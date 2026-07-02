Firmele vor putea ține Registrul de evidență fiscală și în format electronic. Ce schimbări aduce noul ordin

Ministerul Finanțelor a anunțat, miercuri, actualizarea cadrului legislativ privind Registrul de evidență fiscală, document utilizat de contribuabilii plătitori de impozit pe profit pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Una dintre cele mai importante modificări este posibilitatea ca registrul să fie ținut atât în format scris, cât și în format electronic.

Potrivit Ministerului Finanțelor, noul ordin stabilește modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală și urmărește simplificarea modului de ținere a evidenței fiscale, fără a modifica regulile de fond privind calculul impozitului pe profit.

„Actualizăm o regulă veche de peste 20 de ani și o aducem într-o formă mai clară, mai simplă și mai apropiată de modul în care funcționează astăzi companiile. Registrul de evidență fiscală este un instrument tehnic important pentru calculul impozitului pe profit, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămână blocat în proceduri rigide sau în formate depășite. Permiterea completării registrului și în format electronic reduce birocrația, costurile administrative și timpul pierdut de contribuabili cu obligații de conformare. Mediul de afaceri are nevoie de reguli clare, formulare mai ușor de aplicat și mai puțină ambiguitate în relația cu administrația fiscală. Digitalizarea nu trebuie să rămână un concept abstract, ci trebuie să se vadă în proceduri concrete, în documente mai simple și în interacțiuni mai firești cu statul”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Dispare obligația cumpărării registrului de la ANAF

Digi24.ro a scris încă din luna iunie, când proiectul de ordin a fost pus în dezbatere publică, că una dintre cele mai importante modificări vizează eliminarea caracterului de document cu regim special al Registrului de evidență fiscală. Astfel, dispare obligația ca registrul să fie executat exclusiv de Compania Națională Imprimeria Națională și eliberat contra cost de unitățile fiscale teritoriale.

De asemenea, nu vor mai exista prevederile care obligau firmele nou-înființate sau microîntreprinderile care treceau la impozitul pe profit să achiziționeze registrul într-un termen de 30 de zile.

Ministerul Finanțelor explica, în referatul de aprobare al proiectului, că actualul ordin a fost emis în baza vechiului Cod fiscal, iar modificările legislative și contabile intervenite în ultimii ani fac necesară adoptarea unui nou act normativ pentru a evita interpretările privind completarea Registrului de evidență fiscală.

Potrivit noului ordin, Registrul de evidență fiscală va fi completat de contribuabilii plătitori de impozit pe profit cu informațiile care au stat la baza determinării rezultatului fiscal, pozitiv sau negativ, și a calculului impozitului pe profit declarat.

Informațiile vor fi înscrise în ordine cronologică, astfel încât operațiunile relevante pentru determinarea rezultatului fiscal să poată fi identificate și verificate mai ușor. Registrul se completează trimestrial și/sau anual, precum și pentru orice altă perioadă impozabilă, după caz.

Conform modelului stabilit de Ministerul Finanțelor, documentul trebuie să cuprindă:

explicații privind operațiunile efectuate;

calculul rezultatului fiscal și al impozitului pe profit;

valoarea sumelor înregistrate;

simbolul contului contabil în care au fost înregistrate respectivele sume.

De asemenea, în registru trebuie evidențiate veniturile impozabile, cheltuielile efectuate în scopul activității economice, veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, deducerile fiscale și alte informații utilizate pentru completarea declarațiilor fiscale.

Potrivit instituției, actualizarea are un caracter tehnic și administrativ și urmărește adaptarea evidenței fiscale la sistemele informatice utilizate de companii și la actualele reguli contabile și fiscale.

„Prin această actualizare, Ministerul Finanțelor continuă direcția de simplificare și digitalizare a relației dintre contribuabili și administrația fiscală. Măsura are caracter tehnic și administrativ și vizează simplificarea modului de ținere a evidenței fiscale, fără a modifica regulile de fond privind calculul impozitului pe profit. Obiectivul este ca informațiile necesare determinării rezultatului fiscal să fie organizate mai clar, într-un format adaptat atât contribuabililor, cât și nevoilor de administrare fiscală”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

Editor : A.D.