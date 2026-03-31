Guvernul a modificat schema de ajutor pentru acciza la motorină. Plățile către transportatori vor fi făcute mai devreme

Guvernul a aprobat, marţi, prin hotărâre, modificarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la motorină, prin compensarea parţială a accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor, astfel încât beneficiarii să poată să înceapă să-şi primească banii pe diferenţa de acciză mai devreme, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

„Este o modificare a hotărârii de guvern care instituie această schemă, este eliminată o condiţie birocratică, şi anume condiţionarea plăţii ajutorului de stat de momentul adoptării Legii bugetului de stat, astfel încât să poată să fie economisite trei săptămâni până la care oameni să poată să înceapă să-şi primească banii pe diferenţa de acciză. Deci, se va putea trece imediat la efectuarea plăţilor pentru sume mai ales din 2025”, a explicat Ioana Dogioiu, marţi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Potrivit comunicatului de la Guvern, în prezent, la nivelul autorităților competente au fost înregistrate și analizate peste 2.500 de cereri de compensare pentru motorina achiziționată în trimestrul IV al anului 2025. Aplicarea mecanismului actual de acordare a ajutorului a fost însă limitată de necesitatea corelării cu procedurile bugetare.

Prin modificările aduse Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2025, se urmărește eficientizarea procesului de plată și asigurarea accesului mai rapid la sprijinul financiar pentru operatorii economici eligibili.

Editor : A.C.