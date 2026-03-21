Elon Musk a indus în eroare investitorii Twitter: decizia unui juriu din San Francisco și implicațiile sale

Elon Musk a fost înşelător în declaraţiile sale publice dintr-o perioadă crucială a preluării Twitter din 2022, a stabilit un juriu, conform BBC.

După două zile de deliberări, un juriu dintr-un tribunal federal din San Francisco a pronunţat un verdict unanim împotriva magnatului din tehnologie, care a fost dat în judecată de un grup de investitori Twitter care susţineau că s-au bazat pe declaraţiile sale. În timpul mărturiei din această lună, Musk a susţinut că nu a indus în eroare investitorii şi că oamenii au interpretat excesiv comentariile şi postările sale publice, notează News.ro.

Juriul a concluzionat însă că unele dintre afirmaţiile sale publice privind problemele legate de indicatorii privind utilizatorii Twitter, precum şi sugestia că ar putea renunţa la acordul de achiziţie de 44 de miliarde de dolari, au fost intenţionat înşelătoare.

Avocaţii lui Musk nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Nici avocaţii investitorilor, conduşi de Brian Belgrave, un mic antreprenor din Oregon, nu au oferit reacţii.

Nu este pentru prima dată când Musk are probleme legale din cauza tweet-urilor sale. Totuşi, el a câştigat un proces din 2023 intentat de acţionarii Tesla, care susţineau că CEO-ul i-a indus în eroare prin postări despre companie.

În verdictul de vineri, juriul din San Francisco a stabilit că Musk a redus artificial preţul acţiunilor Twitter cu aproximativ 8 până la 3 dolari pe acţiune, între mai şi octombrie 2022, prin declaraţiile sale publice.

Acest lucru ar putea însemna că fiecare investitor din grupul reclamanţilor ar putea primi mii de dolari despăgubiri pentru pierderile suferite.

Monte Mann, avocat specializat în litigii comerciale la Armstrong Teasdale, a declarat că verdictul împotriva lui Musk „transmite un mesaj clar”.

„Dacă influenţezi piaţa prin cuvintele tale, îţi asumi consecinţele.”

Începând din mai 2022, Musk a postat pe Twitter despre presupuse probleme ale platformei legate de conturile false sau „boţi” şi a spus că acordul este „în aşteptare”, înainte de a anunţa că vrea să renunţe complet la tranzacţie.

Twitter l-a acţionat în judecată pentru a-l obliga să respecte acordul, iar la începutul lui octombrie Musk a finalizat achiziţia la preţul convenit iniţial. În anul următor, el a redenumit platforma X.

Acele luni s-au dovedit a fi păguboase pentru investitori precum Belgrave, care a cumpărat şi vândut acţiuni în acea perioadă.

Belgrave a declarat în faţa juriului că a vândut mii de acţiuni Twitter în iulie 2022, crezând că Musk nu mai intenţionează să cumpere platforma, pe baza declaraţiilor şi postărilor acestuia.

Preţul la care a vândut a fost mai mic decât cel la care cumpărase acţiunile cu câteva luni înainte şi mult sub cei 54,20 dolari pe acţiune plătiţi ulterior de Musk.

„Am fost păcălit”, a spus Belgrave. „Am fost înşelat.”

În timpul audierii, Musk a avut un ton mai combativ cu avocaţii investitorilor.

La un moment dat, a refuzat să răspundă simplu cu „da” sau „nu”, susţinând în repetate rânduri că avocaţii încearcă să inducă juriul în eroare.

„Dacă acesta ar fi un proces despre faptul că am scris tweet-uri stupide, aş spune că sunt vinovat”, a admis Musk la un moment dat.

