrastructurii energetice existente.

În document se arată că termocentralele ELCEN sunt alimentate în prezent prin rețeaua de distribuție a gazelor naturale, ceea ce presupune costuri suplimentare și anumite limitări tehnice. Racordarea directă la rețeaua Transgaz ar permite alimentarea la presiuni mai ridicate și ar contribui la creșterea eficienței viitoarelor instalații de cogenerare.

ELCEN are de recuperat peste 1,6 miliarde de lei de la Termoenergetica

Memorandumul evidențiază și situația financiară dificilă generată de întârzierile la încasarea sumelor datorate de Termoenergetica București.

La momentul elaborării documentului, ELCEN avea de recuperat aproximativ 1,62 miliarde de lei pentru energia termică livrată în perioada septembrie 2025 - aprilie 2026. Totodată, compania încasa factura aferentă lunii septembrie 2025 cu o întârziere de 207 zile față de termenul scadent.

În acest context, Ministerul Energiei susține că păstrarea unei părți mai mari din profit este necesară pentru asigurarea lichidităților necesare investițiilor aflate în derulare.

Prin derogarea aprobată de Guvern, aproximativ 33,16 milioane de lei, reprezentând diferența dintre distribuirea a 90% și distribuirea a 50% din profitul net, vor rămâne la dispoziția companiei și vor fi utilizați exclusiv pentru finanțarea proiectului de la CET Vest.

Investiții de peste 4,2 miliarde de lei în modernizarea sistemului energetic

ELCEN implementează în paralel trei proiecte majore de cogenerare de înaltă eficiență la CET Grozăvești, CET Progresul și CET București Sud, finanțate prin Fondul de Modernizare.

Valoarea totală a acestor investiții depășește 4,2 miliarde de lei și reprezintă unele dintre cele mai importante proiecte de modernizare a infrastructurii energetice din Capitală.

Compania este principalul producător de energie termică pentru București, asigurând aproximativ 90% din necesarul sistemului centralizat de termoficare. ELCEN furnizează agent termic pentru circa 560.000 de apartamente, respectiv aproximativ 1,5 milioane de locuitori, precum și pentru circa 5.400 de instituții publice, obiective sociale și agenți economici.

În plus, societatea produce energie electrică în cogenerare și deține o cotă de aproximativ 4% din energia livrată în Sistemul Energetic Național.

Guvernul susține că măsura aprobată miercuri urmărește consolidarea securității energetice a Capitalei, susținerea investițiilor strategice în infrastructura de producere a energiei termice și creșterea sustenabilității sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

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Editor : A.D.