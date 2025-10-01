Live TV

Grupul DIGI, contribuție de peste 1,1 miliarde de lei la bugetul de stat, în primele 9 luni ale anului 2025

Grupul DIGI a virat peste 1.135.000.000 de lei către bugetul de stat, în perioada ianuarie – septembrie 2025, sumă care reflectă taxele, contribuțiile și impozitele aferente operațiunilor companiei de telecomunicații DIGI Romania și ale tuturor entităților din Grup, active pe piața locală.

Compania pune în practică o viziune de business bazată pe investiții durabile și tehnologii avansate, cu scopul de a satisface nevoile tot mai variate ale clienților. DIGI aduce pe piața autohtonă servicii de telecomunicații fixe și mobile de cea mai bună calitate, la prețuri avantajoase, de care se bucură, de trei decenii, milioane de abonați.

Despre Grupul DIGI
DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi online, radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi Online.

