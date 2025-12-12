Ilie Bolojan, despre sancțiunile aplicabile Lukoil: „Termenele au fost amânate până în primăvară”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că termenele privind sancțiunile aplicabile companiei rusești Lukoil au fost amânate până în primăvară. Totodată, România a adoptat legislația care permite Guvernului să intervină direct pe componenta de supraveghere, prin Ministerul Energiei.

Întrebat despre situația la zi a companiei Lukoil, premierul a precizat, la șantierul Autostrăzii A3, că amânarea termenelor nu schimbă poziția României în privința sancțiunilor.

„În ceea ce privește sancțiunile, așa cum știți, termenele au fost amânate până în primăvară. (...) România a adoptat legislația care permite Guvernului, prin ministerele care sunt responsabile, în acest caz Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere, în așa fel încât România să fie parte a acestor sancțiuni”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a dat asigurări că, în pofida situației de la rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, aprovizionarea cu carburanți nu este pusă în pericol: „Sunt stocuri suficiente în perioada actuală și în perioada următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și cu motorină să funcționeze”, precizând că acest lucru este posibil chiar și în condițiile în care rafinăria nu ar fi în activitate.

Termene diferite pentru aplicarea sancțiunilor

Premierul a reamintit că sancțiunile impuse companiei Lukoil au termene diferite de aplicare.

Astfel, sancțiunile pentru unitatea de rafinare de la Ploiești ar urma să fie valabile din luna noiembrie, în timp ce stațiile de carburant ar trebui să fie vândute până la jumătatea lunii decembrie.

În ceea ce privește situația angajaților rafinăriei Petrotel-Lukoil, Ilie Bolojan a precizat că „angajatorul Lukoil trebuie să ia deciziile de rigoare”.

Editor : A.D.