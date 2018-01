H&M, în mijlocul unui scandal uriaș. The Weeknd anunță că nu va mai colabora niciodată cu ei

Cântărețul Abel Tesfaye, cunoscut sub numele de scenă The Weeknd, afirmă că nu va mai colabora niciodată cu H&M, după ce retailerul a fost acuzat de rasism, din cauza unei reclame nepotrivite.

Reprezentanții H&M și-au cerut scuze după o imagine în care un copil de culoare poartă un hanorac imprimat cu mesajul „Cea mai cool maimuță din junglă”. Imaginea a creat o controversă uriașă, iar compania a fost nevoită să scoată fotografia din campania de prezentare și să își ceară scuze.

The Weeknd, care a avut o colecție de haine sub marca H&M în 2017, a publicat un mesaj pe Twitter în care afirmă că nu va mai lucra niciodată cu retailerul, din cauza imaginii respective.

„Sunt șocat și rușinat de această fotografie. Ma simt ofensat și nu voi mai lucra cu H&M de acum încolo”, a scris artistul canadian pe rețeaua de socializare.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb