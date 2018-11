Elon Musk: „A fost cel mai cumplit an din cariera mea. Dureros până la limita nebuniei”

Elon Musk a vorbit într-un interviu acordat jurnalistei Kara Swisher despre anul 2018, programul nebun de lucru pe care îl are și provocările pe care le întâmpină ca CEO al Tesla și SpaceX.

Pentru Elon Musk, diferența dintre un program de lucru pe care îl poate manageria și unul nebun se situează undeva între 80 și 120 de ore pe săptămână.

„Vei ajunge să pleci puțin cu pluta dacă lucrezi 120 de ore pe săptămână. Au fost momente când, câteva săptămâni… nu am numărat exact, însă dormeam pentru câteva ore, lucram, dormeam iar puțin, apoi iar lucram, iar asta șapte zile pe săptămână. O parte dintre acele zile (n.r. - voia de fapt să spună săptămâni) au însemnat 120 de ore lucrate sau ceva la fel de nebunesc”, a spus acesta.

Musk spune acum că a tăiat din orele de muncă, undeva la „80 sau 90” pe săptămână și „e destul de suportabil”.

80 de ore pe săptămână înseamnă totuși 10 ore peste programul de lucru mediu de lucru al unui CEO de companie multi-miliardară.Cel puțin asta arată un studiu al Universității Harvard.

CEO-ul Tesla a pus comportamentul controversat din ultima perioadă pe seama acestui program nebun de lucru. Anul acesta Musk s-a certat cu investitorii, a spus că va scoate Tesla de pe bursă sau a acuzat un scafandru care a participat la salvarea copiilor din peștera thailandeză de pedofilie. În august a admis într-un interviu pentru The New York Times că i-a somnifere pentru a adormi.

Și în interviu acordat lui Swisher a recunoscut că zilele lungi de muncă nu sunt tocmai o idee bună: „Cu siguranță am ars câțiva neuroni în timpul acestui proces. Să conduc și SpaceX și Tesla este incredibil de dificil. Am simțit că am îmbătrânit cinci ani în acest an, să fiu sincer. Cel mai cumplit an din cariera mea. Dureros până la limita nebuniei”.

