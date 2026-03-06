Live TV

Guvernul introduce reguli noi pentru cesionarea firmelor: transferurile vor fi monitorizate de ANAF pentru a preveni fuga de datorii

Guvernul a adoptat joi o măsură prin care extinde monitorizarea cesiunilor de părți sociale la toate transferurile realizate de asociații unei firme, nu doar la cele efectuate de acționarii care dețin controlul societății. Decizia are ca scop prevenirea transferului firmelor cu datorii către terțe persoane pentru evitarea plății obligațiilor fiscale, a anunțat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook. 

Ministrul a explicat că măsura urmărește să protejeze mediul de business legitim și persoanele vulnerabile care au ajuns, în multe cazuri, victime ale vânzărilor fictive de firme cu datorii.

„Ieri am adoptat în Guvern o nouă măsură importantă pentru protejarea mediului de business legitim și a persoanelor vulnerabile care, nu de puține ori, au ajuns victime ale vânzărilor fictive de firme cu datorii”, a transmis acesta.

Fenomenul firmelor cu datorii transferate către terți

Potrivit ministrului Finanțelor, practica transferului firmelor cu datorii către persoane terțe este un fenomen cunoscut și semnalat de mai multe ori în spațiul public.

În astfel de situații, firmele cu obligații fiscale restante erau cesionate către alte persoane, adesea aflate în situații vulnerabile, pentru ca foștii asociați să iasă din societate și să evite plata datoriilor către stat.

Nazare susține că prin aceste practici pierdeau atât statul, cât și ceilalți creditori ai societăților, în timp ce persoanele care apelau la astfel de metode au acumulat, de-a lungul anilor, averi considerabile.

Măsurile introduse anul trecut

Ministrul Finanțelor a reamintit că primul set de reguli pentru limitarea acestor practici a fost introdus anul trecut. Atunci s-a stabilit că cesionarea părților sociale în cazul firmelor cu datorii devine opozabilă față de autoritatea fiscală doar după notificarea ANAF și, în anumite situații, după constituirea de garanții pentru obligațiile restante.

Potrivit lui Nazare, decizia adoptată acum în Guvern extinde aceste mecanisme de control: „Decizia adoptată elimină orice modalitate de fugă de datorii a evazioniștilor profesioniști, prin extinderea monitorizării acestor tranzacții și eliminarea limitării care viza doar asociații ce dețin controlul firmei”.

Concret, noile reguli vor impune obligații de notificare și mecanisme de protecție pentru transferul părților sociale deținute de oricare dintre asociații unei firme, nu doar de cei care controlează compania.

„Prin această măsură consolidăm instrumentele preventive ale statului, pentru a împiedica folosirea cesiunii de părți sociale ca metodă de evitare a plății obligațiilor fiscale”, a afirmat Nazare.

El a adăugat că legislația fiscală din România are încă lacune care trebuie analizate și corectate, însă astfel de măsuri, alături de digitalizarea administrației fiscale, reprezintă pași importanți pentru întărirea disciplinei fiscale și protejarea mediului de afaceri.

