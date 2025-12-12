Live TV

Ilie Bolojan, despre sancțiunile aplicabile Lukoil: „Termenele au fost amânate până în primăvară”

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Termene diferite pentru aplicarea sancțiunilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că termenele privind sancțiunile aplicabile companiei rusești Lukoil au fost amânate până în primăvară. Totodată, România a adoptat legislația care permite Guvernului să intervină direct pe componenta de supraveghere, prin Ministerul Energiei.

Întrebat despre situația la zi a companiei Lukoil, premierul a precizat, la șantierul Autostrăzii A3, că amânarea termenelor nu schimbă poziția României în privința sancțiunilor.

„În ceea ce privește sancțiunile, așa cum știți, termenele au fost amânate până în primăvară. (...) România a adoptat legislația care permite Guvernului, prin ministerele care sunt responsabile, în acest caz Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere, în așa fel încât România să fie parte a acestor sancțiuni”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a dat asigurări că, în pofida situației de la rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, aprovizionarea cu carburanți nu este pusă în pericol: „Sunt stocuri suficiente în perioada actuală și în perioada următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și cu motorină să funcționeze”, precizând că acest lucru este posibil chiar și în condițiile în care rafinăria nu ar fi în activitate.

Termene diferite pentru aplicarea sancțiunilor

Premierul a reamintit că sancțiunile impuse companiei Lukoil au termene diferite de aplicare.

Astfel, sancțiunile pentru unitatea de rafinare de la Ploiești ar urma să fie valabile din luna noiembrie, în timp ce stațiile de carburant ar trebui să fie vândute până la jumătatea lunii decembrie.

În ceea ce privește situația angajaților rafinăriei Petrotel-Lukoil, Ilie Bolojan a precizat că „angajatorul Lukoil trebuie să ia deciziile de rigoare”. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pod pe a3
Când se va putea circula pe Autostrada Transilvaniei până aproape de granița cu Ungaria. Bolojan: Va fi continuitate asigurată pe A3
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan: „Încrederea în zona politică și în Justiție a scăzut”. Ce spune premierul despre ministrul Radu Marinescu
Lukoil
Motivul pentru care Lukoil preferă oferta unei bănci americane pentru activele sale globale (Reuters)
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Interconectarea Austria-Ungaria aduce energie mai ieftină pentru România, spune ministrul Bogdan Ivan. Anunț despre Neptun Deep
Avionul de vânătoare Su-57 - „Felon”.
Rusia nu poate produce avioane militare avansate cu tehnologia sa. Ocolește sancțiunile europene și le construiește cu piese importate
Recomandările redacţiei
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției...
European Political Community summit in Copenhagen
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
Ultimele știri
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”. Statul nu este recunoscut de către România
Comandantul trupelor NATO, generalul Alexus G. Grynkewich, vine în România. Anunțul făcut de MApN
Diana Buzoianu: Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă demisia. Nu mă poate şantaja niciun om politic actual
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
„Are tibia praf!”. Ce a pățit Elias Charalambous după ce a sărit în Peluza Nord la golul lui Florin Tănase...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cum îi pregătește Cristi Borcea pe băieții săi pentru viitor: ”Sunt mai dur”
Radu Marinescu
Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară după ancheta Recorder: „Trebuie verificat...
Playtech
Ce salariu are un poliţist în 2025: venitul a scăzut faţă de anul trecut
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție